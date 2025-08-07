Brunch v gorah: 10 odličnih zajtrkovalnic, ki jih ne smete zamuditi v okrožju 12

Zajtrkovalne ponudbe, skrite v hribovitih ulicah, z vznemirljivimi jedmi in kavnimi specialitetami novega vala: gastronomske dobrote okrožja 12 samo čakajo, da jih odkrijete! Pokazali vam bomo, kje najdete najboljše zajtrke v gorah.

Escake Torta in brunch

Če iščete najokusnejši Croque Monsieur v Budi, imamo dobro novico: našli ga boste v zajtrkovalnici v Németvölgyju! Escake je prava mala škatla z dragulji, kjer boste poleg največjih klasik bruncha našli tudi nebeško pecivo. Po rožnatem humusovem toastu, polnjeni žemljici ali kozjem siru Benedikt lahko svoje jutro okronate z rezino domače baskovske sirove torte, cake popsa ali veganskega bananinega kruha! Zajtrke v očarljivi pekarni lahko uživate vsak dan do 14. ure, daleč od mestnega hrupa – tudi če sedite za njihovimi zunanjimi mizami, izgubljeni v ptičjem petju.

1126 Budimpešta, Németvölgyi út 36-38.

Pan’ni by Artizán

Ekipa Artizán je sanjala na veliko in pred dvema letoma odprla svojo edinstveno restavracijo za zajtrk v osrčju Hegyvidéka. Tako se je rodila Pan’ni by Artizán – na veliko veselje obiskovalcev MOM Parka. Poleg čiste notranjosti čudovito vzdušje zagotavljajo tudi zunanje mize v senci senčnikov. Jedilnik se posodablja iz meseca v mesec, a eno je gotovo: super posebne jedi sezonske ponudbe so vedno narejene iz domačih dobrot in Artizánovega obrtniškega peciva. Ne zamudite kardamom latteja, h kateremu lahko postrežete tudi s pikantnim bullarjem!

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53., pritličje MOM Parka

Budai 3

Kot član upravičeno znane franšize Budai vas Budai 3 vabi, da se potopite v izkušnjo bruncha – tudi medtem ko sedite na svežem zraku, pod senčnimi drevesi. Prijetna majhna zajtrkovalnica zagotavlja neformalno vzdušje, dobro kavo in cenovno ugoden meni za brunch. Slednji vključuje tudi dobrote, kot so vaški tatarski sendvič, lecsó, omleta z rogljičkom ali domača cezarjeva drobtina. Zahvaljujoč obsežni ponudbi slaščic se lahko tudi tisti, ki iščejo alternativne priboljške, prepustijo skušnjavi sladkarij: poleg tradicionalnih sladic Budai 3 ponuja tudi brezplačne možnosti, naročite pa lahko celo mlečno kašo brez sladkorja z jedilnika.

1126 Budimpešta, Kiss János altábornagy utca 35.

Bake My Day Hegyvidék

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Bake My Day nekronani kralj pekarn v Budi: s svojimi tremi trgovinami veriga zdaj zagotavlja, da na naših mizah najdete vrhunsko pecivo brez dodatkov. Njihova poslovalnica Hegyvidék vas prav tako pričakuje z okusnimi zajtrki v osrčju okrožja, na ulici Böszörményi ut. Ne moremo oditi, ne da bi omenili njihov ikonični pacsni, njihovo ponudbo vsakdanjega kruha in njihovo 100 % madžarsko razvito kavo z imenom »Budapest Espresso«! Prijazna in predana ekipa pa zagotavlja popolno postrežbo – pod vodstvom njihovih sodelavcev z invalidnostjo. Iz restavracije Bake My Day boste zagotovo odšli z nasmehom!

1126 Budimpešta, Böszörményi út 34.

Athlétique – kavarna, delikatesa in pozni zajtrk

Athlétique – zvest svojemu imenu – pričakuje svoje športne in spočite goste s teraso, posebnimi delikatesnimi izdelki, francoskim pecivom, italijansko kavo in toplimi zajtrki v bližini Univerze za telesno vzgojo. Čeprav se je majhna škatlica z dragulji odprla šele lani, je v enem letu zasluženo postala priljubljeno zbirališče gurmanov v okolici. Athlétique je dobra izbira tudi, če se želite sprostiti po delu: njihov poletni delovni čas ob četrtkih in petkih je zasnovan za sprostitev »po delu«. In ni boljše motivacije za gibanje kot njihova specialiteta, sendvič After GYM!

1123 Budimpešta, Csörsz utca 15.

Normafa Delikát

Majhen bistro nad mestom, kjer ves dan strežejo brunch: to je Normafa Delikát, gastronomska zvezda Budimskih gričev. V čudoviti, naravi prijazni zajtrkovalnici si lahko naberemo moči za izlet s praškimi žemljicami, polnjenimi s šunko, ali celo z jajci Benedikt in lososom, po sprehodu pa si privoščimo zaslužene palačinke s kostanjevo kremo in amarenom ter češnjami ali celo osvežilni gin tonik. Normafa Delikát vas vabi v nežno naročje narave s tedensko ponudbo menijev, specialitetami po naročilu, zdravimi dobrotami, vrhunskimi vini, svežim zrakom in čudovito panoramo.

1121 Budimpešta, Eötvös út 47-53.

Babutzi

Z prijetno teraso, vrhunskim kosilom in pravim Benediktovim nebom vas Babutzi čaka le pet minut od južne železniške postaje. Najljubši bistro med poslovnimi stavbami v okolici se splača obiskati ne le med kosilom, ampak tudi, ko si zaželite bruncha. Sproščena, a osupljiva restavracija ima vse, kar potrebujete za popoln začetek dneva: nepremagljivi kuhar v restavraciji Babutzi ustvarja zajtrke, kot so pikantna ali celo pastrami jajca Benedikt in piemontski lešnikov francoski toast. Pripravlja tudi ameriške palačinke v različicah s pistacijami in limono ter rabarbaro in vanilijo – le izberite pametno!

1122 Budimpešta, Városmajor utca 12.

CAFÉMONO

Čeprav novi favorit ljubiteljev kave v 12. okrožju še ne ponuja toplih zajtrkov, ima CAFÉMONO že odlično izbiro peciva in kav! Najmlajša gastro zvezda na ulici Böszörményi ut je pravi raj za pistacije: poleg polžev s pistacijami in orehi na pultu ponujajo tudi sicilijansko pistacijevo sirovo torto in rogljičke, baristo pa lahko celo prosite za pistacijski espresso. V sodobnem, rastlinskem prostoru CAFÉMONO si lahko privoščite tudi focaccio s pršutom ob lastni praženi kavi, med brezplačnimi dobrotami pa najdete tudi sendviče brez glutena in seveda pistacijeve piškote. Obvezna ponudba za ljubitelje kave in pistacij!

1126 Budimpešta, Böszörményi út 19.

Vila Bagatelle

Vila, polna nebeškega vonja po pecivu, že 14 let ve, kaj naredi jutro res dobro: Vila Bagatelle je bila pravi pionir, eden prvih krajev v Budimpešti, kjer smo se lahko usedli na brunch. Kultni bistro v Hegyvidéku od takrat z največjo skrbnostjo pripravlja naše najljubše predjedi – pa naj bo to kruh iz njihove domače pekarne, omleta iz jajc kokoši proste reje, pečenih na samem, ali celo šampanjec. Čudovit vrt poleti in očarljiva notranjost v hladnem vremenu pa zagotavljata popolno vzdušje. Ne zamudite zvezde Brótpékséga, čokoladnega spiralnega stolpa!

1126 Budimpešta, Németvölgyi út 17.

Kavarna in delikatesa Aladár

V sproščenem vzdušju lahko do 14. ure uživate v pravem »gorskem zajtrku«, če se odpravite v Aladár. Delikatesa na ulici Kútvölgyi út, ki bo kmalu praznovala svoj drugi rojstni dan, ponuja sveže pecivo, kakovostne kave in vse, kar je paša za oči in usta. Kozji sir in pikantna šakšuka, jajca Benedikt, prelita s holandsko omako, ameriške palačinke z lahko pistacijevo kremo – vse to najdete na Aladárjevem jedilniku. In če potrebujete le nekaj hitrega, izberite sendvič iz hrustljavih rogljičkov s svežim espressom!

1125 Budimpešta, Kútvölgyi út 50.