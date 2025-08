Šampanjsko vzdušje se prvi vikend v avgustu seli v budimpeštansko vinsko okrožje

V soboto, 2. avgusta, bo Budafok znova oživel in ljubiteljem vina, kulture in dobrega vzdušja razkril skrivnosti, skrite v globinah svojih kleti. Potopite se v vrtinec pisanega dne, kjer se preteklost in sedanjost, okusi in melodije srečajo v srcu prestolnice, vinski okrožju Budafok!

Krsna noč s šampanjcem, ohlajena v ledu, v šampanjski vinarni Törley

Od 15. ure dalje se bo dvorišče šampanjske manufakture Törley spremenilo v pravi družinski raj, kjer otroke čakajo šampanjski bar, gastronomska ponudba in brezplačni programi. Med kresno nočjo s šampanjcem bo ekipa Hökközök poskrbela za slastne kulinarične specialitete, otroci pa se bodo lahko obogatili z nepozabnimi doživetji zahvaljujoč brezplačnim programom.

Popoldne bosta Levente Galda in njegov orkester ustvarila živahno vzdušje s slovaškimi retro uspešnicami, od 17. ure dalje pa … Orkester Kőkóla bo poskrbel za odlično glasbeno podlago, ki bo zagotavljala dobro razpoloženje do zaprtja.

Kulinarična in vinska doživetja v Budafoku

Zvečer vas v kleti industrijskega sveta čaka gurmanska vinska večerja iz vinarne Gróf Degenfeld, kjer lahko poskusite čudovita, ekološka, certificirana ekološka vina dolgoletne vinarne Tarcal, ki jih spremljajo slastne jedi.

V vinarni Taverna pripravljajo tudi degustacijo vin in vinsko drsanje, na katerem predstavljajo vinsko regijo Blatno višavje. Vrt kleti vabi gurmane k sprostitvi ob pravi kulinarični izkušnji, terasi z žarom, vinskih koktajlih in jazz duetu, radovedni pa se lahko na ta dan udeležijo celo sprehoda po kletih.

Zgodovinska in kulturna potepanja po Budafoku

V Skupnostni kleti se lahko pod vodstvom someljeja Gergelyja Bitaija potopite v svet vin in lokalne zgodovine, vsaj toliko pa se bo splačalo obiskati klet Promontorium Borlovagrendi, kjer lahko prisluhnete vznemirljivim zgodbam o vinarstvu ali odkrijete skrivnosti vinarstva Sauska na vznemirljivih vodenih ogledih kleti.

Zavetišče Komáromi út udeležence programa čaka z vznemirljivo razstavo o civilni obrambi in hladni vojni ter z razstavo, razširjeno z zgodovino območja med drugo svetovno vojno. V Kultikum Rendezőház boste imeli priložnost občudovati posebne svetlobne predmete, vozila za mikromobilnost in relikvije iz nekdanjih zabavnih letovišč.

Spomenski muzej jamskih bivališč čaka najmlajše z vodenimi ogledi in ustvarjalnimi delavnicami. V parku spominov se lahko udeležite posebnega vodenega ogleda, združenega z degustacijo vin, kjer se lahko s pomočjo zgodovine in vin spomnite trenutkov 20. stoletja.

Če nas poslušate, ne zamudite ene največjih poletnih zabav v Budafoku, v soboto, 2. avgusta! Preživite peneč poletni večer v vinarni Törley in na vznemirljivih prizoriščih Budafoka, kjer se srečajo zgodovina, gastronomija in glasba, in kjer je zagotovljena brezmejna zabava za vso družino.

Podroben program najdete na spletni strani Bornegyed s klikom tukaj in na Facebook strani s klikom na to povezavo.