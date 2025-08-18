Najljubša mehiška restavracija v središču mesta popestri poletje s posebnimi zabavami na terasi

Najboljša stvar poletja je, da vam ni treba čakati na vikend, da se sprostite – to dobro ve priljubljeni mehiški gastropub v središču mesta, TODO. Vsak četrtek lahko na barviti terasi restavracije doživite pravo poletno vzdušje: Siesta Lovers Club še naprej brni avgusta! (x)

Glasba, margarite in vse, kar je povezano s siesto

Siesta Lovers Club je več kot le zabava: terasa TODO je ob četrtkovih popoldnevih polna življenja, z nebeškimi koktajli in seveda najbolj vročimi ritmi. Bi spili kozarec vina, odprli Corono ali pa res poskusili in naročili vrč zamrznjene margarite?

Za to ne bi mogli najti boljšega kraja kot restavracijo Szervita tér! Brez naglice, le ledeno mrzla pijača v roki, veliko smeha in družabnih iger – to je vse, kar potrebujete za poletno sprostitev.

TODO-jev neponovljivi klub ljubiteljev sieste vas vsak četrtek v avgustu čaka, da v središču mesta zberete nepozabne poletne spomine. Pripravite se na vikend, naj se fiesta začne že v četrtek popoldne!

Več informacij o programih najdete na Facebook strani dogodka na tej povezavi.

TODO mehiška kuhinja

1052 Budimpešta, Szervita tér 8.