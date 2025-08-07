Popolna poletna poslastica: Ameriške palačinke z borovnicami in limonino maskarpone kremo (recept)

Večina držav po svetu ima svoje palačinke, na Madžarskem pa so hit tanke, polnjene palačinke, ki jih imajo skoraj vsi radi, pa naj bo to marmelada, kakav ali skuta. Če hrepenite po nečem drugačnem in bi radi pripravili bolj posebno poletno sladico, poskusite te ameriške palačinke z borovnicami, ki vas bodo v kombinaciji z limonino maskarpone kremo in svežim sadjem zagotovo za nekaj časa pozabile na željo po tradicionalnih palačinkah.

Sestavine (za približno 12–15 kosov)

Za testo:

200 g moke

9 g pecilnega praška

2 jajci

30 g sladkorja

1 čajna žlička vaniljev sladkor

1 ščepec soli

300 ml mleka

40 g stopljenega masla

125 g borovnic

+olje za peko

Za kremo:

170 g maskarponeja

120 g stepene smetane

40 g sladkorja v prahu

Lupica 1 limone

Sok ½ limone

Za serviranje:

sveže borovnice in robide

sladkor v prahu

praženi mandlji

Priprava:

1. Najprej pripravimo testo za palačinke. Ločimo jajca in beljake stepemo, dokler ne postanejo penasti. Moko presejemo v skledo, dodamo obe vrsti sladkorja, sol, pecilni prašek, rumenjake, mleko in stopljeno maslo, nato mešamo, dokler ni gladko. Na koncu vmešamo beljake.

2. Testo za nekaj časa pustimo na strani in pripravimo maskarpone kremo, za katero vse sestavine z metlico zmešamo, dokler ni gladko, nato pa jo postavimo v hladilnik do serviranja.

3. Segrejte pekač za palačinke, ga namažite z malo olja in vanj naložite 2 žlici testa, nato pa, ko se v testu naredijo večji mehurčki, potresite po vrhu nekaj borovnic. Nato ga obrnite in pecite, dokler ne porjavijo, dokler testo ne porabite. Če imate večji pekač, lahko spečete več palačink hkrati.

4. Palačinke zložite eno na drugo, potresite s sladkorjem v prahu, nanje nanesite maskarpone kremo in postrezite s svežim sadjem in praženimi mandlji.