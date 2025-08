5 osupljivih sinagog po vsej državi, ki vas bodo popeljale nazaj v čas

Leta 2020 je Hebrejska univerza v Jeruzalemu objavila svojo raziskavo, v kateri je navedla sinagoge v naši državi v letih 2018–2019. Poročilo je razkrilo, da je na Madžarskem danes mogoče uvrstiti 162 stavb med še vedno stoječe. To je približno četrtina števila pred drugo svetovno vojno. Čeprav se je njihov delež žal zmanjšal, lepota mnogih še vedno sije tako močno kot nekoč: spoznajte nekatere od njih!

Nova sinagoga, Szeged

Nova sinagoga v Szegedu, odprta leta 1903, hvali ideje najslavnejše osebnosti sodobne madžarske sinagogalne arhitekture, Lipóta Baumhorna. Čeprav ni bil edini, ki se je domislil monumentalne, 48,5 metra visoke stavbe. Takratni glavni rabin dr. Ustvarjalnost Immanuela Löwa se skriva v verskih simbolih bleščeče okrašene notranjosti. Pravzaprav se mu lahko zahvalimo tudi za to, da so verniki prvič v državi tukaj lahko prebrali madžarski napis.

Lokacija cerkve, ki nosi slogovne značilnosti secesijske, bizantinske in mavrske arhitekture, je bila po judovskih zakonih preurejena v geto, a na srečo je bila stavba rešena pred poplavo v Segedinu leta 1919 in opustošenjem druge svetovne vojne. Danes je sinagoga odprta tudi za turiste, kjer obiskovalce sprejemajo s številnimi programi.

6722 Szeged, Jósika utca 10.

Sinagoga Szombathely (Bartókova dvorana)

Ena prvih stolpnih sinagog v naši državi je bila dokončana leta 1880 po načrtih dunajskega arhitekta Ludwiga Schöneja, da bi služila kot dom za rastočo judovsko skupnost. Vendar pa je zaradi deportacij med drugo svetovno vojno v mestu ostalo le 97 članov verske skupnosti. Zato vzdrževanja in obnove stavbe ni bilo mogoče financirati, zato je leta 1968 partijski odbor sinagogo kupil po nizki ceni. Nakupu je sledila vrsta preobrazb, od leta 1975 pa stavba deluje kot koncertna dvorana.

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.

Sinagoga v Győru

Tako kot v Szombathelyju tudi sinagoga v mestu rek, ki jo je med letoma 1868 in 1870 zgradila neologična judovska skupnost, ne izpolnjuje več svoje prvotne funkcije. Stavba v eklektičnem slogu je dolgo časa služila kot model za druga naselja, kot prototip sinagog, ki se dobro vklapljajo v urbano okolje in lahko sprejmejo velike množice.

V 20. stoletju Po propadanju v 19. stoletju se je leta 2003 začela njena obnova, danes pa jo upravljata Univerza Széchenyi István in Mestni muzej umetnosti. Zaradi teh sprememb in odlične akustike se tukaj pogosto organizirajo koncerti in razstave. Poleg občasnih razstav stalna razstava predstavlja življenja in delo 400 dobitnikov Nobelove nagrade ter izjemnih umetnikov, raziskovalcev in športnikov na svojih področjih.

9025 Győr, Kossuth Lajos utca 5.

Sinagoga Mádi

Nedaleč od Tokaja se nahaja majhna vasica Mád, kjer od leta 1795 stoji sinagoga Mádi, katere gradnjo sta financirali dve bogati družini vinotrgovcev, brata Brener in Teitelbaum. Datum ustanovitve naznanja tudi letnica, vklesana na vhodnih vratih, po kateri o njeni nadaljnji usodi vemo zelo malo. A eno je gotovo, sinagoga, ki nosi sledi baročnega in copfskega arhitekturnega sloga, je zaradi harmonične mešanice teh dveh trendov postala ena najlepših v naši državi. Stavba, ki je 150 let služila lokalni judovski skupnosti, si jo je danes mogoče ogledati v svoji nekdanji slavi, zahvaljujoč konservatorskim delom, izvedenim leta 1978, in obnovi v začetku 2000-ih. Izgubila je svojo prvotno funkcijo, zato deluje kot romarsko središče in muzej.

3909 Mád, Táncsics utca 38.

Ó-Zsinagóga, Sopron

Datum naselitve Judov v Sopronu komaj poznamo, a eno je gotovo: na današnji ulici Új utca je konec 13. stoletja živelo že 10–16 družin. Okoli leta 1300 je bila njihova skupnost obogatena s sinagogo, ki še danes velja za eno najpomembnejših stavb v Evropi. Gotska in poznoromanska stavba, ki je skoraj edinstvena v srednji Evropi, je ohranila tradicionalno delitev sinagog v prvotni obliki.

Če pa se vrnemo v preteklost, lahko ugotovimo, da je stavba pred nekaj sto leti služila ne le kot cerkev, temveč tudi kot sejna dvorana in šola. Njeno edinstvenost še povečuje dejstvo, da molilnica z ločenim vhodom za ženske velja za eno najstarejših v Evropi. Danes si še vedno lahko ogledamo obredno kopel, ki se nahaja na zadnji strani najdišča. Vendar pa si lahko v prvotnem stanju ogledamo tudi najstarejše kose sopronske gotike, koničasto obokani glavni vhod v sobo Tore in obe stranski ladji.

Čeprav ji viharji stoletij niso prizanesli, jo lahko zaradi del, izvedenih v 20. stoletju, vidimo v njeni stari luči. In z vstopom v stavbo, zahvaljujoč razstavi muzeja Sopron, se lahko še bolj poglobimo v zgodovino sopronskega judovstva.

9400 Sopron, Új utca 22.