5 vznemirljivih labirintov iz žive meje in koruznih labirintov, ki vam bodo to poletje prinesli pustolovščine

V naročju narave lahko doživite resnično edinstvena doživetja: labirinti iz žive meje in koruze naše države samo čakajo, da se vržete v poletne pustolovščine!

Labirint Csillagosvény, Ópusztaszer

Kaj boljšega načina za začetek našega izbora kot s citadelo rekreacije na prostem, pustolovskim parkom Csillagosvény! Osupljiv kompleks čaka vso družino v Ópusztaszerju, poleg Narodnega zgodovinskega spominskega parka – med drugim s svojim 3,5 km dolgim labirintom iz živih sten, ki zaseda prestižno tretje mesto med največjimi labirinti iz žive meje na svetu. Vznemirljivi kvizi in ljudske igre bodo poskrbeli za razgibavanje možganov, če pa vam po uspešno končani ravni še ostane energije, poskusite staro madžarsko igro z žogo, turul!

6767 Ópusztaszer, Szoborkert utca 1.

Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló

Tisza-tavi Ökocentrum ponuja fantastična doživetja za ljubitelje narave: v več kot 7 hektarjev velikem rekreacijskem parku lahko od blizu občudujemo ptice, male živali in celo avtohtone ovce. V zahodnem delu zelene oaze nas čakajo interaktivne dogodivščine – vznemirljiva proga z ovirami, tradicionalno perutninsko dvorišče, »ribiški skanzen«, vodno igrišče, igrišče za mini golf in seveda labirint iz žive meje, ki ga ne smete zamuditi! Labirint iz žive meje v Tisza-tavi Ökocentru svoje igrive obiskovalce čaka s črkovno uganko, ki jim bo na oddih v Poroszlóu prinesla nepozabne dogodivščine.

3388 Poroszló, Kossuth utca 41.

Labirint iz žive meje v Nemesviti

Na severni obali Madžarskega morja, le streljaj od Balatonederskih hribov, se že nekaj let dviga impozanten razgledni stolp. Do znamenitosti vodi gozdna jasa, poleg čudovite panorame pa obstaja še en razlog, zakaj se splača obiskati razgledni stolp Tücsökdomb v Nemesviti: ob njegovem vznožju leži vznemirljiv labirint iz žive meje! 300 kvadratnih metrov velik labirint čaka pustolovce na 212 metrih, vzdolž Turkestanskega sileka. Še več, igrišče, ki se prilega pokrajini, bo poskrbelo za vznemirljivo preživljanje časa, če obiščete Nemesvito.

8311 Nemesvita

Koruzni labirint Balaton, Szőlősgyörök

Ni vam treba dolgo čakati, da se ena najbolj vznemirljivih rekreacijskih točk ob Blatnem jezeru ponovno odpre: koruzni labirint vas spet pričakuje od 8. avgusta! Skoraj tradicija je, da lahko avgusta vsa družina doživi nepozabna doživetja, ko se sprehaja skozi goščave koruznega labirinta v Szőlősgyöröku. Med koruzo, ki ponekod zraste več kot 3 metre, lahko vdihnete svež zrak, med vrstami koruze, ki se raztezajo v nebo, pa lahko občudujete celo poletno nebo. Zahvaljujoč tej edinstveni pustolovščini se lahko domov vrnete bogatejši s fantastičnimi darili, vznemirljivimi preizkusi in doživetji blizu narave, če obiščete zeleno-rumeno oazo.

8692 Szőlősgyörök

Koruzni labirint, Kiszombor

Koruzni labirint v Kiszomborju že 17. zapored čaka, da se mladi in stari potopijo v najbolj vznemirljiva doživetja poletnih dogodivščin! Zeleni labirint ne ponuja le popolne lokacije za sprehode, temveč ponuja tudi prostor za pisane programe iz druge polovice vroče sezone: tukaj si lahko med drugim krajšamo čas z ljudskimi igrami, tedensko spreminjajoči se programi pa vključujejo vznemirljive doživetja, kot so vožnja s kočijo, predstava s škropilnico, vedeževanje, tečaj aerobike ali celo pasja razstava. Spremljajte spletno stran Koruzni labirint, če želite izvedeti več o trenutnih programih!

6775 Kiszombor, Óbébai utca