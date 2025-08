12 čudovitih animiranih pravljic za poletne počitnice 2025

Za vas smo zbrali kup novih pravljic in animiranih filmov, ki so leta 2025 prispeli v kinodvorane ali na spletne strani za pretakanje.

Nove pravljice in animirani filmi v madžarskih kinodvoranah poleti 2025:

Elio

Glavni junak te medgalaktične pustolovščine je Elio, ki se ne boji vloge junaka in čigar domišljija ne pozna meja. Dečka po naključju posrka medplanetarna organizacija, v kateri je zastopana vsaka obstoječa galaksija. Elia zmotno imajo za ambasadorja Zemlje in ker je popolnoma nepripravljen na pritisk, ki je nanj, se bo moral spoprijateljiti z ekscentričnimi nezemeljskimi oblikami življenja, preživeti nekaj grozljivih preizkušenj in nekako ugotoviti, kaj mu je usoda v resnici namenila.

Kralj kraljev

Charles Dickens je zaposlen s svojo kariero, zato ima težave z navezovanjem stikov s sinom Walterjem. Dickens v upanju, da se bo s pripovedovanjem zgodb zbližal s sinom, z njim deli zgodbo o življenju Jezusa Kristusa. Skozi Jezusovo potovanje se odnos med Walterjem in Dickensom poglobi in stke se ljubeč odnos med očetom in sinom.

Csongor in Tünde

Čarobna zgodba o Csongorju in Tünde govori o iskanju sreče, poguma, tovarištva, polni vznemirljivih dogodivščin in preizkušenj. Delo zapolnjuje vrzel, saj današnjim madžarskim otrokom omogoča pravljico, vredno Vörösmartyjevega bogato simbolnega izvirnega dela.

Vaiana 2 (Disney+)

Potem ko Vaiana prejme nepričakovan klic svojih prednikov raziskovalcev, se na čelu svoje posadke odpravi na veliko potovanje, Maui pa gre seveda z njo. Njihovo potovanje jih popelje skozi oddaljene dežele Oceanije in davno izgubljene vode, kjer se zapletejo v dogodivščine, o katerih Moana ni niti sanjala.

K-pop Lovci na demone (Netflix)

Ko koncert K-pop superzvezdnic Rumi, Mire in Zoey ni razprodan, uporabijo svoje skrivne sposobnosti, da zaščitijo svoje oboževalce pred nadnaravnimi grožnjami.

Film o Minecraftu (HBO Max)

Štiri od vetra raznesene, nenavadne figure so prisiljene spoznati se: ne da bi bile zelo radovedne druga do druge, ampak skozi skrivnostni prehod vse padejo v vznemirljiv, neznan in zelo nenavaden drug svet, kjer je vse zgrajeno iz kock in le vaša domišljija postavlja meje.

Mufasa: Levji kralj (Disney+)

V filmu Rafiki s pomočjo Timona in Pumbe pripoveduje legendo o Mufasi Kiari, hčerki Simbe in Nale. V prebliskih zgodba prikazuje Mufaso kot osirotelega mladiča, izgubljenega in samega, dokler ne sreča leva po imenu Taka – dediča kraljeve krvne linije. Naključno srečanje popelje izjemno skupino na pot, da bi našla svojo usodo – njihove vezi so preizkušene, ko se združijo, da bi se izognili grozečemu in smrtonosnemu sovražniku.

Na račjih nogah (Netflix)

Družina Mallard ima malo smole. Medtem ko oče Mack želi, da bi bila njegova družina varna in srečna, da bi lahko preživela večnost na ribniku v Novi Angliji, mama Pam želi stvari pretresti in svojim otrokoma, najstniku Daxu in rački Gwen, pokazati svet. Ko se jata ptic selivk spusti na ribnik z vznemirljivimi zgodbami o oddaljenih krajih, Pam prepriča Macka, da družino popelje na družinsko potovanje iz New Yorka v tropsko Jamajko.

Trolls: The Gang (Netflix)

Po dveh filmih o pravem prijateljstvu in neusmiljenem spogledovanju sta Poppy in Ágas končno uradno par. Ko se bolje spoznata, Poppy odkrije, da ima Ágas skrivnost iz preteklosti. Bil je član Poppyjine najljubše fantovske skupine BroZone s svojimi štirimi brati. BroZone se je razpadel, ko je bil Ágas dojenček, družina pa se je razšla in Ágas od takrat ni videl svojih bratov in sester. Ko pa Ágasovega starejšega brata Floyda zaradi njegovega glasbenega talenta ugrabi zlobni pop zvezdniški duo – Vársony in Furnér – se Ágas in Poppy podata na burno in čustveno potovanje, da bi ponovno združila ostala brata in rešila Floyda pred usodo, hujšo od popkulturne pozabe.

Super Mario Bros.: Film (HBO Max)

Nov animirani film Nintenda in Illumination temelji na igri Super Mario Bros. in je pustolovska komedija, postavljena v svet Maria in Luigija, bratov vodovodarjev z velikimi brki, v filmu pa dobijo vloge vsi pomembni liki: pojavijo se tudi princesa Peach, Bowser, Toad, Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek in Spike.

DC Super-Beasts (HBO Max)

Krypto je superpes: lahko leti in je le malo aroganten – toda kateri pes bi ostal ponižen, ko je Superman njegov gospodar, s katerim si deli svojo supermoč in se bori proti zlobnim kriminalcem Metropolisa? Toda vse člane Lige pravičnosti, vključno s Supermanom, ugrabi glavni zlobnež in psa pusti samega.

TAČKE NA PATRULJI: Super film (Netflix, HBO Max)

Ko skrivnostni meteor strmoglavi v Deželo pustolovščin, pogumni psi dobijo nove supermoči in se nato spopadejo z zlobnim znanstvenikom.