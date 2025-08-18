7 penečih gastronomskih zabav v avgustu z revolucionarnimi okusi in noro dobrim vzdušjem

Prispeli so zadnji žarki poletnega sonca, a na srečo imajo restavracije v prestolnici za avgust pripravljenih veliko vznemirljivih gastronomskih dogodivščin! Naj vas vaši azijski ali mediteranski prigrizki novega vala popeljejo na obale daljnih dežel ali pa se potopite v osupljivo izkušnjo brezdanjega bruncha – z mehurčki, DJ-ji in vsem, kar potrebujete za brezmejno sprostitev.

Klub Honey Brunch (9., 16., 23. in 30. avgust 2025)

Glasba, mehurčki in vse, kar potrebujete za poletna jutra: brezdanje brunch v Honey ob sobotah v avgustu! Zajtrkovalnica v središču mesta zna narediti vikend medeno sladkega: z dobro družbo in zajtrkom, ki traja do popoldneva. Naj gre za najbolj okusne klasične brunch jedi, pisane koktajle ali bistro specialitete, vsakdo bo našel svojo najljubšo predjed v škatli z dragulji na ulici Sas. Izkušnjo bruncha pa dopolni DJ, ki s kratko prekinitvijo zagotavlja uspešnice do 22. ure. Vsekakor si želite postati član tega kluba!

Ostrige proti cevicheju, vol. 2 // Tereza (13. avgust 2025)

Tereza nam znova prinaša najbolj razburljiv okusni dvoboj poletja: 13. avgusta bo terasa mehiške restavracije zadišala od dveh morskih draguljev. Zahvaljujoč odličnim kuharjem bodo vrhunske školjke z edinstvenim prelivom in priljubljena ribja jed perujske kuhinje z vznemirljivim pridihom presenetile celo gastronomske pustolovce s črnim pasom. Svilnati, slani in citrusni okusi, latinskoameriško vzdušje in živahni ritmi vas čakajo v rajskem vrtu na ulici Nagymező – namesto na plažo se odpravite k Terezi!

Bao Down // Hachi (13. avgust 2025)

Ko gre za prelomni gastronomski dogodek, se lahko vedno zanesete na Hachi. Najnovejša japonska kantina v središču mesta prinaša najbolj razburljive koncepte enega za drugim: 13. avgusta bo aplavz namenjen zelo uspešnemu Bao Downu. In o čem bo šlo? Za večer so pripravili štiri povsem nove bao kreacije, novi azijski parjeni cmoki pa vas bodo zagotovo navdušili! Kot vedno bo za vzdušje in seveda sproščeno eleganco restavracije skrbel DJ. Obstaja tudi izjemna priložnost za rezervacijo mize, zato si čim prej zagotovite sedeže!

Veter piha z juga // Giulia x MAZI (14. avgust 2025)

Grški in italijanski okusi z roko v roki, vrt, prepojen z vonjem morja, in prava koktajl zabava: to je recept za mediteranski življenjski slog! Giulia bo avgusta združila moči z ekipo MAZI, da bi na vašem krožniku pričarala najbolj okusne južnjaške okuse. Na posebni večerji boste videli, da se parmezan, feta, burrata in tzatziki odlično podajo – zakaj bi sploh izbrali? Seveda sanjska ekipa ni pozabila na hladilno pijačo: briljantne jedi lahko v četrtek zvečer poplaknemo s povsem novimi koktajli. Uživajte v zadnjih poletnih dneh na terasi vrta Buda Eden – tokrat začinjenih z malo mediteranskega kaosa.

Aperitivo // Jamie’s Italian (15. in 29. avgust 2025)

Sladko življenje je v polnem teku v Jamie’s Italian: gastronomski favorit grajskega okrožja vas pričakuje z zabavo na terasi vsak drugi petek v avgustu, da začnete svoj vikend sprostitev! Hladni koktajli, božanski prigrizki in najbolj vroči DJ-ji bodo poskrbeli, da boste lahko okusili nezamenljiv italijanski način življenja – vse v senci najlepših stavb Budimpešte. Pravo petkovo popoldne v Jamiejevem slogu!

Ferragosto // Paletta (23. avgust 2025)

Bliža se največji italijanski praznik poletja, Ferragosto – in kakšen boljši način za praznovanje kot skupno kuhanje in tržnica! Ob tem pomembnem dnevu bosta Kinga in Gioacchino, ki vodita ekološko kmetijo Contradacoste, obiskala gastronomsko gledališče Paletta, da bi resnično ustvarila praznično vzdušje. Poleg obilice gostov vas na edinstveni terasi, kjer Dani zvečer vrti svoje najljubše italijanske uspešnice, čakajo frizzante, aperitivi, žar in stojnica, polna ekoloških dobrot. Dan, ko morate početi le eno stvar: dolce far niente!

Vikend brunch z živo glasbo // Felisa Tapas Bar

Mediteranski brunch ob baziliki z živo glasbo – kdo bi ga želel zamuditi? V Felisinem tapas baru vedo, kako narediti vaše jutro resnično nepozabno: s katalonskimi krušnimi specialitetami, olivnimi dobrotami, churrosi, ki se kopajo v čokoladni omaki, in seveda testarosso! Poleg pristnih španskih predjedi vas na ulici Zrínyi seveda čakajo vznemirljive jedi iz jajc, sendviči in celo madžarski kruh buntás. Avgusta lahko v vsem tem uživate ob vikendih od 9. do 12.45, začinjeno z poživljajočo kitarsko produkcijo Amine Naami.