Novo v Budimpešti: 8 novih krajev za odkrivanje v avgustu

Avgusta se splača podati na gastronomski ogled Budimpešte in spoznati nove kraje, ki so se odprli v prestolnici. Pokazali vam bomo, kaj je vredno poskusiti to poletje, od novih zajtrkov do italijanskih sendvičev in burgerja UFO.

Nosh Supreme

Nosh Supreme, značilna kavarna v Ferencvárosu, vas čez dan vabi s posebnimi jedmi za brunch, zvečer pa s koktajli in izbranimi vini. Tukaj gre za kakovost: posebna mešanica pražilnika Caffe42 je obdelana s kavnim aparatom La Marzocco, vitrine so obložene z umetniškimi rogljički Mattarello, ponujajo pa celo vrhunsko japonsko matcho. Medtem jedilnik Jánosa Zörgőa ponuja tako uglašene klasike, kot je angleški zajtrk s pikantnim fižolovim pirejem ali turška poširana jajca, začinjena s sečuansko omako. Ne glede na to, ob kateri uri dneva prispete, bo Nosh Supreme zagotovo hit!

1097 Budimpešta, Tóth Kálmán utca 27–31.

BAB – Bagel in brunch

BAB, odprt na trgu József nádor, je najnovejše budimpeštansko svetišče za brunch, kjer je priprava bagelov povzdignjena na umetniško raven. V lokalu z odprto kuhinjo, prijaznem do psov, lahko poskusite ustvarjalne kombinacije, kot so »Smoky« bagel z narezano svinjino z majonezno zeljno solato in BBQ omako iz kola, »Gyűjtögető« z na maslu ocvrtimi gozdnimi gobami, brusnično marmelado in modrim sirom ali »Royal«, ki bo vaše brbončice preplavil z dvema norveškima dimljenima lososoma in kaprami. Poleg sendvičev so vsak dan od četrtka do torka med 8. in 16. uro na voljo tudi luskasti rogljički in osvežilni koktajli.

1051 Budimpešta, József nádrž tér 9/A

Ward Budimpešta

Nova arabska restavracija Ward na ulici Ráday utca, znana tudi kot peštanski SoHo, ponuja pristne jedi levantinske kuhinje. Družinsko voden lokal je popolnoma brez okraskov, zato je vsa pozornost usmerjena izključno na hrano in postrežbo. Izbira sega od libanonskih šiš tavojev do goveje šavarme, zavite v lokalno pripravljen ploščati kruh, kremastega domačega humusa in arabske pice do sladkih sirovih rolic, priljubljena izbira pa je tudi dnevni meni iz svežih, kakovostnih sestavin, ki ponuja vznemirljiv vpogled v gastronomijo Bližnjega vzhoda.

1092 Budimpešta, Ráday utca 23.

Restavracija Puli & Juhász

Časarna Puli & Juhász, skrita na vogalu ulic Dob in Síp, pričara okuse in vzdušje madžarskega podeželja v osrčje zabavne četrti Pešta. Jedilnik, začinjen s pastirsko modrostjo in navdušenjem Puli, vključuje avtohtone zimzelene jedi, kot so paprika iz soma, skuta csusza ali zlati cmoki, vse narejeno iz domačih sestavin in tradicionalnih receptov. Dekorativni krožniki s cvetličnim vzorcem, ki prekrivajo stene, venci paprik, ki visijo s stropa, pareči kotel in prisrčen sprejem – vse to obuja topel, domač spomin na babičino kuhinjo, tako da se lahko vsakdo ob obroku počuti, kot da se je vrnil v »dobre stare čase«.

1074 Budimpešta, Dob utca 19.

Kavarna MiniPig

Vas zanima japonska kultura, ljubke živali in okusna kava? No, potem imate prašička! Prva evropska kavarna, kjer lahko božate prašičke, vas čaka na ulici Paulay Ede utca, kjer lahko v kakovostni družbi in srkanju kakovostnih pijač najdete svoje notranje ravnovesje. Kavarna MiniPig je pravi urbani raj, kjer lahko v kavarni v pritličju izbirate med široko paleto posebnih kav, čajev in piškotov, trinajst prijaznih miniaturnih prašičkov, ki se sprehajajo po galeriji, pa ponuja terapevtsko izkušnjo. Dobro je vedeti: obiski so možni le s predhodno spletno rezervacijo!

1051 Budimpešta, Paulay Ede utca 2.

Pebbles Natural Wine & Kitchen

Gastronomsko ponudbo ulice Paulay Ede utca dopolnjuje tudi nov lokal Merve Ilgim Deprem, ki je svojo preteklost delovanja v več podjetjih spremenila v sanjsko restavracijo Pebbles Natural Wine & Kitchen, ki na naše mize prinaša okuse Egejskega morja. Minimalistični bistro predstavlja brezmesno plat sodobne turške kuhinje (v obliki višenj, zavitih v liste tokajskega grozdja, pečenih ocvrtih bučk in mariniranih artičok), ki združuje tradicionalne jedi in sodobne tehnike, izbrane iz sezonskih sestavin. Kratek, dobro premišljen jedilnik dopolnjujejo naravna vina in domača kombuča, turška jazz glasba in jutranji turški brunch nove generacije.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 6.

Lio Schiacciata

V četrti Margit, eni najhitreje razvijajočih se sosesk v zadnjem času, se nahaja prva restavracija schiacciata v mestu, kjer lahko tudi sami okusimo toskanski način življenja. V Lio Schiacciati istoimenski ploščati kruh spečejo na kraju samem, tik pred našimi očmi, nato pa ga obogatijo z mehko burrato, pečenim jajčevcem, čebulno marmelado, pistacijevim pestom, mortadelo, pršutom ali kremasto stracciatello, kar v naših ustih, vajenih sendvičev s salamo, ustvari orgijo okusov. Hladilni Aperol Spritz in že se lahko počutimo, kot da smo v Firencah!

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 20.

Mesnica Kiss

Ste mislili, da lahko le mali zeleni možic potuje v letečih krožnikih? Pomislite še enkrat! Zahvaljujoč burgerjem UFO iz mesnice Kiss se lahko zdaj vsakdo udeleži nezemeljskega okusnega potovanja! Ulična hrana, ki jo lahko najdete na dveh lokacijah v Budimpešti, je bila navdihnjena z Južno Korejo, meso pa je bilo pridobljeno iz Kalocse. Rezultat je spektakularno oblikovana, hrustljava žemljica, sočna in neprepustna poslastica, ki jo lahko z otroškim veseljem pomočimo v skledo z omako. Poleg tega se lahko razvajamo s hrenovkami, prekajeno svinjsko kračo, pomfrijem, zeljno solato in domačo salso, sladkosnedci pa se pogostijo z nebeškimi ameriškimi palačinkami.

1117 Budimpešta, Október 23. ul. 8-10. | 1066 Budimpešta, Teréz körút 20.