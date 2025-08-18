Elementarne sile se srečajo na obletnici dobrodelnega gala koncerta MVM ZENERGIA

Ljubitelje umetnosti čaka edinstvena glasbena in vizualna izkušnja na obletnici dobrodelnega gala koncerta MVM ZENERGIA 29. avgusta 2025. (x)

MVM letos že desetič oživlja edinstven koncert MVM ZENERGIA, kjer se združijo glasba, vizualna izkušnja in dobrodelnost. Letošnji obletnico bo gostilo veličastnejše prizorišče kot kdaj koli prej, športna arena Papp László Budapest, v petek, 29. avgusta 2025, od 18.30, kjer bodo izvedena klasična in pop glasbena dela, povezana s temo štirih prvobitnih elementov, v edinstvenih transkripcijah, pripravljenih za to priložnost.

Srečanje elementarnih sil

Ob obletnici bodo letos na oder ponovno stopili zvezdniški izvajalci iz preteklih let, med njimi Magdi Rúzsa, János Balázs, Petra Gubik in Simfonični orkester Concerto Budapest pod taktirko Andrása Kellerja.

Pridružili se jim bodo tudi mladi umetniki, dobitniki nagrade Junior Prima, šolski zbor madžarskega zbora Kodály Zoltán in kolektiv Sárközy. Program bo poseben tudi zato, ker bodo glasbeni svetovi, ki jih predstavljajo izvajalci, izvedeni v prearanžirani obliki s spremljavo simfoničnega orkestra, s čimer se bodo na odru združili klasični in pop glasbeni žanri.

Štirje primarni elementi, ki služijo kot tema koncerta – ogenj, zemlja, zrak in voda – bodo igrali odločilno vlogo ne le v glasbeni vsebini, temveč tudi v edinstvenem vizualnem svetu.

Neprimerljiva glasbena izkušnja in dobrodelnost

Kot vsako leto bo MVM tudi letos celoten znesek od prodaje vstopnic namenil dobrodelnim organizacijam. Zainteresirani lahko do 29. avgusta glasujejo na spletu na mvmzenergia.hu in se odločijo, katero fundacijo bo podjetje letos podprlo.

Organizacija z največ glasovi bo razglašena na koncertu MVM ZENERGIA v športni dvorani Papp László Budapest. Omejeno število vstopnic za podpornike za gala koncert je na voljo za nakup v predprodaji.

Umetniški vodja MVM ZENERGIA je ponovno János Balázs, pianist, dobitnik nagrad Liszt in Kossuth, dobitnik nagrad Prima in Junior Prima, zaslužni umetnik in redni član MMA, voditelj večera pa je Ádám Bősze. Edinstveno vizualno doživetje, zasnovano za glasbeni program, je zasnoval Ambrus Törőcsik, vizualni direktor MVM ZENERGIA. Orkestratorja: Ott Rezső in Apor Szüts.

Ne zamudite te edinstvene izkušnje, doživite srečanje elementarnih sil na obletnici dobrodelnega gala koncerta MVM ZENERGIA! Vstopnice za koncert lahko kupite s klikom tukaj na spletni strani dogodka.