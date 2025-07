Donava obsijana s svečami na najčudovitejšem dogodku v Szentendreju

Najbolj spektakularen dogodek v donavskem mestu bo tudi letos potekal. 19. julija bodo tisoči prižigalcev sveč prekrili reko – prihaja svečniški plovec v Szentendreju, začinjen s čudovitimi melodijami!

Prijeten poletni večerni vetrič, glasba v živo in Donava, ki pleše v soju sveč: ta program ne sme manjkati na vašem poletnem seznamu želja!

Med to pravljično doživetje ne morete le občudovati načina, kako prižigalci sveč barvajo Donavo, saj dogodek, ki vsako leto pridobiva na zanimanju, spremljajo tudi posebni programi. Od 16. ure dalje vas bo pričakalo Društvo divjih rac z brezplačnimi vodnimi programi, nato pa boste lahko na krovu ladje Riverside poslušali a capella jazz glasbo.

In ob 21. uri pride vrhunec večera: posebni prižigalci sveč bodo začeli spuščati s čolnov! Vse, kar morate storiti, je, da se prepustite intimnemu vzdušju in se pustite odnesti bleščeči svetlobni predstavi in romantičnemu vzdušju Donave.

Seveda bodo organizatorji poskrbeli tudi za to, da pravljična izkušnja ne bo odvrnila pozornosti od narave: vse sveče bodo pobrali na Postás Strandu. Večer bodo kronali tudi zimzeleni hiti, francoski šansoni, filmska glasba in celo grška plesna glasba.