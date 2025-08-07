Podeželska torta 2025: Tukaj so zmagovalne sladice!

“DCJ Style Practice” je podeželska torta leta

Razglašeni so zmagovalci 19. izdaje podeželske torte 2025. Tokrat lahko naziv Madžarska torta nosi torta z domiselnim imenom “DCJ Style Practice”, ki sta jo ustvarila slaščičarja László Balogh in Roland Kis iz Gyule. Na tekmovanju Madžarska torta brez sladkorja je zmagal Alfréd Kovács, slaščičar slaščičarne Édes Vonal v Vácu, s svojo domiselno kreacijo “Álmodozó”.

Združenje madžarske slaščičarske industrije je letos že devetnajstič razpisalo tekmovanje “Madžarska torta” v počastitev našega državnega praznika 20. avgusta, simbolnega rojstnega dne Madžarske.

Natečaj za leto 2025 je bil razpisan pod temo »Bobnasta torta 140«, pričakovali pa so oddajo novih, ustvarjalnih tort, za pripravo katerih je bila poleg sestavin bobnaste torte potrebna uporaba vsaj ene sestavine iz vsake od dveh skupin v nominiranih tortah:

začimbe, avtohtone v Karpatski kotlini (npr. timijan, sivka, meta, žajbelj, izop, lovage, csombor)

hungarikum pálinke ali vina, narejena iz avtohtonih sort grozdja Karpatske kotline (npr. breskova pálinka, slivova pálinka, jabolčna pálinka, višnjeva pálinka, iz vin kéknyelű, furmint, hárslevelű ali kadarka)

avtohtono madžarsko sadje (npr. jerebika, marelica, višnja, kutina, breskev, jabolko, hruška, češnja, sliva)

Torta države leta 2025: »DCJ »STILSKA PRAKSA«

Po besedah ustvarjalcev zmagovalne torte, Lászlója Balogha in Roland Kis (Kézműves Cukrászda, Gyula), »DCJ Stílusgyakorlat« nosi monogram mojstra originalne bobnaste torte, domiselno ime Stílusgyakorlat pa se nanaša tako na podobnosti kot razlike z originalno torto.

Torta temelji na reinterpretaciji in rekreaciji klasične bobnaste torte, zato »DCJ Stílusgyakorlat« predstavlja enotnost tradicije in inovacije. Navpično plastenje plasti biskvita zagotavlja neverjetno vizualno izkušnjo, medtem ko kisel okus višnje, mehkoba čokolade in značilen okus karamele ustvarjajo svilnato mešanico, ki razvaja brbončice, hkrati pa namiguje na kontrasten svet okusov.

Glavne sestavine torte so češnjeva pálinka, mandljev pralin in grillage ter glazura iz mlečne čokolade, ki vse dopolnjujejo kompleksnost okusov in naredijo teksturo torte vznemirljivo.

Torta države 2025, torta

Torta države 2025, 1. mesto: »DCJ« STÍLUSGYAKORLAT” | Foto: Združenje madžarske slaščičarske industrije

2. in 3. zmagovalca pogače države 2025:

Drugo mesto je zasedla torta »Skušnjava divje žetve« Krisztiána Füredija (Slaščičarna Hisztéria, Tápiószecső), tretje mesto pa torta »Fürtös Menyecske«, ki sta jo ustvarila Sándor Rosta in Anita Rábai (Slaščičarna Mozart, Hévíz).

Nacionalna torta brez sladkorja leta 2025: ÁLMODOZÓ

Letošnja zmagovalna torta brez sladkorja je bila “Álmodozó”, ki jo je ustvaril Alfréd Kovács, slaščičar Édes Vonal Cukrászda v Vácu.

Torta izžareva mirno vzdušje in spominja na okuse klasičnih tort, kot sta Lúdláb ali Rigójancsi, vse brez dodanega sladkorja. Posebnost pri Zmagovalno sladico predstavlja značilen par mehke čokolade in sočnih višenj. Med biskvitnimi osnovami iz kakava in mandljeve moke lahko okusimo ragu iz višenj z okusom cimeta in chia semen, ki ga dopolni rahlo sladka krema iz mlečne čokolade. Čokoladni koščki, skriti med plastmi, zagotavljajo hrustljavost sladice in ji dajejo vznemirljivo teksturo.

Energijska vrednost ene rezine »Álmodózója« je 231,1 kcal, ogljikovih hidratov pa 13,7 g, kar pomeni, da je lahko dobra izbira tudi za diabetike, priporočljiva pa je tudi za vse, ki so pozorni na sestavine hrane.

Natečaj za madžarsko torto brez sladkorja vsako leto razpiše fundacija One Drop of Attention skupaj z madžarskim združenjem slaščičarske industrije, vzporedno s tekmovanjem za madžarsko torto.

Da bi zaščitili kakovost tort, bodo letos recepti javni šele od začetka naslednjega leta, do takrat pa jih lahko pripravljajo le člani panoge.

Kje lahko poskusite madžarsko torto?

Od 19. avgusta boste imeli priložnost poskusiti torte na Magyar Ízek Utcá, na Várkert Bazár in v stotinah slaščičarn po vsej državi.