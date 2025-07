3 super družinam prijazne namestitve, ki bodo všeč tako mladim kot starim

Poletne počitnice so odlična priložnost za vso družino, da se pridruži številnim dogodivščinam. Naslednje tri družinam prijazne namestitve bodo poskrbele, da se bodo vsi domov vrnili polni nepozabnih doživetij. Vzemite sončna očala, igrače za peskovnik in copate za na plažo: zabavajmo se skupaj!

Hotel Európa Fit****superior

Hotel Európa Fit****superior, ki je prejel naziv Hotel leta, je pravi družinski raj. Hotel Hévíz vsakega člana skupine pričakuje z razkošnimi doživetji: profesionalna animacijska ekipa poskrbi za brezskrbno zabavo najmlajših, namestitev pa ponuja različne interaktivne programe, ročna dela, barvite predstave in LEGO® aktivnosti za otroke skozi vse poletje. Za mlajše od petih let je namestitev brezplačna! Seveda hotel Európa Fit****superior ni pozabil niti na brezskrbno zabavo odraslih, saj jih čakajo različne wellness in navdihujoče predstave. V več programih lahko uživajo tudi zunanji obiskovalci – za doplačilo. Za konec še super presenečenje: hotel, ki praznuje 25. rojstni dan, je ob tej priložnosti pripravil nagradno igro, tako da lahko celo osvojite električni avtomobil BYD, če za svojo destinacijo izberete Hotel Európa Fit****superior.

8380 Hévíz, Jókai utca 3

Hotel Nádas Tó Park****

Hotel Nádas Tó Park**** se nahaja nekaj več kot 30 km od Budimpešte, v Vasadu, dovolj daleč od mestnega vrveža, za tiste, ki si želijo sprostitve. Družinam prijazna namestitev je v 5 hektarjih urejene okolice zagotovljeno polna energije: medtem ko hotelski park med drugim ponuja pustolovski park, ribnik, pedaline, interaktivno naravno pot, izposojo koles in mizo za namizni tenis, hotel Nádas Tó Park**** svoje goste očara z notranjim pustolovskim bazenom, savnami, masažno kadjo, potopnim bazenom, sončno teraso in dobro opremljeno fitnes sobo. Ne moremo mimo stalnih animacijskih programov, ki jih ponuja čarobna namestitev, kot tudi večernih zabavnih predstav, ki na vnaprej napovedane dni čakajo vso družino – pogosto začinjenih z glasbo. Čez dan se tako mladi kot stari ne morejo upreti zunanjemu bazenu, opremljenemu z impresivnimi tobogani. Nádi in Nadin bosta poskrbela tudi za zabavo najmlajših: dve mladi želvici komaj čakata, da se skupaj z najmlajšimi gosti hotela Nádas Tó Park**** podata na pustolovščino!

2211 Vasad, Monori út 100.

Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton

To niso sanje, to je resničnost: petzvezdični Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton je pravljično letovišče na južni obali Blatnega jezera v Szántódu, ki ponuja nepozabna doživetja za vso družino. Tema hotela, ki temelji na svetu klasičnega romana Julesa Verna – Okoli sveta v 80 dneh – se odraža v vzdušju večerij in iger v pustolovskem parku. Med več kot 100 sobami in apartmaji bo vsakdo našel popolno zase – sobam s pogledom na Blatno jezero se je nemogoče upreti! Willy Fog, princesa Romi in usposobljena animacijska ekipa bodo poskrbeli za doživetja: tukaj vas čakajo vznemirljivi programi vse leto. Gostom je na voljo tudi družinski park BalaLand, ki se nahaja tik ob letovišču in je odprt pozimi in poleti, v dežju in soncu, ter kot ločena enota sprejema ne le hotelske goste, temveč tudi dnevne obiskovalce. V tem eksotičnem letovišču ob Blatnem jezeru čakajo na vse obiskovalce kompleksni pustolovski park, notranji in zunanji bazeni, vodna igrišča, wellness in fitnes ter številne ustvarjalne izkušnje.

8622 Szántód, Móricz Zsigmond utca 96.