Kajak, kanu, SUP in še več – 7 vznemirljivih vodnih dogodivščin po vsej državi v avgustu

Smo že na polovici poletja, a najboljše šele prihaja: najbolj vroče obdobje pogosto pade v avgustu. V tem času je bližina tekoče vode pravi zaklad, ki ponuja tudi možnosti za številne športe in izlete. Zbrali smo nekaj vznemirljivih lokacij in možnosti programov.

Kajak-Balaton // Tihany

Posebna izkušnja kajakaštva v najlepših delih Blatnega jezera, s profesionalnim vodenjem in kakovostno opremo. Na majhnih, varnih izletih Kajak-Balaton lahko odkrijemo osamljene zalive, trstičje in osupljive panorame okoli Tihanyja. Njihovi raznoliki programi – od nekajurnega veslanja do večdnevnih izletov z nastanitvijo in gastronomijo – zagotavljajo nepozabno sprostitev za vse iskalce pustolovščin.

Mestni park Čolnarjenje Jezero // Budimpešta

Tudi v prestolnici je enostavno priti na vodo: romantično čolnarjenje, pedaline ali SUP čakajo obiskovalce v zgodovinskem okolju, ob vznožju gradu Vajdahunyad. Jezero je poleti osvežilno zatočišče, kjer se lahko sprostijo družine, pari in skupine prijateljev. Čudovita okolica, enostavna vozila in ugodne cene prispevajo k pomlajevanju mesta. Prava zanimivost je SUP joga, ki jo občasno organizirajo na jezeru.

Plaža Lupa // Budakalász

Plaža Lupa je raj za vodna doživetja v bližini Budimpešte: ogromen napihljiv vodni pustolovski park, SUP, kajakaštvo, jadranje, potapljanje, wakeboarding in ekstremni športi – kot so flyboarding ali vodne banane – čakajo aktivne obiskovalce plaže. Družine privablja plitva voda, igralnica in otroški programi. Plaža v sredozemskem slogu ima vse, kar potrebujete za vznemirljiv, a sproščujoč poletni dan.

Izlet s kanuji Kányavári // Balatonmagyaród

Izlet s kanuji Kányavári vas popelje v tih, divji in romantičen svet Malega Blatnega jezera. Med lahkotnim izletom v spremstvu profesionalnega vodnika se lahko sprehajamo med trstičjem, pticami in vodnimi bitji, medtem ko spoznavamo fascinantno divjino tega območja. Kanuji, rešilni jopiči in oprema so na voljo – zagotovljeno polnjenje baterij za začetnike, družine in ljubitelje narave.

Turistični center Kérész // Tiszafüred

Na čudovitih bregovih Holt Tisze v Tiszafüredu se lahko udeležimo tudi vznemirljivih vodnih in kopenskih programov. Poleg izposoje kajakov, kanujev, turističnih kanujev, pedalin, SUP-ov in pohodniških SUP-ov center Kérész organizira tudi profesionalne vodene izlete s čolni in usposabljanje. Vredno si je ogledati tudi kompleksen skupnostni prostor, kjer nas čakajo številni vznemirljivi programi.

Vizitni center Panoráma // Gárdony

Ena izmed najbolj priljubljenih vodnih pustolovščin na jezeru Velence se nahaja neposredno na brezplačni plaži Panoráma. Najamete lahko SUP-ove, kajake, pedaline ali, kot pravo zanimivost, desko za surfanje. Trstje in otoki jezera so neposredno dostopni z lokacije, kar obljublja posebno vodno odkrivanje. Tako začetniki kot napredni igralci bodo našli pravo opremo zase.

Vožnja s kanuji po reki Zala // Zalavár

Fodros Vízitúra ponuja organizirane izlete s kanuji po reki Zala. Vodeni, varni izleti so idealni za začetnike, z igrivimi postanki in izkušnjami učenja v naravi. Oprema je na voljo, udeleženci pa lahko med približno 2–3-urnim veslaškim izletom odkrijejo divji in romantičen vodni svet območja – vznemirljiv program za družine in skupine prijateljev.