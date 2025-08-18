10 čudovitih podeželskih festivalov in programov v avgustu, s katerimi se lahko dostojanstveno poslovite od poletja

Če vas čakajo še daljši dopust, a bi se radi za dan ali dva oddaljili od običajne rutine, je tukaj odlična priložnost, saj vas avgusta čaka množica programov na najlepših podeželskih lokacijah v državi.

Dnevi Somlója // Somlóvásárhely (8.–9. avgust 2025)

Med 8. in 9. avgustom bo življenje v čudovitem Somlóvásárhelyju znova oživelo. V naselju, ki se nahaja ob vznožju hriba Somló, ki se skriva v najmanjši zgodovinski vinski regiji v državi, se lahko obiskovalci seznanijo z lokalnimi in regionalnimi vini, dvodnevna serija dogodkov pa ponuja še veliko več. V naselje vas vabijo koncerti, kuharska tekmovanja, razstave, obrti in ljudske igre, da ne omenjamo dih jemajoče lepe pokrajine. Program družinam prijaznega dogodka še ni končan, za podrobnosti spremljajte Facebook stran organizatorja, Center za obiskovalce Somló Kapuja!

Grad Festetics dan in noč // Keszthely (8.–10. avgust 2025)

Grad Festetics v Keszthelyju vas med 8. in 10. avgustom vabi na posebno kulturno pustolovščino, kjer lahko obiskovalci preživijo cel dan v čudovitem gradu in njegovem čarobnem vrtu. Impozantno prizorišče, bogastvo očarljivih doživetij, strnjenih v treh dneh: popoldanski koncerti v severnem krilu, koncerti klasične glasbe v elegantni veliki plesni dvorani, zanimive zgodovinske predstave, nenavadni vodeni ogledi različnih grajskih razstav, konjeniške predstave v parku, zvečer pa bosta drugi vikend v avgustu zaznamovala gala prireditev potujočega odra operete Orfeum in koncert, ki uteleša novo dimenzijo baročne glasbe v izvedbi Swing á la Django.

Koncertna predstava Group’n’Swing // Gödöllő (9. avgust 2025)

Madžarska swing & boogie skupina Group’n’Swing, stara 19 let, se pripravlja na spektakularno koncertno predstavo Cabaret Extravaganza 9. avgusta. Ob 20.30 v impresivni kraljevi palači v Gödöllőu bo skupina z neverjetno energijo vdrla na oder in poskrbela za divjo zabavo z visokokakovostno glasbo in dinamičnimi plesnimi koreografijami. V predstavi aktivno sodelujeta tudi štiričlanska pihalna sekcija in pianist, ki bosta zaigrala skoraj 60 svojih pesmi in znane svetovne uspešnice. Predstavo bo zaokrožila posebna odrska prisotnost pevca in voditelja Zoltána Mujahida, ki bo spremljal skupino glasbenikov, ki bodo ves večer očarali z instrumenti.

Debrecenski karneval cvetja (15.–20. avgust 2025)

Med 15. in 20. avgustom bo potekala največja rojstnodnevna zabava v državi, Debrecenski karneval cvetja, ki bi si jo moral vsakdo ogledati vsaj enkrat. Med povorko programov bo skoraj celotno mesto prekrito s cvetjem, a obiskovalce bodo čakale tudi neštete lokacije s še boljšimi programi. Med drugim se bosta na odru na glavnem trgu pojavila Magdi Rúzsa in Barna Pély, za navdušenje pa bo seveda poskrbela karnevalska parada letos 20. avgusta. Poleg cvetličnih vozov bodo imele pomembno vlogo plesne skupine in ustvarjalne skupnosti, na dvorišču stare mestne hiše pa otroke čaka otroški festival Galiba. V okviru Debrecenskega karnevala cvetja lahko na dogodku Beer by Lake, ki promovira domačo, kakovostno pivsko gastronomijo, okusite tudi ponudbo majhnih pivovarn, priljubljenih domačih blagovnih znamk in tujih pivnic.

Mednarodni kulturni festival Summerfest // Szigetszentmiklós (16.–20. avgust 2025)

Ne v prestolnici, ampak le streljaj stran, bo od 16. do 20. avgusta v Szigetszentmiklósu potekal petdnevni mednarodni kulturni festival Summerfest. Ljudski plesalci z vsega sveta bodo s spektakularnimi nastopi praznovali kulturno raznolikost, a seznam programov se s tem ne konča. Poleg avtentičnih plesnih produkcij Táncpanorame bo v vrtnem kinu Sarok skupni ogled filma, nastopila bosta Parno Graszt in A GRUND, na ogled pa bo tudi razstava z naslovom Halasi Csipke. Tudi otrokom ne bo dolgčas, saj so organizatorji za najmlajše pripravili veliko igrivih programov.

Dnevi svetega Štefana v Esztergomu (19.–20. avgust 2025)

Prvo madžarsko mesto se bo med 19. in 20. avgustom ponovno poklonilo spominu na našega kralja svetega Štefana in v okviru dvodnevnega programa praznovalo ustanovitev madžarske države. V slikovitem mestu lahko v večernih urah uživate v fantastičnih koncertih in spektakularnih glasbenih nastopih, na primer 20. avgusta bo mesto napolnil čudoviti glas Magdi Rúzse. Vendar pa se navdušenje ne pričakuje le po temi, saj se bo čez dan park Erzsébet spremenil v pravi otroški raj, kjer bodo družine in otroci uživali v zabavnih doživetjih. Poleg tega zainteresirane čakajo obrtni sejem, gastropub in tradicionalni programi, kot sta blagoslov kruha ali lomljenje kruha.

Festival vina in kruha // Siófok (19.–23. avgust 2025)

Spomina ob ustanovitvi države na obali Blatnega jezera ne smete zamuditi: programi se bodo prepletli v nepozabno petdnevno praznovanje veselja v Siófoku. Na Festivalu vina in kruha, ki si ga lahko ogledate brezplačno in bo potekal med 19. in 23. avgustom, bodo za dobro vzdušje poskrbele številne odlične skupine in izvajalci, na obrtnem sejmu lahko izbirate tudi med izdelki nadarjenih umetnikov, okusite lahko čudovito gastronomsko ponudbo različnih gostinskih enot, otroci pa so dobrodošli z obrtnimi dejavnostmi in igrivim tekmovanjem v lokostrelstvu. Seveda bo Siófok gostil tudi blagoslov in lomljenje kruha, s čimer se poklonijo tradiciji, 20. avgusta pa bodo na črnem nebu eksplodirale čudovite barve, saj je nepogrešljiv del praznovanja tudi ognjemet.

Festival KRÁTER // Zalahaláp (22.–25. avgust 2025)

Letos ne bo manjkalo festivala KRÁTER, zato se bomo med 22. in 25. avgustom lahko poslovili od iztekajočega se poletja v Zalahalápu, na vrhu najbolj posebnega oporišča Blatnega višavja. Edinstveni dogodek HELLOWOOD in KATTT vas bo že tretjič zvabil na prizorišče, podobno amfiteatru, ki se nahaja v objemu nekdanjega bazaltnega rudnika in ga je oblikovala vulkanska aktivnost, kjer sproščene melodije, slikovita panorama in prijetno vzdušje zagotavljajo nepozabno festivalsko izkušnjo. Kdo bo zagotovo tam: Analog Balaton, Deva, Co Lee, Franko, Lenkke_, Balázs Zságer in mnogi drugi!

Dnevi mladih v Segedinu (27.–30. avgust 2025)

Najbolj kul zaključna zabava poletne festivalske sezone letos je Coca-Cola SZIN. Le streljaj od središča Szegeda, a blizu narave na bregovih reke Tise, se bodo od poletja poslovile mednarodne zvezde in najboljši predstavniki madžarske glasbene scene. Nastopili bodo Lost Frequencies, Becky Hill, Meduza, Sam Feldt, Carpetman, Alan Walker ter veliki domači favoriti, kot so Desh, Dzsúdló, Krúbi, Carson Coma, Majka, Beton.Hofi, Pogány Induló, Halott Pénz, Elefánt, Wellhello, Analog Balaton in mnogi drugi. Vredno si ga je že zdaj dodati v koledar: SZIN med 27. in 30. avgustom 2025.

Festival INOTA // Várpalota (28.–30. avgust 2025)

Festival Inota, ki se nahaja ob treh ogromnih, značilnih hladilnih stolpih termoelektrarne ob avtocesti 8, ima pomembno mesto na seznamu posebnih poletnih prizorišč. Obrabljeni šarm industrijskega parka bo od 28. do 30. avgusta osvetljen s svetlobnimi instalacijami, prej neuporabljeno prizorišče pa bo še povečalo privlačnost že tako vznemirljivega območja. Koncertni program bo predstavil vrsto domačih in mednarodnih izvajalcev, predvsem – a ne izključno – velikane elektronske glasbe: Lacchesija, Aka Hexa, Jazzboisa, Audrey Danzo, Kristo Bourgeois in druge.