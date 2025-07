5 čudovitih programov in lokacij v državi, ki vam bodo ponudili vpogled v poseben svet modrega slikanja

Za vas smo zbrali šopek čudovitih lokacij in vznemirljivih programov, ki vas bodo povabili tudi v najlepše predele države. Tokrat je geslo modro slikanje, ki je od novembra 2018 del Unescove nesnovne kulturne dediščine, in rokodelski čudeži, narejeni s tehniko modrega slikanja, ki bodo očarali srca tistih, ki jih zanimajo razstave, delavnice in festivali.

XXIV. Nacionalni festival modrega slikanja // Nagynyárád (26.–27. julij 2025)

Modro slikanje bo dva cela dneva glavna vloga na Nacionalnem festivalu modrega slikanja, ki bo potekal 26. in 27. julija. Na festivalu, ki se ozira na četrtstoletno tradicijo, se bodo obiskovalci lahko seznanili ne le s skrivnostmi modrega slikanja v zakulisju, temveč bodo imeli tudi priložnost izbirati med izdelki razstavljavcev, ki so v celoti modri. Vrvež sejma ne bi bil popoln brez pisanih programov: modna revija, ljudsko igrišče, plesni nastopi, razstave, glasbena budnica in ples naredijo zadnji vikend v juliju nepozaben.

Muzej modrega slikarstva Pápa

Edini madžarski muzej modrega slikarstva ponuja nepozabna doživetja v središču mesta Pápa. Muzej je edinstven tudi v Evropi, obiskovalci pa se tukaj med drugim lahko seznanijo s skrivnostmi kompleksne tehnike modrega slikanja. Na podstrešju več kot 250 let stare trinadstropne sušilnice si lahko obiskovalci muzeja ogledajo tudi dela nagrajene umetnice Irén Bódy, ki si lahko ogleda tudi številne posebne in edinstvene predmete in relikvije.

8500 Pápa, Március 15. tér 12.

Győri Kékfestő Műhely

Na odmaknjenem delu peš ulice v prijetnem mestnem jedru Győra pritegne pozornost izložba, odeta v modro barvo. Győri Kékfestő Műhely, ki se nahaja na naslovu Dr. Kovács Pál utca 9, in njegova ustanoviteljica, družina Ehling, se z modrim slikanjem ukvarjata že od leta 1906. V njihovi trgovini so na ogled ročno izdelani modro poslikani tekstil in okraski, izdelani s tradicionalnimi orodji in tehnologijami. Po predhodnem dogovoru je od maja do oktobra možen tudi obisk delavnice, kjer se lahko zainteresirani seznanijo s podrobnostmi obrti.

9021 Győr, Dr. Kovács Pál utca 9.

Delavnica modrega slikarja Bácsalmási

V Bácsalmásu, ki se nahaja na južni Veliki nižini, je nekdanji konjski hlev zdaj delavnica in razstavna dvorana mestnega modrega slikarja. Delavnica modrega slikarja Bácsalmási je bila prenovljena leta 2015, kjer se obiskovalci poleg materialnih spominov in fotografij lahko seznanijo s poklicnimi dejavnostmi in vsakdanjim življenjem štirih generacij družine Skorutyák. Razstava in delavnica ponujata tudi vznemirljiv vpogled v zgodovino modre barve na Madžarskem, delovne procese in možne uporabe modrih barvnih materialov, od ljudskih noš do mestne mode.

6430 Bácsalmás, Kossuth Lajos utca 49.

Svet modrega slikarja »od zaplate do zaplate« // Etnografski muzej (13. november 2025 – 1. februar 2026)

Jeseni 2025 bo del Etnografskega muzeja v okviru začasne razstave odet v modro barvo. Razstava z naslovom Svet modrega slikarja »od zaplate do zaplate« bo za javnost odprta od 13. novembra in bo predstavila zgodovino in delovanje madžarskega ceha prešitih odej ter domačega prešitja, ki temelji na delu in dejavnostih organiziranja gibanja krajinske arhitektke in tekstilne umetnice Anne Dolányi. Razstava, ki temelji na natečaju, se osredotoča tudi na zgodovino, obseg, mehanizme delovanja in »nacionalno« blagovno znamko madžarske prešite odeje.