5 osupljivih razstav v Budimpešti, ki jih mora vsakdo videti avgusta

Tudi prestolnica nas avgusta ne bo pustila brez muzejskih dogodivščin: osupljive fotografske razstave in celo navdihujoča razstava skulptur bodo poskrbele, da se bomo odmaknili od cikla vsakdanjega življenja in svet lahko preučili skozi nove objektive. Priporočamo 5 razstav, ki spodbujajo k razmišljanju in bodo v zadnji mesec poletja prinesle izjemne vizualne izkušnje.

Nevideni svet // Nakupovalni center Allee (11. avgust – 10. september 2025)

Izjemno uspešna razstava Nevideni svet se vrača! Letos bo prišla v nakupovalni center Allee, da bi ponudila edinstveno izkušnjo videčim in slabovidnim ljubiteljem kulture. Slike desetih svetovno znanih fotografov so bile natisnjene s Canonovo posebno tehnologijo – dotikanje del ni le prepovedano, ampak je tudi zelo priporočljivo! Razstava nas popelje v daljne dežele: fotografije ponujajo vpogled v aktualne okoljske, družbene, kulturne ali druge družbeno pomembne teme. Lahko se dotaknemo zadnje slike severnega belega nosoroga, lahko ujamemo zgodbo Darka Đurića, svetovno znanega plavalca, rojenega s prirojeno amputacijo, in se celo vprašamo, kako je mogoče, da požari pustošijo po Arktiki. To fascinantno doživetje bo zagotovo nekaj, kar bo želela doživeti vsa družina! Nevideni svet čaka tiste, ki željni sveže perspektive, od 11. avgusta do 10. septembra, v odpiralnem času nakupovalnega središča Allee, v dostopnem okolju.

Sveti kraji // FUGA (do 31. avgusta 2025)

V Budimpešto je prispela bleščeča potujoča razstava: razstava, ki je nastala s skupnim delom Madžarskega arhitekturnega muzeja in Centra za dokumentacijo o varstvu spomenikov, ponuja vpogled v cerkve okrožja Veszprém. Smetana stroke se je pridružila programu Knjižnice in arhiva nadškofije Veszprém in izvedla večletne raziskave, med katerimi so odlični strokovnjaki sodelovali pri več kot stotih obiskih na kraju samem. Sadovi njihovega dela so predstavljeni na razstavi z naslovom Sveti kraji, ki poleg neprimerljive lepote cerkva zvesto odraža tudi profesionalno ponižnost, radovednost in strast. Organizatorji upajo, da bomo čim več lokacij, predstavljenih na razstavi, obiskali osebno.

Več svetlobe, več sence. Rogi André (1900–1970) // Hiša Mai Manó (do 19. avgusta 2025)

Tokrat se Hiša Mai Manó ob 125. obletnici rojstva fotografa poklanja nezasluženo malo omenjenemu delu Rogija Andréja, znanega tudi kot Józsa Anna Klein. Umetnik, rojen v Budimpešti in živeč v Parizu, je pustil trajen pečat tudi v zgodovini nadrealistične fotografije, poleg tega pa je ujel edinstven svet francoske prestolnice v poznih dvajsetih in tridesetih letih prejšnjega stoletja. Največja moč Rogija Andréja se odraža v njegovih portretih: globoko čustven fotograf je svojim modelom posvečal tako predano pozornost, da so fotografije, ki jih je posnel, žanru dale povsem nov pomen. Zahvaljujoč Hiši Mai Manó se lahko zdaj prvič obrnemo na publikacijo v madžarskem jeziku, ki obeležuje edinstveno osebnost in delo fotografa.

Duhovni kamni (do 14. septembra 2025)

Impresivna dela so se preselila v neorenesančni vrt bazarja Várkert: to poletje si lahko na življenjski razstavi kiparja Józsefa Szőkeja ogledamo več kot 50 mojstrovin iz marmorja in brona. Med brezplačnim ogledom lahko občudujemo in se sprehajamo po delih, ki nosijo iskrena sporočila – hkrati pa doživljamo, kako vsak kip napolni naša srca in duše z novim sijajem. Izkušnjo naredi še bolj posebno dejstvo, da se pogled na nefigurativna dela iz brona, afriškega in kararskega marmorja preoblikuje s spreminjajočo se svetlobo. Tako kipi prikazujejo različne obraze v različnih delih dneva – so prav tako spremenljivi kot življenje samo. Odnosi, nadnaravne sile, pomembni dogodki oživijo na razstavi, ki dviguje dušo in jo morate vsekakor videti!

Netaktni fotoreporter. Arhiv Lajosa Erdélyija iz Ceausescujeve dobe // Galeria Centralis / Blinken OSA Archivum (do 26. oktobra 2025)

Lajos Erdélyi je najbolj znan po svojih portretih madžarske umetniške scene v Transilvaniji. Tokrat si lahko vpogled v njegovo delo fotoreporterja ogledamo na obsežni razstavi v arhivu Blinken OSA. Med svojim delom je Erdélyi potoval po vsej Romuniji, kar mu je dalo priložnost, da iz prve roke izkusi vsakdanje življenje Ceausescujeve dobe: svet tovarn, rudnikov, zadrug, življenje dnevnih delavcev in težko usodo stanovalcev izobraževalnih ustanov. Briljantni umetnik je temno obdobje ujel z neprimerljivo temeljitostjo in iskrenostjo, čeprav je cenzura metala senco na vsak posamezen kader. Razstava predstavlja približno 200 transilvanskih fotografij, ki jih še bolj razburijo originalni rokopisi, korespondenca in osebni predmeti.