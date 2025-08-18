9 zakladov vrednih znamenitosti ob blond Tisi, ki obljubljajo nepozabne dogodivščine

O Tisi, ki izvira v Karpatih in se v Vojvodini izliva v Donavo, lahko beremo v spisih Ernőja Szépa, Gyule Juhásza, Endreja Adyja ali Sándorja Petőfija. Vendar pa reka, ki je s svojo lepoto postala vir navdiha za mnoge, ne očara le na papirju. Tudi njenih 962 km je veliko zanimivosti za nas.

Grad Andrássy, Tiszadob

Pravljični grad naše severne regije je bil nekoč zgrajen na zahtevo grofa Gyule Andrássyja, njegova lepota pa še danes hvali ideje Artúra Meininga. Plemiška rezidenca, zgrajena med letoma 1880 in 1885, v Tiszadobu oživlja svet, posut s čarobnim prahom, v slogu pozne gotskih, renesančnih in gradov doline Loare. Medtem ko nas 500 hektarjev velik gozd starodavnih dreves, ki obdaja kompleks stavbe, in rastlinski labirint, ki prikazuje srednjeveško lilijo, očarata s svojo cvetočo lepoto.

Vendar pa si gradu iz 19. stoletja ni vredno ogledati le od zunaj, saj sta na ogled dve stalni razstavi, ki pripovedujeta zgodbo o stavbi in družini ter o običajih, ki so zaznamovali takratni življenjski slog. 9. avgusta bodo v Tiszadobu dvignili letvico še višje in v okviru programa žive zgodovine vse popeljali v življenje aristokracije na prelomu stoletja.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59.

Arboretum Tiszakürt

Arboretum, ki je bil preoblikovan iz plemiškega parka, nas vabi na čarobno pustolovščino v Tiszakürt, kjer je bil vrt ustvarjen pred davnimi časi na željo hčerke grofa, lastnika mesta, Márie Tige, in njenega moža Péterja Bolze. Zato so pred približno 130 leti na to območje ena za drugo prihajale platane, lipe, ameriški hrasti in borovci. Nekatere so bile pripeljane iz Transilvanije na volovskih vozovih, druge pa so našle nov dom na Madžarskem iz drevesnic okoli Dunaja. Zahvaljujoč temu v arboretumu danes živi več kot 500 vrst dreves in grmovnic, kjer lahko občudujemo 350–400 let stare hraste ali celo 150 let stare tise. Arboretum, ki se razprostira na 60 hektarjih, je očarljiv v vseh letnih časih, njegovo lepoto pa lahko občudujemo tudi z razglednega stolpa na lokaciji.

5471 Tiszakürt, Bolza gróf utca 5.

Poplavna naravna pot Mártély

Mártély je regija, bogata tako z zgodovinskimi spomeniki kot z naravnimi zakladi, zato ni naključje, da je slikovita okolica kraja navdihnila številne umetnike. Ker tisti, ki si želijo počitnic, radi obiščejo tudi naselje, je Mártély dom počitniških naselij, restavracij in brezplačne plaže. In če se tja odpravimo, bi bil greh, če ne bi obiskali učne poti po poplavnih območjih. Pot, ki vodi skozi trstičje in deskarje, razkriva naravne vrednote zaledja, njegove nizko ležeče poplavne gozdove in otoke, ki jih obdajajo morotva jezera.

Jezero Rétközi, Szabolcsveresmart

Čeprav je bilo akumulacijsko jezero Szabolcsveresmart ustvarjeno umetno, je njegova zgodovina enaka zgodovini Donave, Tise, Blatnega jezera in jezera Velence. Jezero je prvič nastalo hkrati z našimi domačimi velikimi vodami, po ledeni dobi, ko je stopljeni led ustvaril reke in jezera v Karpatski kotlini. Nato so ga leta 1880 zaradi regulacije rek izsušili, na njegovem mestu pa je ostal travnik. Šele leta 1991 se je modra vodna gladina v osrčju Rétköza znova zavaljala, kjer nas poleg številnih možnosti za rekreacijo in pravega ribiškega raja čaka tudi posebna favna in flora.

Brezplačna plaža Tiszakécske

Na začetku 20. stoletja so se dopustniki lahko pred močno poletno vročino zatekli na obalo Tiszakécske, od takrat pa je plaža vsako leto lepša in bolje opremljena. Na več točkah dolge peščene plaže nasproti poplavnega gozda kopalce čakajo parki s sončnimi jadri, senčniki iz rogoza, ležalniki, zunanji tuši in posebna plaža za pse. Na sprehajališčih nad obalo se vrstijo odlične restavracije in bifeji, med katerimi bi bil greh zamuditi hamburgerje na plaži Nádas. Kosilo lahko pojemo na ogromnem igrišču za odbojko ali celo na naravni poti Nádirigó, ki je nekaj minut vožnje od plaže, kjer lahko uzremo skrito divjino trstičja.

6060 Tiszakécske, Fürdő utca 114.

Cerkev nasmejanih svetnikov iz Csarodaija

Eden najlepših primerov vaških cerkva iz obdobja Arpádovcev je reformirana cerkev v Csarodaju, ki se nahaja na Bereških ravnicah in je bila zgrajena v 13. stoletju. Njeno ime ni naključno, saj srednjeveške freske na cerkvenih stenah prikazujejo svetnike z rožnatimi obrazi namesto z običajnimi pobožnimi izrazi. Vendar to ni bilo vedno tako, saj je vaško prebivalstvo v 16. stoletju prestopilo v kalvinistično vero in takrat so poslikave pobelili, nato pa strop okrasili s kasetiranimi rezbarijami, stene pa z ljudskimi rastlinskimi vzorci. Tako so svetniki ostali skriti do sedemdesetih let 20. stoletja. Nato so med obnovo cerkve ponovno prišli na površje izpod plasti apna.

4844 Csaroda, Kossuth Lajos utca 4.

Zemeljski nasip v Sabolču

Dragulj majhne vasi, Sabolč, je največji nedotaknjen zemeljski nasip v srednji Evropi, zgrajen v 10. stoletju. Zaradi tega je bila okrožje Sabolč najstarejše upravno, vojaško in cerkveno središče naše države od ustanovitve države do obdobja Arpádovcev. Prve arheološke raziskave na tem območju so bile opravljene leta 1894, ki so razkrile, da je bil zemeljski nasip zgrajen v dveh obdobjih, tako da so Madžari v času osvajanja že utrdili obstoječo trdnjavo.

Nato smo sredi 20. stoletja z drugim izkopavanjem izvedeli tudi, da je vzdolž njegove vzhodne strani potekal 7 metrov širok in 3 metre globok jarek, ki je grad spremenil v umetni otok, tako da se je do njega dalo priti le po dvižnem mostu. Podobno kot pri starih zemeljskih nasipih je bila tudi tramovasta konstrukcija zasuta z zemljo, od katere je danes mogoče videti le ogromne trikotne obzidje.

4467 Szabolcs, Petőfi út 30.

Muzej svetovne dediščine vina, Tokaj

Muzej svetovne dediščine vina, članica Muzeja Tokaj, v stavbi nekdanjega Serháza razkriva gastronomijo Tokaja in preteklost regije. Z najnovejšimi dosežki tistega časa lahko z obiskom muzeja spoznamo ne le tradicionalne vrednote območja, temveč tudi rastoča območja sveta. Poleg zanimivosti vinske regije stalna razstava na interaktiven način ponuja gastronomske vsebine, hkrati pa lahko to posebno regijo raziskujemo z vsemi petimi čutili.

3910 Tokaj, Serház utca 55.

Szegedska katedrala in center za obiskovalce

Ikonična znamenitost mesta sonca krasi Katedralni trg že od leta 1930, kjer je Frigyes Schulek prvotno sanjal o beli stavbi, podobni Sacré Coeurju v Parizu. Nato je skupaj z Ernőjem Foerkom, ki ga je privlačila opečna arhitektura, spremenil načrte in s tem znatno znižal stroške projekta. Nazadnje je bila v neoromanskem slogu zgrajena tudi votivna cerkev, ki je bila delno zgrajena na mestu srednjeveške cerkve sv. Demetra.

Danes je v kripti večnamenski center za obiskovalce, kjer si lahko obiskovalci ogledajo različne stalne in začasne razstave. Če ste si ogledali dvostolpno katedralo, se splača sprehoditi tudi pod bližnjo arkadijo, kjer so kipi izjemnih osebnosti madžarske zgodovine, literature, umetnosti in znanosti.

6720 Szeged, Dóm tér 15.