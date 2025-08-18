6 čarobnih vodnih poti po vsej državi za nepozabne poletne izlete

Predstavljamo vam nekaj čarobnih vodnih poti po vsej državi, kjer se lahko podate na pustolovščine v nenavadno okolje in si napolnite z boljšimi izkušnjami za preostanek poletja.

Pot ob jezerih Veresegyháza

Pot ob jezerih Veresegyháza vodi pohodnike po relativno lahki, a bolj pustolovski 5,3-kilometrski poti ob obalah treh jezer. Med sprehodom okoli romantičnih jezer Malom, Ivanics in Pamut lahko odkrijete številne čudeže: romantične ozke poti, majhna lesena pot, ki vodi skozi Nagy-úszólát, race mlakarice, ki se skrivajo v obsežnih trstičjih gredicah, in gozdički mehkega lesa ustvarjajo čarobno vzdušje. Poleti lahko na gozdičku podobnem travniku opazujete tudi številne vrste orhidej, na južnem koncu jezera Pamut pa lahko na vijugasti poti v pravem džungli opazujete značilno favno in floro jezer.

Vodna učna pot Nádi szél, Badacsonytördemic

Vodna učna pot Nádi szél, ki se začne na Herczeg Ferenc Strand v Badacsonytördemicu, je kot nalašč za tiste, ki se želijo prepustiti vodnim doživetjem, razširiti svoje znanje in hkrati aktivno sprostiti. 3-kilometrsko učno pot boste raziskovali z veslanjem. Pred ogledom se lahko v obiskovalnem centru za ekoturizem Badacsonylábdihegy seznanite z vznemirljivo zgodovino Blatnega jezera, Badacsonyja in bazaltnega vulkanizma, nato pa se na šestih postajah na vodni poti po skeniranju QR kod podrobneje seznanite z neverjetno bogato floro in favno trstičja.

Učna pot močvirja, Szigetszentmiklós

V Szigetszentmiklósu se nahaja drugo največje evropsko močvirje, kjer si lahko od blizu ogledate edinstvene naravne vrednote, zahvaljujoč tukaj ustvarjeni učni poti. Pot, ki meji na 700 hektarjev veliko močvirje, je obdana z ozkimi mostovi in stopnicami, s katerih se odpira popoln razgled na posebno naravno okolje. Glavno tkivo močvirja sestavlja koreninski sistem trstičja, šotni mahovi, ki se naselijo na njem, pa so na površini skupaj s trstičjem, rogozom in šašem ustvarili preprogo, ki zagotavlja dom vodnim pticam, žabam in jadralnim pticam. 700 metrov dolga učna pot je odlično doživetje za vso družino.

Učna pot Nádirigó, Tiszakécske

Na učni poti Nádirigó se lahko hkrati seznanite z habitati, divjimi živalmi in človeškimi dejavnostmi Mrtve Tise v Tiszakécskem. Deset postaj vodi pohodnike po skoraj 2,5 kilometra dolgi poti, ki jim lahko ponudijo zanimive informacije o preteklosti Tiszakécskega in habitatih zaledja. Del zankaste učne poti vodi čez deskovni most, pritrjen na lesene pilote, tako da lahko trstičje in njegovo divjino opazujete z razdalje roke. Zadnja postaja vključuje pot za bose noge, kjer si lahko kot zaključek ogleda celo okrepite utrujene noge.

Učna pot Kis-Tisza, Tiszalök

Ena od znamenitosti v Tiszalöku, ki je ne smete zamuditi, je Eko center Kis-Tisza, po katerem se splača raziskati divje romantičen del zalednega dela Tise Kenyérgyári. Učna pot Kis-Tisza je bila ustvarjena v tem naravnem rezervatu in radovedne obiskovalce spremlja skozi šest postaj. To posebno območje je dom neštetim vrstam rib, dvoživk, mehkužcev, vodnih ptic in strogo zaščitenih sesalcev; od blizu jih lahko opazujete na leseni vodni učni poti. Postaje učne poti ponujajo vpogled v zgodovino reke Tise, regulacijo reke, poplave Tise ali temo onesnaževanja vode z interaktivnimi in igrivimi elementi.

Šotna travnik in učna pot Szőce

Šotna travnik Szőce, ki se nahaja v Őrségu in je večino leta prekrit z vodo, vodi obiskovalce po leseni učni poti. Šest postankov na približno 1 km dolgi poti predstavlja različne znamenitosti in rastlinske vrste, značilne za to območje. Območje je izjemno posebno tudi zato, ker potok Szőce in travniki predstavljajo edinstveno naravno vrednoto, saj so se tukaj ohranile rastlinske vrste, povezane z zadnjo ledeno dobo, vključno z desetimi redkimi vrstami šotnega mahu. Po ogledu učne poti se splača obiskati tudi Hišo barij, kjer interaktivna razstava pomaga razširiti in poglobiti tukaj pridobljeno koristno znanje.