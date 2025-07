Srednjeveške dogodivščine v naši državi: 5 čarobnih ruševin za nepozabno potovanje skozi čas

Dolga stoletja srednjega veka v naši majhni državi niso minila brez sledu in tudi danes je še vedno veliko krajev, kjer se lahko spominjamo teh burnih stoletij. Ruševine cerkva, samostanov in gradov pripovedujejo zgodbo teh časov; zdaj pa spoznajmo nekaj najbolj izjemnih.

Ruševine cerkve Blažene Device Marije, Dörgicsé

Največje in najbolj spektakularno mesto v Dörgicséju, ki je bilo nekoč sestavljeno iz treh naselij in je bogato s cerkvami in ruševinami, so ruševine cerkve Blažene Device Marije, ki so bile zgrajene v 13. stoletju. Takrat je bil njen 20–22 metrov visok stolp verjetno pokrit s šotorsko streho, in čeprav je ta danes izginila, velikost obzidja še vedno ponuja impresiven prizor.

Poleg monumentalnih dimenzij nas ob obisku presenetita tudi dve originalni in eno rekonstruirano romansko dvojno okno. Poleg srednjeveškega spomenika na pobočju hriba Gernye lahko najdemo tudi prostore, namenjene peki na žaru, zato se splača v Dörgicse priti s košaro za piknik.

Ruševine cerkve v Cikóju

Na meji vasi Cikó, ki ima tisoč prebivalcev, najdemo ruševine cerkve, zgrajene v času vladavine Géze II. O njenem izvoru se razpravlja. Sakralno stavbo, zgrajeno v romanskem slogu, so umetnostni zgodovinarji najprej povezali s cistercijanci, vendar lahko z večjo gotovostjo trdimo, da je bila nekoč v lasti hospitalcev.

Eno je gotovo, kronike omenjajo cerkev že leta 1280, kjer so stene nekoč prekrivale stotine plošč, ki so izražale hvaležnost vernikov, množica molitvenikov pa je ohranila zgodbe lokalnih družin. Žal je danes ohranjeno le svetišče dvostolpne in triladijske cerkve, vendar je čar kraja še vedno oprijemljiv. Ni naključje, da je to romarsko mesto omenjeno tudi v delih Mihályja Vörösmartyja, Antala Náraya in Gyule Illyésa.

Ruševine pavlinskega samostana v Salföldu

V gozdu ene najbolj očarljivih vasi v Blatnem gorovju najdemo ene najbolj ohranjenih srednjeveških ruševin. Čeprav ne poznamo natančnega datuma njene izgradnje, je gotovo, da so pavlinski menihi razširili in obnovili romansko cerkev, ki je prej stala tukaj. Prav tako dejstvo, da je bil danes slavni samostan Salföld že omenjen v dokumentu iz leta 1307, takrat kot kamniti vodnjak.

V kompleksu stavb, zgrajenem v čast Mariji Magdaleni, lahko še vedno odkrijemo gotska, obokana okna, loke in kamniti vodnjak sredi samostanskega križnega hodnika. In če smo občudovali ta skrivnostni košček preteklosti, nas romantične ulice Salfölda vabijo na prijeten sprehod.

Grad Drégely

Sebestyén Tinódi Lantos, Ferenc Kölcsey in János Arany so že opevali zgodbo o gradu Drégely, zato zagotovo ne razkrivamo velike skrivnosti, da se je tukaj pred nekaj sto leti odvila ena najbolj dramatičnih bitk v naši zgodovini. Grad Drégely, znan po junaštvu Györgyja Szondija, se dviga visoko na 444 metrov visoki pečini v severnem delu Börzsönyja.

Njegova prva dokumentirana omemba sega v leto 1285, Turki pa so do leta 1663 redno hodili v trdnjavo in iz nje. Dolgo zapuščene grajske ruševine so bile dokončno izkopane leta 1991 s pomočjo fundacije Drégelyvár in začela so se obnovitvena dela.

2646 Drégelypalánk, grad Drégely

Hotel Hilton kerengő

Če se želimo okopati v duhu srednjega veka, lahko to zlahka storimo v Budimpešti, če se sprehodimo po grajskem okrožju. Poleg hiš, zgrajenih na srednjeveških temeljih, se splača ustaviti tudi v hotelu Hilton, saj impozantna stavba ohranja ostanke stavb izpred več stoletij.

Hotel je bil zgrajen na ruševinah dominikanske cerkve in samostana, zgrajenega v 13. stoletju, medtem ko je bil samostanski stolp prav tako vkleščen med sodobne zidove, tako da stavba navzven združuje preteklost s sedanjostjo. Toda tudi ko vstopite, se lahko še vedno srečate s preteklimi časi, saj so srednjeveški križni hodnik in drugi kamniti rezbariji ter fragmenti nagrobnikov, ki so tam razstavljeni, še danes del hotela.

1014 Budimpešta, Hess András tér 1-3.