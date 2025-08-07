6 posebnih krajev v Budimpešti, kjer lahko uživate v izjemnih palačinkah

Slikovite, marmelada ali kakav: vsak ima svojega favorita in jasno je, da je babičin najboljši. Če pa iščete nekaj bolj vznemirljivega kot preproste, a odlične različice palačink, vas bo naslednjih 6 lokacij v Budimpešti zagotovo navdušilo.

Madame Monsieur

Madame Monsieur je razmišljala na veliko in francoski sladici dala vznemirljiv pridih. Tako so nastale njihove dobro zapakirane ajdove palačinke, ki so več kot dovolj za glavno jed. Tanke, hrustljave palačinke trikotne oblike lahko naročite v posebnih okusih: med slanimi različicami lahko najdete tudi različice s štirimi siri, lososom, ocvrtim piščancem in celo girosom. Če iščete nekaj sladkega, so na voljo tudi recepti za palačinke z jagodo in belo čokolado, browniji s slano karamelo in nutello-oreo, poleg preizkušenih klasik. Ker ajdove palačinke ne vsebujejo glutena, lahko pri Madame Monsieur najdejo nekaj za pod zob tudi tisti, ki so občutljivi na gluten.

1065 Budimpešta, Hajós utca 27.

Kavarna GlassHouse

V slikovitem, a hkrati prijetnem domačem okolju, ugnezdenem v hribih Buda, vas pričakuje kavarna GlassHouse z impresivno izbiro sladic. Poleg bistrojskih dobrot si oglejte tudi njihovo izbiro palačink, saj lahko najdete specialitete, kot so jabolčno-cimetova ali domiselno poimenovana Štirje letni časi. A to še ni vse, saj so prava specialiteta kavarne GlassHouse prav njihove ogromne palačinke! Ogromna poslastica je narejena tudi iz dubajske čokolade in celo v slanih različicah – od slednjih sta nam takoj padli v oči različici s špinačo, gobami in kozicami.

1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 11.

La mousse de lait

Če iščete palačinke, združljive z Instagramom, v Budimpešti ne boste našli boljšega kraja kot La mousse de lait! Njihova neverjetna ponudba bruncha ponuja super izkušnjo tako za vaš želodec kot za oči: njihovi ameriški palačinkasti stolpi vas bodo zagotovo očarali ne le s svojim videzom, temveč tudi z okusom. Skoraj nemogoče je izbrati med sladicami s pistacijami in malinami, Nutello in banano ter jagodami – četudi dodamo še njihovo najnovejšo izdajo, dubajsko čokoladno različico! Sladica zvezde TikToka je prekrita z bogato čokoladno-pistacijevo omako in posuta s hrustljavimi koščki, ki čakajo, da jo pojeste – in seveda, da okusite pravi okus razkošja.

1056 Budimpešta, Nyáry Pál utca 9.

Sarki Fűszeres

Najljubša delikatesa v Újlipótvárosu je upravičeno znana po svojih prenovljenih dobrotah. Palačinke niso izjema: sladko poslastico lahko naročite v ameriški različici, s svežim sadjem in vašimi najljubšimi dodatki v Sarki Fűszeres. Kaj bi lahko bilo boljšega na razvejani, sončni terasi majhne škatle z dragulji kot okusna kava in zaslužen čudež palačink z javorjevim sirupom ali Nutello! In če bi se raje držali klasične linije, lahko izberete tudi preizkušeno marelično marmelado – tukaj celo tradicionalna, kisla marmelada pričara posebno kavalkado okusov na krožniku. In serviranje je le pika na i!

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 53-55.

Kavarna Blue Bird

Mala ptička je čivkala, da vas v Gozsdu Udvarju čaka najbolj ikonična budimpeštanska specialiteta palačink – in kako prav so imeli! Pred mnogimi leti je kavarna Blue Bird ustvarila prvi palačinkasti suši v mestu, ki je bil tako uspešen, da je od takrat stalnica na njihovem jedilniku. Ni čudno, da je še vedno uspešen, saj kdo bi se lahko uprl vznemirljivi poslastici, podobni maki, preliti z Nutello, vanilijevo omako, banano, semeni in sezonskim sadjem? Bluebird je pripravil še eno specialiteto med palačinkami: to ni nič drugega kot ameriški zajtrk, tj. različica sladice z javorjevim sirupom, slanino in sadjem. Če ste ljubitelj palačink, morate zagotovo vsaj enkrat obiskati to restavracijo z zajtrkom v središču mesta!

1072 Budimpešta, Dob utca 16. (Gozsdu udvar)

Fluffy & Me

Čeprav življenje ni popolno, so palačinke lahko popolne – pravi Fluffy & Me. Prva japonska trgovina s palačinkami sufle v mestu je svoja vrata odprla šele pred nekaj tedni, a je že dokazala, da ve, kaj naredi palačinke popolne. Kaj pa naredi to japonsko čudežno sladico tako posebno? Skrivnost je v tem, da se beljaki stepejo, nato pa se testo speče pri nizki temperaturi, kar daljnevzhodni palačinki da puhasto, lahko teksturo in zlato rjavo zunanjost. Kot da bi ugriznili v oblak! V Fluffy & Me lahko poskusite tudi palačinke Oreo, pistacijeve in celo sufle iz lotosovih piškotov, na naš gastronomski seznam želja pa smo dodali tudi suši palačinke, fondue palačinke in mini palačinke.

1075 Budimpešta, Kazinczyjeva ulica 52/C