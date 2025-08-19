5 čudovitih priložnosti za ogled meteorskega roja Perzeidov na lastne oči po vsej državi

Avgusta 2025 obljublja, da bo eden najbolj priljubljenih nebesnih pojavov poletja, meteorski dež Perzeidov, še posebej spektakularen. Pripravili smo nekaj organiziranih programov opazovanja zvezd, v okviru katerih lahko doživimo senzacionalno izkušnjo.

12. avgusta bo v Szegedu potekal največji astronomski dogodek leta, ki sovpada z vrhuncem meteorskega roja. Na dveh lokacijah vas čakajo velika teleskopska izkušnja, padajoče kamenje, skrivnosti utrinkov in številne druge zanimivosti: Észlelőrét, kjer se lahko vsakdo brezplačno in brez predhodne prijave udeleži skupnega opazovanja utrinkov, in Szegedi Csillagvzgzyló, kjer so na voljo možnosti za programe, ki jih vodijo strokovnjaki.

Narodni park Hortobágy

Velika nižina je zaradi nizke svetlobne onesnaženosti idealna za čim bolj jasen ogled »Solz svetega Lovrenca« – Narodni park Hortobágy med 9. in 14. avgustom ponuja tudi več lokacij za opazovanje, ki jih spremlja spremljevalni program: amaterski in usposobljeni astronomi bodo z laserskimi kazalci in astronomskimi teleskopi prikazovali vidne zvezde, druge nebesne pojave in objekte na nebu.

Bükki Csillagda

Glede na veliko zanimanje za ta spektakularni nebesni pojav bo Bükki Csillagda med 11. in 14. avgustom obiskovalce pozdravil z drugačnim odpiralnim časom in dodatnimi večernimi astronomskimi programi. Za popoldanski program, ki vključuje ogled v planetariju in predstavo v živo, ter za glavno atrakcijo zvečer, ki se začne ob 21. uri, je potreben predprodajni spletni nakup vstopnic.

Zvezdni park Zselici

Zvezdni park Zselici, ki je leta 2009 zaradi nizke svetlobne onesnaženosti prejel naziv Mednarodni zvezdni park, obiskovalce vse leto čaka z odličnimi programi in seveda bleščečimi spektakli. Nočne teleskopske predstave so zelo priljubljene – še posebej med meteorskim dežjem Perzeidov, zato se splača čim prej rezervirati sedež.

Pannon Star

Kompleksni astronomski informacijski center v Bakonybéju je idealna izbira ne le zaradi jasnega, svetlobno onesnaženega neba, ampak tudi zato, ker se na nebesni pojav pripravljajo s profesionalnimi vodniki, planetarnimi predstavami in teleskopskimi predstavami – mimogrede, ne glede na Perzeide je to tudi del splošnega nočnega programa, ki se poleti začne ob 22. uri.

+1 nasvet: Teden pod zvezdami

Prostovoljna ekipa, posvečena promociji astronomije in širjenju znanstvenega znanja, med 9. in 16. avgustom izvaja neverjetno serijo programov po vsej državi – sodelujejo z več zgoraj navedenimi lokacijami, na njihovem nenehno posodobljenem zemljevidu pa lahko najdete še veliko več priložnosti za ogled Perzeidov.