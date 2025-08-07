Gastronomska doživetja na ulici Pozsonyi út: 9 briljantnih krajev v središču mesta Újlipótváros

Skoraj nemogoče se je sprehoditi po ulici Pozsonyi út v Újlipótvárosu, ne da bi vas zamikala raznolika gastronomska ponudba. Pica, tapasi, pecivo, sladice, sladoled ali dobra kava: karkoli si zaželite, boste tukaj zagotovo našli.

Tamp & Pull

Če popolnega začetka dneva ne želite prepustiti naključju, obiščite trgovino Tamp & Pull Espresso Bar Pozsonyi út, ki je bila v Újlipótvárosu odprta decembra 2024. Kot ključni akter v mestni kulturi kavne kulture specializirana kavarna ponuja vrsto kakovostnih toplih in hladnih napitkov. Poleg klasične ponudbe kave ponujajo tudi priljubljen jagodni matcha latte in espresso tonik.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 33.

Babka Deli

Morda poznate situacijo, ko med napornimi delovniki komajda najdete čas, da bi v mirnem okolju prigriznili nekaj grižljajev, kaj šele za obilen zajtrk. Prijazno vzdušje Babka Deli ponuja vse, kar potrebujete, da nadomestite zamujeni zajtrk: izbirate lahko med ikoničnimi jedmi Bližnjega vzhoda in nebeškimi mezeji, da uživate v svojem prvem obroku dneva. Izkušnjo krona vzdušje lokala.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 20.

Relative Pozsonyi

Relative Pozsonyi, za katerega ste morda slišali zaradi svojih virusnih sendvičev z jajcem, vas vsak dan med 8. in 17. uro vabi z nebeškimi specialitetami. Ta slastna poslastica je mehka omleta, napolnjena s kremnim sirom in prekrita z umetniško briošo, prelita z neobveznimi prelivi in posebnimi omakami. Vredni ogleda so tudi njihovi nebeški, domači bageli.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Sarki Fűszeres

Če se vaša skupina težko odloči, kam se usesti za dober pogovor ob okusnih prigrizkih in osvežilnih pijačah, bi lahko bil Sarki Fűszeres veseljak, ki bo ustrezal vsem. Lokal je kavarna, zajtrkovalnica, restavracija, vinski bar in celo gurmanska delikatesa, zato boste tam verjetno našli vse, kar si zaželite. Ker je med tednom odprto do zgodnjega večera, se lahko ustavite tudi po službi.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 53-55.

Flat Bread Circo

Flat Bread Circo je najnovejša restavracija na ulici Pozsonyi ut, italijanska picerija novega vala in naravni vinski bar. Njihova specialiteta je mehka, slana, kremasta in hrustljava pica z mortadelo, za katero pravijo, da vas bo očarala že po enem grižljaju. Namesto Aperola imajo na meniju pijač seveda posebne spritz-e, poleg odličnih naravnih vin, na katera dajejo vsaj toliko poudarka kot na hrano.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 12.

UnoMas Tapas & Bar

UnoMas, ki v Budimpešto v vsakem letnem času prinaša mediteranski pridih, nedvomno prispeva k gastronomski raznolikosti ulice Pozsonyi út. Če iščete nekaj drugačnega namesto domačih okusov, je to pravi kraj za vas. Vsak dan, od poldneva do polnoči, se lahko na krilih okusov odpravite v daljne dežele z lahkimi tapasi, hobotnico, postreženo z guacamolejem in pikantno kivi picado, padrónom, ocvrtim na olivnem olju, ali osvežilno sangrijo.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 14.

Babka Budimpešta

Bi si želeli okusnega kosila ali vznemirljive večerje? Starejši brat Babka Deli, odprt skoraj do polnoči, je odlična izbira za sive delovnike in sprostitev ob koncu tedna. Domača in sproščena restavracija ponuja prvovrstno kavo, koktajle in brezalkoholne koktajle nove generacije ter edinstvene kulinarične specialitete, vključno z jedmi Bližnjega vzhoda in madžarsko domačo hrano, ki vas vabijo na kulinarično potovanje.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 3.

Édesmindegy

Čeprav je uradno slaščičarna, elegantna restavracija Édesmindegy ponuja impresivne domače sladice, slane jedi – vključno s solatami, burgerji in omakami, postreženimi s popečenim pita kruhom – in posebne koktajle. Če še niste bili tam, poskusite njihov tedenski meni, med sladicami pa torto Črna mamba, ki je zaradi svojih fantastičnih okusov priljubljena med množicami.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Anjuna Ice Pops

Za tiste, ki imate radi sladko, ima Anjuna, ki ustvarja osvežilne, veganske in brezglutenske sladice iz naravnih, rastlinskih sestavin, eno od svojih trgovin na ulici Pozsonyi út. Ne glede na to, ali se odločite za nebeški sladoled, skledo acai jagod ali smoothie, vas dobro sestavljeni okusi ne bodo razočarali. Poleg gastronomske izkušnje dobite dodatne točke za podporo trajnostnemu načelu s svojo zavestno izbiro.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 5.