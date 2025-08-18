Priljubljena restavracija lángoszó vabi gurmane v osrčje mestnega parka

Ligeti Lángos, ki se nahaja v osrčju mestnega parka, nasproti živalskega vrta in ob kopališču Széchenyi, ni le preprosta ulična hrana. Lángoszó, ki se nahaja v vrtu Paviljon, je danes postal gastronomsko romarsko središče tako za prebivalce kot za turiste.

Restavracija se nahaja v zgodovinsko pomembni stavbi nekdanjega paviljona Beszkárt, ki je bila v začetku 20. stoletja počivališče za voznike tramvajev. Stavba, ki je uvrščena na seznam zaščitenih stavb, je bila leta 2017 prenovljena znotraj in zunaj, odprli pa so tudi restavracijo Ligeti Lángos, ki je od takrat postala eden najbolj znanih akterjev na gastronomski sceni Ligetija.

Lahke testenine, okusni dodatki

Seveda je poudarek ponudbe na langoših, vendar ne kar tako: testenine temeljijo na krompirju, kar je redkost, a po mnenju povratnih informacij prav to daje prigrizku pravo lahkotnost in polnost.

Najbolj priljubljena različica je seveda klasična različica s sirom in kislo smetano, gostje pa lahko poskusijo tudi madžarsko, vaško, vegetarijansko in različico, bogato polno parmske šunke in rukole. Izkušnjo z langoši lahko dvignete na še višjo raven s čebulno juho, postreženo s sirom in kislo smetano, mini langoši, hrenovkami, palačinkami za sladkosnede in tiste, ki iščejo nekaj novega, z izjemno uspešnimi kroglicami krofov Nutella langoši.

Na meniju pijač so tudi domači sirupi, piva, pálinke in madžarska vina, zato lokal vzbuja tako vzdušje ob plaži kot sodobno kulturo tovornjakov s hrano.

Priljubljen lokal prebivalcev Budimpešte in turistov

Ni naključje, da Ligeti Lángos hvalijo gostje, kar dokazujejo navdušene ocene na platformah družbenih medijev in spletnih straneh za ocene. Na tej točki si velja ogledati tudi njihovo stran na TikToku, kjer s pomočjo umetnika umetne inteligence redno pritegnejo pozornost ljubiteljev gastronomije z drznimi novimi vsebinami.

Poleg svežine in hitre postrežbe je seveda okolje eden najpomembnejših vrhuncev priljubljene restavracije lángos v mestnem parku, in res! Parku podoben del parka, rustikalen videz paviljona, prostori, prijazni otrokom, in bližnje igrišče ga naredijo priljubljeno izbiro za družine, šolske skupine in pare, ki se sprehajajo mimo.

Ligeti Lángos je v bistvu kraj, kjer klasični madžarski lángos dobi novo interpretacijo: nostalgično in trendovsko, preprosto in ustvarjalno hkrati. Je idealen postanek med sprehodom po parku, še posebej, če si želite le dobro pripravljen lángos na osnovi krompirja v okolju budimpeštanske ravni.

Ligeti Lángos

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.

+36 30 318 2616

http://www.ligetilangos.hu/

https://www.facebook.com/ligetilangos/