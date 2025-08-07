11 vzdušnih tržnic ob Blatnem jezeru, kjer lahko v naši košarici pristanejo najbolj posebni izdelki

Ni dvoma, da poleti najbolj okusne sladice nastajajo v kuhinji narave: vrtovi nas obdarujejo z medeno sladkimi melonami, sočnimi breskvami, hrustljavimi jagodami in maslenimi slivami. Poleg sadja naslednjih 11 tržnic ob Blatnem jezeru ponuja tudi številne druge sveže dobrote in obrtniške izdelke, ki samo čakajo, da jih odnesete domov!

Tržnica Liliomkert, Káptalantóti

Zelena tržnica v kotlini Káli v Káptalantótiju, le 7 km od Badacsonyja, pričakuje ljubitelje dobrot proizvajalcev. Tržnica Liliomkert vsako nedeljo in celo ob sobotah do oktobra vabi obiskovalce tržnice na severno obalo – s svojo impresivno ponudbo in pisanim programom. Na sobotni »mali tržnici« si lahko otroci krajšajo čas s pravljicami, pihanjem velikih mehurčkov in številnimi drugimi dogodivščinami, medtem ko njihovi starši polnijo njihove košare z najkakovostnejšimi izdelki. Na nedeljski »veliki tržnici« so prodajalci povsod, tako da si lahko napolnimo shrambe za cel teden!

8283 Káptalantóti, Petőfi utca 13.

Tržnica Fonyód

Največja tržnica ob Blatnem jezeru vas ob sredah in sobotah vabi na pravo kulinarično pustolovščino. Tržnica Fonyód, ki se razteza na skoraj 3 hektarjih površine, je zdaj postala turistična atrakcija: poleg lokalnega blaga lahko na sejmu Somogy najdemo tudi mednarodne dobrote. Vrsta pred pultom z nizozemskimi siri je kot kača, a tudi tukajšnja čudovita stojnica s kürtőskalács skriva zanimivosti, kot sta sir ali Oreo različica transilvanske sladice. Tržnica je še posebej močna pri pekovskih izdelkih, seveda pa na tržnici Fonyód ne manjka zelenjave, sadja, medu, mesa, začimb, kumaric in cvetja! Vredno je priti čim prej, da odkrijete celotno ponudbo tržnice, ki je znana daleč naokoli.

8640 Fonyód

Trg Tihanyi PIAC

Sodobna promenada polotoka je veliko več kot le preprosta tržnica: trg Tihanyi PIAC je prijeten prostor za druženje, kjer bodo celo naša usta ostala odprta ob pogledu na čudovito blago! Ob koncih tedna lokalni prodajalci zavzamejo območje ob pomolu, da bi vam zagotovili peneče poletno jutro z umetniškimi dobrotami. Občasno obiskovalce Tihanyja čakajo tematske tržnice in obrtni programi! Ta posebna lokacija ponuja tudi veliko presenečenj za ljubitelje starin, saj lahko na trgu Tihanyi iščemo tudi starinske drobnarije.

8237 Tihany, Tihanyrév

Tržnica Két Kakas z gastronomskimi izdelki in obrtniškimi izdelki, Imremajor

Imremajor – ali kot ga mnogi poznajo, »Majorka« – je v zadnjih letih postal prava Meka za obiskovalce tržnice. Vsako nedeljo nas pri vratih Nagyberek čaka gastronomska in obrtniška tržnica Két Kakas z mediteranskim vzdušjem, kjer se lahko prepustimo brez dodatkov, naravnim in nenazadnje nebeškim dobrotam. Dobesedno, saj lahko blago pred nakupom celo okusite! Poleg pisane kavalkade prekajenega mesa vrhunske kakovosti, medu, mlečnih izdelkov, kumaric, sirupov, zeliščnih tinktur, ročnih izdelkov, zelenjave in sadja seveda ne moremo mimo dobrot Kemence Kert, ne da bi jih omenili. Dodaten nasvet: pridite z lahko železnico, na katero se lahko vkrcate v Balatonfenyvesu!

8646 Balatonfenyves, Imremajor “Majorka” – Hunyady udvar

Lábdi Piac, Hegymagas

Ne le najsvežjo zelenjavo in sadje, temveč tudi okuse regije Badacsony lahko odnesemo domov enega za drugim, če se odpravimo na Lábdi Piac. Poleg ikoničnih vin Badacsony domače dobrote, ki jih lokalni pridelovalci vsako soboto prinašajo na tržnico ob Blatnem morju, prikličejo okuse regije tudi domače dobrote. Seveda je Hegymagas mislil na vse člane družine: najmlajše čaka priljubljena tržnica na severni obali z živalskimi vrtovi za božanje in ročnimi izdelki.

8265 Hegymagas, Szigligeti utca, 057/12. ursz.

Kmečka tržnica Kincses Somogy, Balatonmáriafürdő

Če iščete prave zaklade, je Balatonmáriafürdő pravi kraj za vas: družinam prijazna kmečka tržnica Kincses Somogy vas v južno obalno mesto vabi z nepremagljivimi cenami in medeno sladkimi pridelki. Poleg zelenjave in sadja brez kemikalij so na voljo tudi stojnica z mesom, trgovina z mlekom in celo “balatonske testenine” vsak torek in četrtek, le streljaj od obale Blatnega jezera. Pridelki na kmečki tržnici Kincses Somogy so ročno izdelani na majhnih družinskih kmetijah – brez pretiravanja lahko rečemo, da ima vsak kupec tukaj dušo. Kmečka tržnica v samem srcu, kjer lahko tisti, ki pridejo res zgodaj, požanjejo največji uspeh!

8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg utca 4.

Tržnica pridelovalcev in prostor za dogodke, Gyenesdiás

Od pomladi do jeseni nas čaka dragulj Zahodnega Balatona z najbolj posebnimi ročnimi izdelki, da lahko okusimo okus pristne tržnice. Kot že ime pove, Gyenesdiás ni le tržnica pridelovalcev: prizorišče blesti tudi kot prostor za dogodke, na primer z glasbenimi večeri ob sobotah. Poleg družabnih doživetij se lahko obogatimo tudi s prekajenim in sveže pečenim mesom, obrtniškimi hamburgerji, domačimi tortami, naravnimi sokovi in edinstvenimi spominki, če obiščemo neponovljivo gastronomsko prizorišče Gyenesdiás.

8315 Gyenesdiás, Kárpáti korzó

Mestna tržnica Keszthely

V Keszthelyju se lahko resnično tržimo: od ponedeljka do sobote lahko v dveh ločenih delih iščemo blago lokalnih pridelovalcev. Na tržnici z živili lahko najdemo vse, kar si želimo: tukaj lahko najdemo svežo zelenjavo, kakovostno meso, kmečke sire in med ter celo pisane sadike. Oddelka z industrijskim blagom prav tako ne smete zamuditi, če se želite prepustiti ponudbi starinarnic, trgovin z oblačili ali celo zeliščarnic. Poleg tega se lahko ustavite tudi v posebni frizerski kavarni Borbély&Café na skodelico črne kave – ali celo na ravnanje las!

8360 Keszthely, Piac tér

Kmečka tržnica Dörgicse

V enem najlepših naselij v Blatnem gorovju vedo, da je obisk tržnice veliko več kot le nakupovanje. Kmečka tržnica Dörgicse bo to poletje odprla svoja vrata še dvakrat – 9. in 23. avgusta – da bi obiskovalce navdušila s svojimi znanimi, a novimi okusi. Hrustljave klobase, okusno lokalno vino, tradicionalne preslice in marmelada, ki bi vam jo zavidala celo babica: to je le nekaj dobrot, ki vas bodo zagotovo premamile v Dörgicse! Pridite čim prej, da vam ne bodo ukradli vaših najljubših dobrot.

8244 Dörgicse, Fő utca 18.

Óváros Piac, Veszprém

Seveda bodo v prestolnici Blatnega jezera svoj prostor našli tudi navdušeni obiskovalci tržnic: vsaki dve nedelji se Staromestni trg v Veszprému napolni s prodajalci, ki ponujajo najbolj okusne dobrote. Mesto ima dolgo tradicijo obiskovanja tržnic, saj je bil trg v otomanskem obdobju poln živahnega sejma. Danes zgodovinsko najdišče ponuja sveže pečene dobrote, okusne mlečne izdelke, obrtniške izdelke ter lokalno zelenjavo in sadje – in seveda programe skupnosti, da lahko skupaj ustvarjamo poletne spomine.

8200 Veszprém, Óváros tér

Kmečka tržnica, Siófok-Sóstó

Ljudje, ki so navdušeni nad gastronomijo, bi morali na svojem potovanju ob Blatnem jezeru vsekakor obiskati najnovejši biser Siófok-Sóstója, mestno kmečko tržnico! Sejem, ki ga je oživil Siócamping, si je zadal nalogo, da domačinom in turistom ponudi najboljšo hrano – in pri tem spodbuja zavestno nakupovanje. Sveža zelenjava, sadje, domači siri, namazi, vložene kumarice, domača jajca, sadike in celo dobrote, kot sta fritaja ali kiš, lahko pristanejo v naših košaricah, če ob sredah obiščemo parkirišče Siócampinga.

8600 Siófok, Pusztatorony tér 1.