Skozi vznemirljive fotografije lahko izvemo, kaj se je dogajalo v zakulisju koncerta skupine Queen v Budimpešti.

Avgusta 2025 Madžarski narodni muzej obiskovalce pričaka s pravo poslastico glasbene, fotografske in filmske zgodovine: prvič si je mogoče ogledati posnetke fotografskega gradiva, ki ponuja vpogled v zakulisje koncerta skupine Queen v Budimpešti leta 1986.

Razstava predstavlja organizacijo nastopa legendarne skupine Queen v Budimpešti leta 1986, delo v ozadju in posebne okoliščine koncerta skozi serijo fotografij Egona Endrényija in Miklósa Gáspárja ter druge dokumente in relikvije.

Zakaj je bil koncert skupine Queen v Budimpešti zanimivost?

Morda predvsem zato, ker je bil to prvi (in zadnji) obisk skupine za železno zaveso – to je budimpeštanski postanek naredilo poseben in zgodovinski. Madžari so »plačali« s filmom koncerta, ki je bil leta 1986 neprimerljivega pomena in je še vedno mejnik v vzhodnoevropski glasbeni in medijski zgodovini.

Obiskovalci se bodo srečali z doslej nevidenimi gradivi, kot so koncertne tehnične note, organizacijski dokumenti in podrobnosti o potovanju in bivanju članov skupine Queen. Komorna razstava ponuja vznemirljivo izkušnjo ne le za oboževalce, temveč tudi za tiste, ki jih zanima glasbena zgodovina in obdobje pred spremembo režima.

Več podrobnosti o razstavi, ki si jo lahko ogledate do 3. septembra 2025, si lahko preberete TUKAJ na spletni strani muzeja.