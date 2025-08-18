5 čarobnih točk za opazovanje zvezd v Budimpešti in okolici, od koder je užitek raziskovati avgustovsko nebo

Najbolj spektakularen čas v letu nastopi avgusta, ko na poletnem nebu posejejo tisoči utrinkov. Škoda bi bilo zamuditi to eterično izkušnjo, zato smo za vas zbrali najboljše programe in kraje – da se boste lahko le še zaželeli.

Ogledi utrinkov v Börzsönyju // Királyrét (8., 9., 10., 11. avgust 2025)

Daleč od mestnega vrveža, v Magas-Börzsönyju, na majhnem travniku na vrhu Nagy-Hideg-hegyja, je vse poskrbljeno za občudovanje meteorskega roja Perzeidov v najboljšem načrtu. V prvi polovici avgusta, v najbolj spektakularnem obdobju utrinkov, se bodo tri večere začeli vodeni ogledi v edinstvenih gorah severne Madžarske: med 9. in 11. avgustom se lahko po predhodni prijavi udeležimo potovanja, ki napolni telo in dušo. Med izletom na vrh Nagy-Hideg-hegyja bodo svež zrak, dobra družba in nenazadnje tišina Börzsönyja ponoči napolnili pohodnike z energijo. Doživetje zvezdnega prikaza bo popolno leže na hrbtu!

Noč zvezdnih utrinkov // Zvezdni observatorij Svábhegyi (9. avgust 2025)

9. avgusta ob 17. uri se začne dih jemajoča pustolovščina: začne se Noč zvezdnih utrinkov, saj takrat prispejo Perzeidi, znani kot najbolj neverjeten meteorski dež! V programu Zvezdni observatorij Svábhegyi se lahko naučimo vse o izvoru posebnega meteorskega dežja in se celo “dotaknemo” zvezd, ki so padle z neba. Pred našimi očmi se bo pojavil vzhajajoči Saturn, s teleskopom in lasersko palico bomo lahko sledili delom poletnega neba, medtem ko bomo ležali na odejah, pa bomo lahko občudovali sijaj, ki bi osramotil tudi hollywoodske zvezde. Ne bi si mogli želeti boljše zabave ob polni luni v soboto zvečer!

Zvezdni pohod Csömör Noč (9. avgust 2025)

Pripravite pohodne čevlje, svetilke in odeje: 5. Zvezdni pohod Csömör Noč se začenja! V mraku 9. avgusta se lahko odpravimo na pešpot, ki jo vodijo zvezde astronomije. Na končni postaji, pri mestu utrinkov, si bomo med počitkom na odejah razširili obzorja in znanje o nebesnih telesih z vznemirljivimi predstavitvami. Gostitelj bo tokrat ponovno Mihály Kovács »Tücsi«, pisatelj znanstvene fantastike in novinar. Program je brezplačen, organizatorji pa pripravljajo piknik, dobrote in zbiranje sredstev, da se bodo želje naših štirinožnih prijateljev lahko izpolnile tudi po zaslugi Društva za dobrobit živali Bukfenc in Jeromos.

Teden pod zvezdami // na več lokacijah (9.–16. avgust 2025)

Največja madžarska serija astronomskih programov se zdaj odvija že šestič, da bomo lahko en teden doživeli neokrnjeno Galilejevo izkušnjo. Zahvaljujoč barvitemu programu nacionalne serije dogodkov lahko med 9. in 16. avgustom z roko v roki s profesionalnimi in amaterskimi astronomi priča čudežu, ki nam ga predstavlja poletno nebo. Poleg lokacij v Budimpešti lahko uživamo tudi v vznemirljivih astronomskih programih v Nyíregyházi, Békéscsabi, Győru in celo v slikovitem območju narodnega parka Körös-Maros. Interaktivni zemljevid na spletni strani dogodka nam pomaga najti možnosti programa, ki so nam najbližje.

SUP Budimpešta: Izlet v zvezdne utrinke (15.–16. avgust 2025)

Pustolovski ljubitelji SUP-a lahko uživajo v zvezdnih utrinkih na super skrivnem izletu. Udeleženci programa lahko veslajo skozi sončni zahod nad Donavo in s nepozabnim opazovanjem zvezd proslavijo prihod meteorskega roja Perzeidov. Pustolovščina se začne v Szentendreju 15. avgusta in konča naslednje jutro na delu Római, kje pa bo preživet čas vmes, pa je presenečenje. V uvodu so razkrili, da gre za lokacijo na bregu Donave, ki je brez svetlobnega onesnaženja, zato je zagotovljen neprimerljiv razgled. Zagotovo nihče ne bo razočaran: organizatorji bodo poskrbeli za opremo za SUP, ogenj in pečenje slanine, da bodo ustvarili odlično vzdušje.