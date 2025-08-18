8 čudovitih restavracij ob vodi v okolici Budimpešte, kjer čudovita okolica in okusna hrana gresta z roko v roki

Poleti raje izbiramo doživetja ob vodi in pri restavracijah ni nič drugače. Ne le, da je zrak ob vodi svežji, ampak je tudi razgled čudovit, medtem ko uživamo v prijetnem kosilu z najdražjimi na terasi posebne restavracije. Naslednjih 8 restavracij je odlična izbira, če iščete malo sprostitve!

DOKK.

DOKK. se nahaja v Törökbálintu, na obali prijaznega jezera Nádas, in mimoidoče pričaka z ulično hrano, ki presega domišljijo. Stopljeni sir, ki se cedi iz sočnih hamburgerjev, hrustljav pikanten krompir in ledeno mrzle, osvežilne pijače vam bodo zagotovo prinesle običajno vzdušje DOKK. Vendar pa se ponudba samopostrežnega vozička tu ne konča, vredni so tudi poskusiti domačo limonada in mehurčkasti vaflji z Nutello, še posebej, če ste utrujeni od dolge kolesarske vožnje in se želite malo nasititi in pojesti nekaj res okusnega, medtem ko uživate v pogledu na čudovito jezero.

2045 Törökbálint, Kossuth Lajos utca

Počivališče in restavracija Nádas

Vasadov zasluženo priljubljeno počivališče, ki je priljubljeno prizorišče tudi v času porok, ima resnično visokokakovostno restavracijo z jedilnikom po izbiri, kjer lahko občudujete čudovito panoramo jezera in poskusite nebeške jedi. Madžarske in mednarodne kulinarične stvaritve kuharja restavracije Nádas brez izjeme govorijo same zase, ne le okusi na krožnikih tvorijo popolno enotnost, ampak tudi preplet barv očara oko. Tako glavne jedi kot sladice vsebujejo vznemirljive sestavine, ki še dodatno izboljšajo gastronomsko izkušnjo ob jezeru. Po obroku se splača sprehoditi po rekreacijskem parku in odkriti njegove skrite zaklade.

2211 Vasad, Monori út 100.

Lupa Küllő

Lupa Küllő je ladja, ki je nameščena na budimski strani Donave nasproti otoka Lupa in deluje kot bar ob kolesarski poti v poplavnem območju Budakalász ter tako služi kot zatočišče številnim kolesarjem, čolnarjem, kajakašem in pohodnikom, ki se želijo osvežiti v vročem poletnem vremenu. Ladijski bar se opredeljuje predvsem kot bar s petjem v naročju, na jedilniku pa so tudi druge okusne jedi. Naročimo lahko dobrote iz naribanega krompirja in moke, ki so v tradicionalni različici ocvrte v olju, s česnom, kislo smetano in sirom, za še boljši okus pa jih lahko naročimo tudi s peteršiljem in pestom ali s kombinacijo svinjskega mesa in vložene rdeče čebule.

2011 Budakalász, Dévér utca 1.

Restavracija Haldorádó

Restavracija Haldorádó v Veresegyházi vas pričakuje s fantastičnim vzdušjem ob obali, nepozabnimi jedmi in prijazno postrežbo tik ob obali jezera Ivacsi, kjer se lahko hkrati prepustite raznolikim okusom in občudujete čudovit razgled na obalo. Kljub imenu lahko v družinam prijazni restavraciji ne le poskusite ribje jedi, temveč izbirate tudi med juhami, perutninskimi in svinjskimi jedmi ter drugimi dobrotami na tradicionalen način. Jedi so pogosto postrežene pristno na lesenih deskah, kar še dodatno poudarja vzdušje restavracije ob jezeru.

2112 Veresegyház, Tölgy utca 2.

Restavracija in picerija Tópark

Terasa Dunaharasztijeve restavracije, restavracije in picerije Tópark, z edinstveno panoramo je odlična izbira, če se želite nekoliko upočasniti, pobegniti od vsakdanjega življenja in dobro pojesti v sodobnem okolju. Nenehno spreminjajoči se jedilnik vedno skriva nebeške zaklade, od newyorškega zrezka do kraljeve rakovice, postrežene s sladkim čilijem in ocvrtim rižem, do pistacijevega tiramisuja. Da ne omenjamo pic: pravi italijanski okus oživi, ko se čudeži iz tanke testenine, sveže paradižnikove omake in mocarele skoraj stopijo v ustih. Restavracija posebno pozornost posveča tudi prehranskim občutljivostim, zato jedilnik vključuje tudi jedi brez glutena in laktoze.

2330 Dunaharaszti, Tópark utca 1.

Csali Csárda

Csali Csárda, ki se nahaja ob ribniku Pilisszentiván, ponuja čudovit razgled na modro-zeleno vodo, obdano z drevesi, kar daje romantično vzdušje že tako očarljivemu kraju. Rezbarjeno leseno pohištvo in stene, okrašene z ljudskimi motivi, prispevajo k pravi madžarski gostilniški izkušnji, seveda pa ne manjka okusnih, obilnih pojedine: bogata piščančja juha, ribja juha iz različnih rib, ogromne mešane sklede in palačinke so seveda brez izjeme del jedilnika. Vendar Csali Csárda ni le gostinski obrat, temveč tudi odlična izbira za poročno prizorišče, saj bosta okusna hrana in čudovita lokacija ob jezeru vaš veliki dan naredila nepozaben.

2084 Pilisszentiván – Halastó, Tó, 3. del.

Restavracija Festal in klub Hennessey

Eden od biserov Érda je restavracija Festal in klub Hennessey, kjer si lahko privoščite okusno kosilo ali izrečete svoj srečni »da« v osupljivem okolju v bližini obale. Prizorišče ne deluje le kot restavracija, temveč tudi kot poročno prizorišče, z veliko pozornostjo do detajlov. Kredo restavracije Festal je, da »hrana ni le nuja, ampak je hrana užitek«, zato je vse, kar konča na našem krožniku, gastronomska mojstrovina, zamišljena in pripravljena z veliko skrbnostjo. Za tiste, ki ne bi prišli le na kosilo ali večerjo, ampak načrtujejo poroko svojih sanj, je na voljo široka paleta ponudnikov storitev. Eno je gotovo, vsak, ki obišče prizorišče, lahko okusi nebeške jedi, medtem ko posluša žuborenje vode v čudovitem okolju.

2030 Érd, Dávid utca 4.

Gedeon

Gedeon je sproščen kraj na bregu Donave v Budakalászu, obdan z naravo, kjer vas čakajo tovornjaki s hrano, Spritz bar, ritmična glasba, zunanji kino, igre in izposoja čolnov. Gedeon, ki se je odprl pred kratkim, je skupnostni prostor, kjer bosta dobro vzdušje in vonj nebeške hrane, ki se vrtinči v zraku, ostala večen spomin vsem, ki so enkrat doživeli nezmotljiv občutek življenja na bregu Donave. Vse, kar potrebujete, je vrček hladnega piva ali kozarec okusnega spritz-a, nato pa se lahko udobno namestite v stole in uživate v pogledu na zeleno naravo, ki nas obdaja, in družbi srečnih ljudi, ki se sproščajo z nami!

2011 Budakalász, Duna sétány