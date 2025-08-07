7 čarobnih vrtov in arboretumov v Budimpešti in okolici, ki jih je vredno raziskati to poletje

Budimpešta in njena okolica sta polni čudovitih vrtov in arboretumov, kjer se ob vstopu znajdete v pravljičnem prizorišču. Odkrijte te lokacije, kjer vas narava in zeleno okolje čarobno objameta!

Arboretum Buda

Sploh ni treba zapustiti Budimpešte, da bi se počutili, kot da počivamo v mehkem naročju narave, daleč od hrupnega vrveža mestnega središča, saj listnata drevesa, rože v čudovitih barvah in številne rastlinske vrste arboretuma Buda z odprtimi rokami pričakujejo tiste, ki si želijo miru. Arboretum, ki se razprostira na skoraj 7,5 hektarjih, ima izjemno bogato floro, kar ni čudno, saj se študenti Madžarske univerze za kmetijstvo in bioznanost tukaj začnejo učiti o rastlinah, vendar je lokacija odprta za vse v času odpiralnega časa.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Arboretum Alcsút, Alcsútdoboz

Skoraj štirideset minut od prestolnice se nahaja čarobni angleški park, kjer bujna vegetacija in bogata narava vabijo k celodnevni sprostitvi. Med sprehodom po čudovitem gozdu Csaplár lahko odkrijete otok Klotild, se sprehodite okoli impozantne kapelice in opazujete raznoliko floro in favno območja. Arboretum, ki je čudovit v vsakem letnem času, hrani zbirko 540 vrst lesnatih rastlin, ki so bile na tem območju posajene v 19. stoletju in tako ohranile pečat zgodovine.

8087 Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

Japonski vrt Zugló

Vrtovi in arboretumi v Budimpešti so kot košček zelene oaze sredi betonske džungle, a na srečo jih je kar nekaj, le vedeti morate, kje jih iskati. Skrito čudo 14. okrožja je japonski vrt Zugló, ki je čaroben v vseh letnih časih. Preživel je tudi drugo svetovno vojno, čeprav ima vsak element v vrtu, ki je bil od takrat obnovljen, pomen: pot nas vodi tudi skozi zeleno površino in vedno razkriva nekaj bogatega za ogled, pa naj bo to kamen, ki je zavit v meglo, ali najstarejše drevo na vrtu, ki se ponosno dviga nad nami.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Botanični vrt Mihályja Mőcsényija

Botanični vrt, prenovljen v okviru projekta Liget Budapest – poimenovanega po Mihályju Mőcsényiju, ustanovitelju izobraževanja krajinskega oblikovanja na Madžarskem – ponovno sije v polnem sijaju v osrčju mestnega parka. V vrtu raste 335 vrst rastlin, zaradi česar je območje barvito in raznoliko, kjer se je vredno za nekaj ur spočiti v sveži, zeleni travi, poslušati čivkanje ptic in nežno žuborenje potoka, ki se vije skozi botanični vrt.

1146 Budimpešta, Mestni park, dostop z ulice Ajtósi Dürer

Japonski vrt Margitsziget

Margitsziget je že sam po sebi vreden celodnevnega izleta, saj je na otoku veliko točk, ki bi jih bilo greh zamuditi. Med njimi je nekoliko osamljen, impresiven japonski vrt, ki vam ob sprehodu daje občutek, kot da ste na drugi celini. Vrt, ki je lažje dostopen z mostu Árpád, s svojimi majhnimi kamnitimi mostovi, kipi in jezeri lahko v vas vzbudi pravi “zen” občutek, v katerega se je vredno potopiti po napornem dnevu. Vrt izžareva mir in harmonijo, zato je lahko celo idealen kraj za tiho meditacijo.

1138 Budimpešta, Hajós Alfréd sétány

Botanični vrt ELTE

Verjetno vam ni treba posebej predstavljati prvega madžarskega in enega najbolj znanih botaničnih vrtov v Budimpešti, a se je vseeno znašel na našem seznamu, saj lahko botanični vrt ELTE štejemo tudi za eno od skritih draguljev prestolnice. V 8. okrožju, ob vstopu skozi vrata, obiskovalca takoj prevzame spokojnost, saj se razkrije rastlinska zbirka z več kot 8000 vrstami. Eden najbolj čarobnih kotičkov v vrtu je Palmovnica, kjer vas bosta vlažen zrak in gost ples bujnih zelenih rastlin za trenutek popeljala v džunglo, le da – upajmo – ne boste srečali tigra.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Narodni botanični vrt, Vácrátót

Vácrátót, ki se nahaja le 45 minut od Budimpešte, skriva tudi briljanten zeleni zaklad, ki ni nič drugega kot Narodni botanični vrt. Vrt se razprostira na 27 hektarjih, ima skoraj 13.000 rastlinskih vrst in dve razstavi, ki se nahajata v Berkenyehazu in Hiši ogljika. Ko se sprehajate po tej pravljični lokaciji, se lahko skoraj počutite, kot da hodite po skrivnem vrtu, v katerem živijo vile, kjer vsako staro drevo, vsaka roža, žuboreči potoček in stavba, ki čaka, da jo odkrijete, pripoveduje svojo zgodbo. Botanični vrt ponuja edinstveno izkušnjo, ne glede na to, ali ga obiščete samostojno ali v okviru vodenega ogleda, ne glede na to, ali sije sončno svetloba ali plapolajo pisani listi.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.