10 fantastičnih gledaliških predstav v Budimpešti in okolici za zadnji mesec poletja

Za nepozabna gledališka doživetja nam ni treba čakati do jesenske sezone: avgusta lahko izbiramo tudi med številnimi fantastičnimi predstavami v prestolnici in drugod. Prepričani smo, da vas naslednjih 10 iger ne bo pustilo brez nepozabnega poletnega večera!

Don Pasquale // Madžarska državna opera (7.–19. avgust 2025)

Tudi Opera vas poleti ne bo pustila brez glasbenih poslastic: od 7. avgusta bo Andrássyjeva ulica uprizorila eno najbolj priljubljenih fars v glasbeni literaturi. Donizettijeva urnebesna komična opera vam bo ponudila situacijsko komedijo, ki zasenči filmske komedije, barvite kostume in iskrivega humorja – in o prepričljivi glasbi sploh nismo govorili. Režija Csabe Káela se osredotoča na večno veljavnost Don Pasquala: poudarja dramatično vsebino, skrito globoko v spektakularnih situacijah, strah pred osamljenostjo in številne obraze ljubezni.

Sveče resnice // Oder na prostem Városmajor (15. avgust 2025)

Najnovejša zgodovinska satira Csabe Székelyja avgusta prihaja na oder na prostem Városmajor, da bi s pravo mero humorja pokazala zvito ogledalo pogosto nerazumljivemu boju različnih identitet. Gostujoča predstava gledališča Latinovits v Budaörsu se osredotoča na označevanje, osebne konflikte in človeške temelje: Sveče resnice v režiji Róberta Alföldija in z Réko Pelsőczy v naslovni vlogi pripoveduje zgodbo prebivalcev Bözödújfaluja – ki bi lahko bili tudi mi.

Čarobnost Vivaldija – Štirje letni časi // Oderno gledališče Margaret Island (16. avgust 2025)

Eno najpomembnejših del glasbene literature bo tokrat oživelo v okviru 3D multimedijske koncertne predstave. Vivaldijeva čarovnija – Štirje letni časi, svetovna premiera Győrske filharmonije in gledališča Margaret Island, obljublja fascinantno koncertno doživetje, ki bo osvetlilo brezčasno delo v novi luči. Pravo umetniško potovanje, med katerim bomo lahko videli neprimerljivo harmonijo osupljive glasbe, edinstvenih vizualnih podob in neprimerljive plesne umetnosti.

IZ POSTELJE, Z MIZE ali od ljubezni do sprave // Gledališče Szentendre (16. avgust 2025)

Moški in ženska sta se zelo ljubila. Potem pa manj … Znan scenarij, kajne? Ganljivo iskren glasbeni večer Réke Pelsőczy in Béle Mészárosa vas bo popeljal skozi vse globine in višine tega čustvenega vlakca smrti, prepletenega s humorjem – na najbolj priljubljenem poletnem igrišču v Szentendreju. Pevka Gabi Szűcs se bo pridružila umetnikom gledališča Katona József, da bi prepletli glasbo, gledališče in film z ikoničnimi prizori iz najbolj znanih filmov na svetu. Če iščete resnično intimno, intimno poletno večerno izkušnjo, se 16. avgusta odpravite v Szentendre!

Niso ti ponudili // 6szín (24. avgust 2025)

Tibor Bödőcs knjige sploh ni napisal, a je že vedel, da bo Szabolcs Thuróczy oživil Oszkárja, saj je bil lik v njegovi glavi že od samega začetka. Niso ti ponudili bo na odru 6szín zaživela kot pubska arija, prepletena z igralčevo iskrivo igro, smehom in solzami. Zgodba s svojim praskavim svetom, včasih nostalgično poetičnim, včasih šokantno znanim podobam, ki jo je režiral Tamás Keresztes in interpretirala Éva Enyedi, vas na avgustovski večer spravi v razmišljanje, smeh in odklop.

Izključno za potomce // 6szín (27. avgust 2025)

“Izključno za potomce.” – z veselo resnostjo napoveduje mladostni dnevnik Éve Janikovszky. Vsakdanje življenje občutljive deklice, ki je odraščala med svetovno vojno, opisujeta Eliza Sodró in Máté Martinkovics, režiral pa jo je Tamás Keresztes. Ljubezenska žalost, najkrutejši ukrepi časa nevarnosti, družinske tragedije – čeprav življenje bodoče pisateljice še zdaleč ni bilo preprosto, je Éva Janikovszky svoj prav nič siv vsakdan vseeno prenesla na papir z neskončnim optimizmom, na glas smešnim humorjem in včasih srce parajočo ironijo. Poglavja njene mladosti odmevajo na stenah 6. nadstropja – izključno za potomce.

EVITA // Odprti oder Margaret Island (30. avgust 2025)

Konec poletja bo budimpeštansko noč poživila prava glasbena klasika: izjemno uspešna EVITA Odprtega odra Margaret Island in Narodnega gledališča Győr se vrača na povpraševanje množice! Brezčasna igra mojstrskega dua Webber-Rice bo za en večer na emblematičnem odprtem odru prestolnice pričarala vzdušje Buenos Airesa – začinjeno z revolucionarnimi idejami in mogočnimi melodijami glasbene zgodovine. Če ste si jo ogledali lani, jo obiščite, če pa ne, ne zamudite očarljive zgodbe Eve Perón ta avgust!

Brooklynska zgodba // Kulturni dvorec Klebelsberg (30. avgust 2025)

Woody Allen med pandemijo koronavirusa ni miroval: doma je začel pisati novo zgodbo, produkcijska agencija Orlai pa je bila ponosno odgovorna za svetovno gledališko premiero igre. Brooklynska zgodba zdaj prihaja v Kulturni dvorec Klebelsberg, saj iz srečanja gangsterja in njegove družine, ukradene Raffaellove slike in podrgnjene organze lahko izidejo le dobre stvari! Kot vedno lahko po zaslugi legendarnega pisatelja zdaj dobimo vpogled v globine in višine človeške duše, prepletene z iskrivim humorjem – in seveda z igro odličnih madžarskih igralcev.

Káli Holtak // Gledališče Katona József – Kamra (30. in 31. avgust 2025)

Zombi apokalipsa bo avgusta dosegla kotlino Káli: oziroma vsaj studio gledališča Katona József v Budimpešti zagotovo. Roman Jánosa Téreyja pripoveduje zgodbo o mladem igralskem titanu, ki po toliko sanjah o vlogah izkusi mučno naravo brezdomstva – in se zaplete v izkušnjo Kálija. Predstava že vrsto let obljublja ganljive gledališke trenutke z Bencéjem Tasnádyjem v glavni vlogi, režiral jo je András Dömötör, v njej pa nastopajo Andrea Fullajtár, Vivien Rujder in številni drugi “vojaški” umetniki.

Kelemen Kőműves // Veresegyház (31. avgust 2025)

Balada, ki jo vsi poznajo – zdaj v novi preobleki, z optimističnimi melodijami, režiral Róbert Alföldi! Elementarna rock balada Zikkurat Produkció bo avgusta na odru gledališča Mézesvölgyi Nyár obravnavala ključna vprašanja: kaj v resnici pomeni žrtvovanje, kje je meja med dolžnostjo in krutostjo? Tokrat si lahko ogledamo ikonično rock balado Leventeja Szörényija in Jánosa Bródyja z Andrásom Stohlom, Zsoltom Lászlójem, Csillo Radnay in Balázzom Medveczkym v glavnih vlogah. Vsakdo bi moral kdaj doživeti katarzo te zgodbe, ki zajema generacije!