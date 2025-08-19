5 čudovitih kopalnih jezer v naši državi, kjer je poletno čofotanje resnično prijetno

Madžarska je polna čudovitih jezer, v mnogih od njih pa je celo možno kopanje. Za vas smo zbrali 5 najlepših kopalnih jezer v naši državi za poletno čofotanje, ki jih je vredno obiskati ta avgust!

Jezero Hévíz

Jezero Hévíz je nedvomno eno najlepših kopalnih jezer na Madžarskem, saj največje šotno, biološko aktivno zdravilno jezero na svetu ne ponuja le čudovitega razgleda s svojo turkizno vodo, temveč osveži telo in dušo. Ogromno naravno termalno jezero, obdano z bujnim rastlinjem, ponuja možnost kopanja vse leto, saj 40-stopinjska termalna voda, bogata z minerali in bruha z višine skoraj 40 metrov, vedno ohranja prijetno temperaturo na površini. Kopanje v čudovitem jezeru je poleti nepozabno doživetje, lebdenje na gladini vode med pisanimi lokvanji pa bo zagotovo odgnalo vse vaše skrbi!

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Jezero Szálkai

Jezero Szálka, eden od biserov čudovite županije Tolna, se nahaja na robu naselja Szálka. Umetno ustvarjeno jezero je bilo ustvarjeno z zaporo potoka Lajvér konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kopanje v njem pa je možno šele od leta 1999. Poleti je temperatura jezera okoli 26 stopinj, zato se ne splača zamuditi priložnosti za čofotanje v tako slikovitem okolju, če ste v bližini. Bližina narave, božajoč dotik vode in razgled na hribe Szekszárd zagotavljajo nepozabna doživetja in prispevajo k prijetnemu preživljanju poletnega popoldneva.

7121 Szálka, Kossuth Lajos utca 1.

Jezero Hársas, Szentgotthárd

Neokrnjeno jezero Hársas se nahaja v bližini Szentgotthárda, v osrčju narodnega parka Őrség, v njegovem južnem delu pa je bila ustvarjena brezplačna plaža, ki omogoča varno kopanje, saj so v preostalem delu jezera lahko drevesni štori in druge ovire, zaradi katerih je plavanje lahko nevarno. Osamljeno jezero je kot zakladnica narave, saj ga obdaja osupljivo naravno okolje, plaža ni preveč gneča in obstaja tudi učna pot. Je idealna izbira, če se želite poleti ohladiti in se povezati z naravo.

9970 Szentgotthárd

Jezero Pécsi

Jezero Pécsi je največje jezero v sistemu umetnih jezer Orfű, ki ga je ustvarila obilna kraška voda, ki doseže površje ob severnem vznožju gorovja Mecsek. Voda ogromnega jezera nežno valovi in vabi k nepozabnemu kopanju, kjer nas hladna pena ublaži zadušljivo vročino, ki jo povzroča poletni vročinski val. Na zahodnem delu jezera, ki ga obdajajo gozdnata pobočja, čakata osvežilni dve plaži, za tiste, ki se želijo osvežiti, pa sta na voljo tudi okrepčevalnica in restavracija.

7677 Orfű

Sóstói-tó, Nyíregyháza

Čudovito jezero Nyíregyháza, Sóstói-tó, je zaradi svoje zdravilne vode priljubljeno kopališče in leži na robu hrastovega gozda, ki obdaja mesto. Njegova voda je natrijev klorid, slana, in izbira imena ni naključna. Južni del deluje kot plaža, zato se lahko varno okopamo in ohladimo, medtem ko uživamo v razgledu na bujne, zelene krošnje, ki obdajajo obalo. V jezeru pa ne morete le plavati, ampak si lahko najamete tudi čoln ali pedalino, da se zibate na vodi in opazujete čudovito naravo, ki vas obdaja.

4431 Nyíregyháza, Blaha Lujza sétány 1.