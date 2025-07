Letošnja Noč plaž vas čaka s plavanjem in posebnimi vodnimi programi, ki trajajo v noč.

Eden najbolj priljubljenih in vsakoletnih programov poletja, kjer lahko ponovno plavamo in se potopimo v osvežilna vodna doživetja na najlepših plažah države.

Noč plaž bo letos potekala že 16. zapored, v soboto, 26. julija. Programu se je to sezono pridružilo že skoraj 50 zdravilišč in vodnih parkov, seznam udeležencev pa se nenehno širi. Zahvaljujoč temu se bodo zainteresirani lahko udeležili posebnih vodnih in nočnih programov skoraj povsod v državi.

Za tiste, ki se želijo čofotati, bodo zdravilišča na ta dan odprta dlje, s popusti, v nekaterih zdraviliščih pa bodo poskrbela tudi za raznolika doživetja, kot so dih jemajoče plesne produkcije, osvežilne savne, otroške dejavnosti in sprostitev v vodi, začinjene z živo DJ glasbo.

Seznam, ki se nenehno širi, je vreden spremljanja na spletni strani Madžarskega kopalnega združenja na tej povezavi, spodaj pa najdete kopališča, ki so se že pridružila.

Kopeli, ki sodelujejo v Noči plaž 2025 (seznam se nenehno širi):

Termalno letovišče Barack, Tiszakécske

Kopel Zalakaros

Zdravilišče Harkány in kopališče na plaži

Kumánia Spa and Beach Bath, Kisújszállás

Vodni park Annagora, Balatonfüred

Püspökladány Sárrét Kincse Spa

Terme Borgáta

Kopel v gradu Gyula

Toplice Nadudvar

Zdravilišče Akácliget in kopališče na plaži, Karcag

Sárkány Wellness in termalna kopel, Nyírbátor

Mestno zdravilišče in rekreacijski center Marcali

Bazen in plaža Lőver, Sopron

Zdravilišče Martfű in bazen

Zdravilišče in bazen Brigetio, Komárom

Dráva Hotel Thermal Resort****, Harkány

Plaža Debreceni Aquaticum

Zdravilišče in rekreacijski center Cegled

Mestni bazen in plaža Vác

Bazen in kopališče na plaži Kanizsa, Nagykanizsa

Lupa Plaža, Budakalász

Terme in plaže Tiszaújváros

Družinam prijazna plaža Szekszárd in Adventure Bath

Napfényfürdő Aquapolis, Szeged

Plaža Kecskemét Széktói

Aquaworld Adventure Bath, Budimpešta

Terme in wellness kopališče Sárvár

Bihar Termálliget Thermal and Beach Bath, Berettyóújfalu

Mestno kopališče na plaži Mezőtúr in notranji bazen

Športno in počitniško središče Szentes

Termalno kopališče Balance Resort, Lenti

Terme Hajdúnánás

Jodno-solna termalna kopel Pesterzsébet in plaža

Mestno kopališče na plaži Törökszentmiklós

Terme Zsóry in kopališče na plaži, Mezőkövesd

Pápai termalna kopel

Terme Leányfalu

Bükfürdő Thermal & Spa

Ellipsum Adventure and Beach Bath, Miskolc

Terme in plaže Egri

Terme Rózsa, Tótkomlós

Terme Szent Klára v Szarvasu

Terme Igali

Bazen in termalna plaža Dr. György Csépe, Gyöngyös

Halathermal Spa, Kiskunhalas

Terme in pustolovske kopališča Aqua Land, Ráckeve

Hungarospa Hajdúszoboszló

Terme Gyopárosi, Park in Adventure Bath, Orosháza