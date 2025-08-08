Priljubljen spa kompleks, kjer je vse v središču pozornosti gostov, je ponovno odprt

Termalni resort Vadas v Párkányju od 8. julija sprejema goste s polno zmogljivostjo – in izkušnja zdaj ni le v čofotanju, temveč tudi v nenehnem dialogu.

Poleg odličnih storitev priljubljen spa kompleks v Párkányju pričakuje tiste, ki si želijo čofotanja in napolniti baterije, z izjemno gostom osredotočenim pristopom. Čeprav se nahaja na drugi strani slovaške meje, nedaleč nad Esztergomom, je le uro vožnje oddaljen od Budimpešte.

Zaupanje gostov je na prvem mestu

Ponovno odprtje spa centra ni le posledica trenutne sezone na plaži, temveč tudi novega načina delovanja. Poleg krepitve higienskega protokola je deklarirani cilj vodstva ponovno pridobiti in okrepiti zaupanje gostov – zato so se zavezali, da bodo vsak dan prisluhnili njihovim mnenjem.

Termalno letovišče Vadas zbira izkušnje z vprašalniki, osebnimi pogovori in anketami mnenj, da bi dobilo čim bolj natančno sliko o izkušnjah in potrebah obiskovalcev – saj si prizadevajo za izboljšanje ne le iz sezone v sezono, ampak tudi iz dneva v dan.

Ta pristop se že čuti v vsakdanjem življenju zdravilišča. Čistoča, kakovost storitev in vzdušje skupnih prostorov se nenehno oblikujejo na podlagi povratnih informacij gostov.

Vsakdo lahko najde popolno sprostitev

Kar zadeva ponudbo: deset bazenov, trinadstropni vodni park, pustolovski park in udobno prenovljene nastanitvene enote zagotavljajo, da gresta sprostitev in zabava z roko v roki.

Za najmlajše so na voljo igrive vodne atrakcije in plitvi bazeni, medtem ko jih starši lahko opazujejo v udobnih, senčnih prostorih za sprostitev – ob kavi ali osvežilni pijači, zahvaljujoč bližnjim gostinskim enotam.

Vsak dan raznoliki animacijski programi, vodni fitnes in športna igrišča zagotavljajo pravo sprostitev – pa naj gre za vikend sprostitev, družinski ali prijateljski program, Vadas ponuja nekaj posebnega za vse starosti.

Ni naključje, da se vedno več gostov vrača iz leta v leto – kjer mnenja štejejo, se ljudje bolj radi vračajo. In Vadas ponuja prav to: vrhunsko opremljen center doživetij, ki ga ustvarjamo skupaj.

Čarobno poletje Párkány

Kempališče se nahaja le streljaj od Esztergoma, na drugi strani slovaške meje – zato je enostavno dostopno tudi za spontan dan kopanja. Mesto Párkány v tem času ponuja pravo počitniško vzdušje: večerne pešpoti, restavracije s terasami in kavarne dopolnjujejo dan, tudi po dolgi kopeli.

Še več, ko sonce zaide, je življenje v Vadasu še vedno živahno: ob sredah med 20.30 in 23.00 bo DJ Yanko poskrbel za vzdušje, medtem ko se v bazenih začne penasta zabava. 30. avgusta bo potekal četrti Kakathfest, kjer se v loncih kuha petelinja enolončnica, na odru igra glasba in zagotovljena je celodnevna dobra volja.