31 odličnih krajev v Budimpešti za ogled ognjemeta 20. avgusta 2025

Praznovanje ustanovitve države nikoli ne more biti popolno brez ognjemeta in letos ne bo nič drugače. Za vas smo zbrali kraje, s katerih lahko uživate v spektaklu z najboljšim razgledom leta 2025!
Program letošnjega 20. avgusta se začne ob 21. uri. Poleg veličastnega ognjemeta vas čaka tudi praznična svetlobna slika, projicirana na parlament, madžarsko narodno galerijo in hrib Gellért, okronana z dronsko predstavo ter vizualnimi in zvočnimi učinki.
Lokacije za ogled ognjemetov v Budimpešti leta 2025:
Buda
Trg Batthyány
Hrib Gellert
Filozofski vrt
Tabán
Bem Quay
Várkert Quay
Várkert bazar
Trg Clarka Ádáma
Ribiški bastion
Gül Babova grobnica
Park Mansfeld Péter
Normafa
Erzsébet Lookout
Razgledišče Károly Guckler
József Lookout
Razgledna točka Árpád
Széchenyijev spomenik
Kissvábhegy
Nagy-Kevély
Valdemar in Nina Langlet Quay
Škodljivec
Plaža Nehru
Razgledna točka Narodnega gledališča
Trg Vigadó
Trg Széchenyi István
stari Antall József Quay
Jane Haining Quay
Trg 15. marca
Na Donavi
A38 Terasa na strehi čolna
Mahart čolni
Izlet z ladjo s samopostrežnim bifejem Večerja
Križarjenja Silverline