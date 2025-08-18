13 vintage in retro trgov v Budimpešti in okolici za zadnji poletni mesec

Avgust, zadnji poletni mesec, nas ne pusti brez briljantnih retro in vintage zakladov. Če bi si želeli popestriti vikend z odličnim programom, priporočamo naslednje bolšje trge, vintage in retro trge!

Budai Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata Budai Zsibvásárja vsako soboto in nedeljo čakajo navdušene lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom, obstaja nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, je vredno nameniti dopoldne temeljiti raziskavi.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji, je bolšji trg na ulici Bakancsos ohranil svojo patino še danes: je stalno vikend prizorišče za prodajalce in kupce, kjer se lahko najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Sejem starin in slik RaktArt v Szentendreju (1.–2. avgust 2025)

1. in 2. avgusta bo RaktArt v Szentendreju ponovno odprl svoja vrata lovcem na zaklade. V skladišču, polnem zakladov, ki se nahaja na ulici Kőfaragó 1, lahko izbirate med starinami, vinilnimi predmeti, retro zakladi, porcelanom, predvsem pa slikami. Tokrat je dogodek mislil tudi na ljubitelje značk!

Sejem starin // Franc (2. avgust 2025)

2. avgusta bo Franc v baru Heavy na trgu Széll Kálmán priredil sejem starin. Pripravite se na pravi lov na zaklad, saj bo prisotnih več prodajalcev z raznolikimi stili, oblačili in neštetimi dodatki.

Sejem garderobe // ELTE Gömb Aula (9. avgust 2025)

Drugo soboto v avgustu se bo splačalo odpraviti na promenado Pázmány Péter, kjer bodo poletna oblačila, dodatki in posebni kosi glavna atrakcija v ELTE Gömb Auli med 10. in 14. uro.

Bolšji sejem Hatvan (9. avgust 2025)

9. avgusta bo v Hatvanu potekal priljubljen program lovcev na zaklade in lovcev na zaklade. Bolšji sejem Hatvan je več kot le tržnica: sredi doživetij lahko iščete zaklade, ki so vam dragi srcu, pa naj bodo to oblačila, dodatki, starine, knjige, plošče, igrače ali celo oprema za dom.

Sejem starin // Tržnica Esztergom (10. avgust 2025)

10. avgusta, če se želite za nekaj časa umakniti iz prestolnice, priporočamo Esztergom, kjer lahko na sejmu starin poiščete in raziščete stvari, ki so vam drage srcu. To avgustovsko nedeljo bodo našli še boljše starine iz preteklosti, ki samo čakajo, da povedo svoje zgodbe.

Bolšji sejem Főtér // Vác (10. avgust 2025)

10. avgusta se bo splačalo obiskati tudi Vác, saj bodo zakladi bolšjega sejma na ta dan med 6. in 13. uro v središču pozornosti na mestnem trgu Fő ter.

Bolšji sejem Veres // Veresegyház (10. avgust 2025)

Bolšji sejem Veresegyház bo potekal 10. avgusta, kot je bilo načrtovano. Zaradi prenove mestnega trga bo tržnica tokrat na ulici Fő út čakala iskalce zakladov.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerle (10. avgust 2025)

Išči, najdi, kupi in odnesi domov! Knjige, igrače, kuhinjski pripomočki, oblačila, športna oprema, nakit in vse vrste redkih zakladov bodo našli nove lastnike na mesečnem bolšjem sejmu in obrtnem sejmu Wekerle, tokrat v nedeljo, 10. avgusta, med 9. in 13. uro.

Bolšji sejem // Nagymaros (16. avgust 2025)

16. avgusta bo na dvorišču in v majhni sobi Szabadmag-Miegymása v Nagymarosu znova vladalo vzdušje bolšjega sejma. Bolšji sejem, ki se začne ob 9.30 in traja do 16.00, bo ponujal oblačila, gospodinjske dragocenosti, starine, igrače, kolesa in kdo ve kaj še.

Starinski in bolšji sejem v Szentendreju (17. avgust 2025)

Vsako tretjo nedeljo v mesecu, 17. avgusta, bo prijeten starinski in bolšji sejem v Szentendreju, nedaleč od Budimpešte, znova sprejel svoje obiskovalce z odprtimi rokami in fantastičnim blagom. Na bregovih potoka Bükkös lahko ponovno iščete dolgo zaželene zaklade, se pogajate in se domov vrnete z zasluženo sejemsko nagrado.

Sejem skupnosti Gardrób // Zsiráf Pest (24. avgust 2025)

24. avgusta bo sejem skupnosti Gardrób ponovno napolnil Zsiráf Pest z življenjem in najboljšimi oblačili ter dodatki. Na sejmu, ki bo potekal med 12.00 in 16.00, boste lahko na prostem izbirali med najboljšimi izdelki.