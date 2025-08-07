Na novi razstavi Madžarske glasbene hiše vas čaka dih jemajoče glasbeno potovanje

V Madžarski glasbeni hiši se je začela fantastična pustolovščina: zvočna dvorana LISTEN. – Začasna razstava Glasbeno potovanje okoli sveta vas s pomočjo fascinantnih melodij in zgodb vodi skozi naš planet. Interaktivna časovna kapsula uporablja vse naše čute, da prikaže živahno, živo kulturo Zemlje – in seveda, kako raznoliki smo ljudje.

Poglobljeno glasbeno potovanje Madžarske glasbene hiše je oživel dokumentarni film: razstava je temeljila na prizorih, ki jih je projekt Listen posnel v več kot 30 državah v 10 letih. Kaj bi dali v časovno kapsulo, ki bi jo odprli čez tisoč let? – to vprašanje so zastavili več kot 100 umetnikom, katerih navdihujoče odgovore lahko zdaj slišite v Madžarski glasbeni hiši.

Vesela praznovanja, osamljeni trenutki, pomembni mejniki – čeprav smo si različni, glasba plete mozaike naših življenj kot skupna vez. Interaktivne razstavne sobe predstavljajo zgodbe in glasove izvajalcev, kot so Márta Sebestyén, Carminho, Boban in Marko Marković, Parno Graszt ali Ivan Duran.

Doživljanje glasbe ima pomembno vlogo tudi pri kulturnih pustolovščinah, katere najbolj naravna utelešenje, ki prihaja iz naših globin, je ples. Seveda se to ne odraža le na stenah razstavne dvorane: med POSLUŠANJEM se lahko naučimo tudi najljubših plesnih korakov različnih ljudstev.

Poslušalce čaka potovanje življenja.

Pozornost je osnova komunikacije – razglaša POSLUŠANJE. In tisti, ki to sprejmejo, bodo zagotovo obogateni z nepozabnimi doživetji v Madžarski glasbeni hiši, hkrati pa bodo s svojim namišljenim teleskopom ujeli bežen pogled na obzorje daljnih dežel.

Med razstavo se skozi karnatsko glasbo razkriva ritem Indije s tisočerimi obrazi, grška ljudska glasba, prepletena z liričnimi besedili na obalah Krete, omamlja, hitri gibi afriških plesalcev pa nas osupljajo z ekvatorja.

Na pustolovščini na severu odmeva tudi glasba arktičnih vil: spoznamo lahko eno najstarejših glasbenih tradicij v Evropi, posebno grleno petje joika pa oživi v interpretaciji dveh skandinavskih umetnikov. Poleg tega lahko vidimo, kako niti ekstremno vreme ne more ovirati sanjske glasbe Islandije!

Madžarsko glasbeno paleto predstavljajo tudi znani umetniki v okvirjih in razstavnih dvoranah projekta The Listen Project – pritegnili so pozornost svetovno znanega virtuoza Félixa Lajkója, ki nam je celo omogočil vpogled v svoj dom. Poleg tega je bila prva epizoda te edinstvene serije posneta pri nas, v njej pa so sodelovali tudi madžarski člani ekipe!

Malo okusa glasbene čudežne dežele:

Poleg avdiovizualnih elementov razstava predstavlja tudi zanimive predmete in glasbila: vidimo si lahko jemenski ropotulji boben, tradicionalne gruzijske pripomočke za hrano in čevlje, ki se uporabljajo za flamenko. Slednje nam lahko prav tako koristi, saj ples igra pomembno vlogo v interaktivni izkušnji: tisti s plesnimi nogami lahko med plesom flamenka doživijo nezamenljiv andaluzijski občutek življenja.

Premočne melodije, skozi ogenj in vodo

Raznolike tradicije nas vodijo skozi akustično izkušnjo ob morjih, gorah in – včasih svetih – elementih naše Zemlje.

Seveda kulturna kavalkada ne bi bila popolna brez ženskih energij: eden od vrhuncev razstave je, ko litovska ljudska glasbenica Veronika Povilioniene na enem od posnetkov poje okoli mize s svojimi kolegicami. POSLUŠAJTE. V njenih poglavjih so seveda pomembno vlogo igrali tudi moški, njihove zgodbe pa se med drugim odražajo v naravni zvočni pokrajini sardinskih barbarov, ki jo izvaja moški zbor Tenores de Bitti.

Med razstavo lahko dobimo vpogled v 10 let strastnega dela, srečanje ustvarjalnih energij, praznovanja različnih regij, čustvene globine in višine – v samo življenje, skozi glasbo.

Na razstavi POSLUŠAJTE. – Glasbeno potovanje okoli sveta lahko do 31. avgusta odkrijete brezmejno lepoto različnih kultur in glasbe. In kaj bi storili s časovno kapsulo, ki bo odprta čez tisoč let?