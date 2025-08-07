V novi gostilni v središču mesta smo pojedli kost z mozgom kot pes

Odprla sta se restavraciji Puli in Juhász – začeli smo s poširano gosjo jetro in kostjo z mozgom, obisk pa smo zaključili, bogat z madžarskimi okusi, z makovimi cmoki v prijetni gostilni v središču mesta, kjer resnično verjamejo v moč tradicije.

Na vogalu ulic Dob in Síp se je odprla nova restavracija: najnovejši član doživljajskega kompleksa Paprika House obljublja topel, domač spomin na babičino kuhinjo. Tudi izbira imena ni naključna: igrivost vedno gibčnega, radovednega Pulija se sreča z modrostjo Juhásza. Radovedno se usedemo za mizo, da bi preizkusili, kaj nastane iz obetavne kombinacije.

Madžarsko vzdušje v svoji najboljši luči

Čeprav terasa ponuja tudi še posebej atmosferski vpogled v vrvež mestnega središča, se zaradi vremena odpravimo v Puli és Juhász, kjer je ob vhodu tudi klavir, saj lahko gostje vsak večer večerjajo ob živi glasbi. Prispemo le nekaj časa prej, a nismo ostali brez glasbe: Stux in njegovi prijatelji se pogovarjajo o posnetku – okusna izbira.

Medtem ko prinašajo prve jedi, imamo čas, da si jih bolj temeljito ogledamo. In dekorativnih elementov ne manjka. Okrašeni krožniki na steni prikličejo vzdušje podeželskih kuhinj, povsod so pelargonije, na stropu pa visijo venci paprik in česna. Gostitelji ne prodajajo mačk v vrečicah: pripravljamo se na madžarsko gastronomsko izkušnjo za vsak okus.

Svetovni prvak v predjedi

Začel bom z majhnim razkritjem: čeprav me druge jedi niso pustile prikrajšane, bo predvsem ponudba predjedi v Puli és Juhász tista, ki bo še dolgo ostala nepozabna. Že prvi grižljaj je postavil zelo visoko letvico: pitana račja jetra, postrežena v maščobi, se dobesedno stopijo v ustih, in ne bi mogli najti boljše priloge kot popolno teksturiran kruh iz kislega testa in vrhunska zelenjava.

Moram priznati: prave, v pečici pečene kostne možgane sem srečal le v Krúdyjevem filmu Sindbádja in kultnem filmu Huszárik, ki je posnemal to delo, vendar si upam trditi, da različica, ki sem jo poskusil v Puli és Juhász, ponuja trajno izkušnjo tudi za bolj izkušene ljubitelje kostnega mozga. Ta poslastica, ki se trese na toastu, se s ščepcem soli izkaže za pravi gastronomski čudež, prav tako pa je uspešnica tudi vložena čebula, postrežena kot priloga.

Ribja juha – znan okus

Kot domačin iz Segedina imam srečo, da sem imel priložnost poskusiti veliko dobrih ribjih juh. Zato sem izračunal, da si bom privoščil le majhen pokušino – potem pa seveda ne morem vztrajati pri prvotni odločitvi in se poglobim v jed iz paprike, postreženo v kotlu, ki je, na moje veliko veselje, narejena z »domačo«, precejeno jušno osnovo. Jed je brezhibna glede pikantnosti, file krapa pa je tudi okusen – niti po segedinskih standardih ga ni mogoče prekositi.

Lepo postrežene glavne jedi

Imamo srečo, da imamo dve glavni jedi. Prva je prava specialiteta: nežen goveji zrezek, postrežen divje, s prtički – vizualno je to zame najboljše. Seveda se ne je z očmi – in jed ne razočara niti v kategoriji okusne izkušnje. Prtički so še posebej okusni, ta posebna in izvirna priloga – tukaj bi rad omenil, da je odlična poteza Pulija in Juhásza, da imajo papirnati podstavki dvojezičen kratek opis podobnih gastronomskih dobrot.

Tudi polnjeno zelje sledi tradicionalni madžarski liniji: imamo srečo, da imamo različico, ki je temeljito začinjena s papriko in je sočna ter vsebuje božanski nadev – a vesela sem, da se izognemo pogosti napaki, da ne plava v pikantni juhi. Na krožniku se bohoti tudi dimljena majhna klobasa, polnjeno zelje pa spominja na transilvansko šolo, saj cmoke spremlja krača, poleg tega pa je tudi lepo pripravljeno.

Klasika za sladico

Na koncu našo obilno degustacijo zaključimo z malo makovo torto – in si ne bi mogli želeti boljšega slovesa. Iznajdljivost madžarske kuhinje je pohvaljena, saj se rogljiček v tej posebni sladici resnično prerodi, obdani z bogatim vaniljevim sorbetom Puli és Juhász. Sladki osnovni okus odlično dopolnjujejo sveže in trpke borovnice, skrite v notranjosti.

Puli és Juhász vsak dan med poldnevom in 23. uro pozdravlja ljubitelje pristnega madžarskega okusa in načina življenja z vrelo juho, svežim kruhom in gostoljubnostjo čardáša. – ne pozabite, če želite, da vaše okusne prigrizke spremlja glasba v živo, se splača rezervirati mizo za večerjo.

JEDILNIK je neverjetno bogat – lahko ga preučite celo pred prihodom.

Puli in pastir

1072 Budimpešta, Dob utca 19.

+36 20 779 4380

https://www.puliesjuhasz.hu/

https://www.facebook.com/PuliesJuhasz