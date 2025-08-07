5 odličnih krajev za poceni in dobro prehranjevanje v bližini Rákóczijevega trga

Nekoč zloglasni Rákóczijev trg je zdaj postal eno najbolj vznemirljivih območij Budimpešte z odličnimi restavracijami v bližini – posebej smo zbrali kraje, kjer lahko uživate ne le v dobrih, ampak tudi v cenovno ugodnih obrokih.

Restavracija Rákóczi

V središču mesta je malo restavracij s karo prti in tradicionalnimi jedmi, ki niso namenjene predvsem turistom – ena od izjem je restavracija Rákóczi, kjer natakarji postrežejo vsako jed presenetljivo poceni. Jedilnik, ki se posodablja vsak dan, vedno vsebuje stare priljubljene in nove vznemirljive jedi – dobite restavracijsko izkušnjo in kakovost po praktično ugodnih cenah.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 9.

Tole smo naročili zadnjič: Gödöllői polnjena piščančja krača z rižem (2490 HUF)

Pho ‘n’ Go

Mimo te pristne majhne restavracije na József körútu se zlahka sprehodite – morda boste opazili le, da na ulici pogosto čakajo ljudje, da se sprosti miza. Ni naključje: za približno 3000 HUF dobite obilno in okusno glavno jed. Vzpon vietnamske kuhinje v Budimpešti je z gastronomskega vidika ena najboljših stvari v zadnjem času – in pri Pho ‘n’ Go dobite najboljše od tega, brez nepotrebnih dodatkov.

1085 Budimpešta, József körút 35.

To smo naročili zadnjič: Goveje pšenično testo v voku (3000 HUF)

Bodag Büfé

Prejšnji – prav tako odličen – JóKrisz lángosózó se je pred kratkim odprl v tržnici pod imenom Bodag Büfé in še naprej pozdravlja obiskovalce z ogromnimi in okusnimi porcijami ter očarljivo postrežbo. Par, ki vodi lokal, ima prijazno besedo za vsakogar, »tržni klasiki« pa vzbujajo prave retro okuse. Jed, po kateri je bife dobil ime, je bodag, znan tudi kot ciganski kruh, ki ga lahko jeste v obliki brutalno velikega sendviča.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 7-9. (Tržnica na Rákóczijevem trgu)

Tole smo naročili zadnjič: 2 žemljici s sirom in kislo smetano (1000 HUF)

Bohémia

V tem prijaznem in veselem majhnem češkem pubu lahko poskusite pristne jedi poleg pivskih specialitet, kot so hermelin, utopenec ali »klobáska« – tudi te so cenovno dokaj ugodne, resnično ekonomična izbira pa je dnevni meni, ki je na voljo izključno za s seboj in vedno lahko izbirate med več možnostmi. Za 2290 HUF dobite juho in glavno jed, za 2690 pa tudi sladico.

1084 Budimpešta, Déri Miksa utca 1-3.

Tole smo naročili zadnjič: Sadna juha + pečena svinjina s pečenim krompirjem (2290 HUF)

Moto

Je nekoliko nenavadno, saj tukaj ne bomo preživeli najbolj ekonomičnega kosila, ampak za uvod lahko ob »pica ponedeljku« preizkusimo najpreprostejše kose po zelo znižani ceni. In po tem se ne bomo več ustavljali, občasno se bomo lotili kakšnega “kriminala”: med številnimi neapeljskimi picerijami v Budimpešti predstavlja Moto eno najboljše kakovosti, poleg tega pa lahko izbiramo med še posebej veliko izbiro, če želimo brezkompromisno italijansko okusno izkušnjo.

1085 Budimpešta, József körút 34.

Tole smo naročili zadnjič: Bianca (2390 HUF – akcija “pica ponedeljek”)