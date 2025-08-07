Sivkina torta iz dimnika naredi zadnji vikend julija nepozaben v Tihanyju

Letos ne bo manjkal niti že leta zelo priljubljen poletni piknik Kürtőskalács, kjer bo Vitéz Kürtős skupaj s Sivkino Tihany in Pisky Villo obiskovalce pričakal z nebeškimi dobrotami in vznemirljivim programom.

Zadnji vikend v mesecu, med 25. in 27. julijem, bo promenada Pisky napolnjena z življenjem in slastnimi vonjavami. Tokrat bodo glavno vlogo na edinstvenem dogodku Vitéz Kürtős Poletni piknik Kürtős igrale sladke specialitete in slaščičarske novosti, na veliko veselje sladkosnedcev, ki dopustujejo v Tihanyju.

Obiskovalcem bosta na voljo tudi dve stojnici s torto iz dimnika na naslovu Halász köz 9, kjer bo še posebej vredno poskusiti sivkino torto iz dimnika, eno od specialitet festivala. Na srečo tudi tisti z intoleranco na hrano ne smejo zamuditi dobrot: izbor vključuje tudi možnosti brez glutena in mlečnih izdelkov.

Zato zadnji konec tedna v juliju vzemite slamnike, se ulezite v senco opatije Tihany ali uživajte v čudoviti panorami Blatnega jezera z nebeškim kürtőskalácsom v roki. Tridnevni piknik bo obogatil prikaz naravne kozmetike in degustacija kulinaričnih specialitet iz Lavender Tihany ter italijanskih jedi in osvežilnih koktajlov iz Pisky Villa.