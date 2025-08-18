6 posebnih družinskih programov po vsej državi, ki bodo letošnje počitnice naredile resnično nepozabne

Z bližajočim se avgustom se ni treba bati, saj za družine, ki bi želele zadnji mesec počitnic preživeti z zbiranjem doživetij, čaka veliko vznemirljivih možnosti programa.

Adrenalinski park Oxygen, Mátra

V objemu gorovja Mátra, v slikovitem okolju, ljubitelje pustolovščin čaka adrenalinski park Oxygen, kjer bo vsa družina deležna neverjetnega števila vznemirljivih možnosti programa. Več kot 30 elementov doživetij na lokaciji, vključno z zimsko-poletno bob stezo, sedežnico, visečim mostom, nadstreškom, skybikeom in velikansko gugalnico, zagotavlja nepozabno sprostitev tako za mlade kot stare. Če vas poleg doživetij na prostem privlači tudi virtualni svet, se lahko od lanskega leta preizkusite v 6 različnih simulatorjih VR, pa naj bo to pobeg pred dinozavri, letenje z lovskim letalom ali ekstremni vlakec smrti.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya

Safari ob sončnem zahodu v Hortobágyju

Narodni park Hortobágy svojim obiskovalcem približa naravo s prav posebnim programom, saj lahko poleti območje spoznate z nove perspektive. Med programom, imenovanim Safari ob sončnem zahodu, lahko zvečer za več kot eno uro obiščete park z divjimi živalmi, v okviru dogodka pa se lahko od profesionalnega vodnika seznanite z zgodovino in divjimi živalmi kraja. Za program je potrebna predhodna prijava.

Labirint Csillagosvény, Ópusztaszer

Izjemno doživetje boste doživeli, če se odpravite proti Ópusztaszerju, saj pustolovski park Csillagosvény obljublja nepozabna doživetja. Osupljiv kompleks se nahaja ob Narodnem zgodovinskem spominskem parku in čaka vso družino – vključno s 3,5 km dolgim labirintom živih mej, ki je tretji največji na svetu. Razburljiva vprašanja in ljudske igre bodo ohranile vaše možgane ostre, in če boste po uspešnem pobegu ostali, vas čaka še veliko drugih razburljivih iger.

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.

Sprehod skozi krošnje v čarobnem vrtu Jeli

Arboretum Jeli v Kámu je znan po čudovitem cvetenju rododendronov vsako leto, sprehod skozi Gozd velikanov pa je prav tako nepozabna izkušnja, še posebej, če se sprehodite po nedavno zgrajeni poti skozi krošnje. 10 metrov visoka in 130 metrov dolga pot med velikanskimi drevesi je vznemirljiv prizor tako za mlade kot stare, poleg tega pa ponuja čudovit razgled. Ker je pot skozi krošnje brez ovir, je enostavna za navigacijo tudi z otroškimi vozički in invalidskimi vozički. Sprehajališče lahko uporabljate z vstopnico, kupljeno v arboretumu Jeli.

Družinski mesec v četrti Zsolnay

Kulturna četrt Zsolnay in območja svetovne dediščine v Pécsu so avgusta osredotočena na družine, zato se bo splačalo podati na pot, saj razstave, senčni parki, vznemirljivi interaktivni prostori in zgodovinski spomeniki zdaj ponujajo še več doživetij. S popusti na pakete vstopnic lahko zdaj odkrijete še več vznemirljivih krajev, pa naj bo to četrt Zsolnay, obiskovalni center Cella Septichora, ki predstavlja zgodnjekrščanske grobne sobe, zgodnjekrščanski mavzolej ali srednjeveško univerzo.

Učna pot Pákász, Tiszaörvény

Če se z družino odpravljate na izlet v naravo, odkrijte sprehajalno pot in učno pot po poplavni ravnici Tiszavirág, ki je zelo priljubljena med številnimi znamenitostmi jezera Tisza. Pustolovščina se začne s kratko vožnjo z ladjo iz pristanišča Szabics v Tiszaörvényju, sledi pa ji 2 km dolga učna pot, ki predstavlja življenje prebivalcev Tiszavirága in pozabljene obrti, značilne za to regijo, ter divje živali jezera Tisza. Močvirno, zamočvirjeno območje obarvajo tudi leseni mostovi, razgledni stolp in ribiška koča, zaradi česar je doživetje resnično čarobno. Učna pot Örvény Pákász se začne pri notranjem jezeru Göbe in obiskovalce z interaktivnimi nalogami vodi skozi svet poplavnih gozdov v dolžini 1 km. Učne poti, ki jih je mogoče obiskati vse leto, si lahko ogledate z vstopnico, kupljeno v pristanišču.