10 programov, ki se jih resnično veselimo na festivalu Ördögkatlan 2025

Najljubši umetniški festival mnogih izmed nas, Ördögkatlan, bo potekal med 29. julijem in 2. avgustom, kar obljublja še eno čudovito leto za obiskovalce v županiji Baranja s predstavami, koncerti in drugimi zanimivostmi. Že smo začeli sestavljati naš program.

Ni Katlana brez gledališča

Sárszeg // Nagyharsány, telovadnica (29. julij 2025, 16:00 / 20:00)

Ravnatelji šol, ki se bojijo svojega položaja, ravnatelji, vsakdanje življenje, ki ga kvarijo bogati podjetniki, maščevalni psevdonovinarji. Mladi, ki se po diplomi nenadoma znajdejo v ničemer, brez možnosti ali načrtov, nato pa deset let pozneje – komaj 30 let stari – na robu izgorelosti, zlomljeni, utrujeni in nostalgično govorijo o srednji šoli kot vrhuncu svojega življenja. Predstava gledališča Katona József po romanu Aranysárkány avtorja Dezsőja Kosztolányija.

Hamlet // Nagyharsány, telovadnica (30. julij 2025, 16:00 / 20:00)

Hamlet je sam. Tudi v tej punk-rock operi. Pravijo tole: ti mladi ljudje povzročajo težave. Nekaj so sumili in zdaj neustavljivo ukrepajo. Pred Hamletom se pojavi duh njegovega pokojnega očeta in ta misli, da v trenutku prepozna svojo usodo: izvor mučne muke, dejanje, ki kliče po kazni, ne more ostati nepojasnjeno, ta rana se ne bo zacelila sama od sebe. Svetova Williama Shakespeara in Ferója Nagyja se srečata v posebni predstavi produkcije SICC.

Povej mi, Pista! // Palkonya, gledališče Mokos (31. julij 2025, 15:00)

»Kaj če bi se István Örkény nekega dne spet pojavil, v igralski vlogi, v gledališču, nekega večera, sedel, vdihnil, začel pripovedovati – včasih celo vstal – svojo življenjsko zgodbo in nato spet izginil?« Legendarni solo večer Pála Mácsaija že leta z velikim uspehom gostuje po državi in zdaj je ena redkih priložnosti, ko si lahko predstavo ogledamo brezplačno – čeprav je verjetno pričakovati dolgo vrsto za nastopajoče…

Šola na meji // Nagyharsány, telovadnica (1. avgust 2025, 16:00 / 20:00)

Dogajanje zgodbe: šola, dom za starejše od desetih let, vojaška podrealnost, ki sprejema učence od desetega leta starosti in iz katere ni pobega. Kjer veljajo stroga pravila. Šola na meji, najpomembnejše delo Géze Ottlika, se dogaja v obdobju med obema svetovnima vojnama in s tridesetletne perspektive obuja spomine na dogodke treh let. Izvaja madžarsko komorno gledališče Zentai, v glavni vlogi pa je Benett Vilmányi.

Čudoviti koncerti v Ördögkatlanu

cserihanna // Beremend, kövácsműhely (30. julij 2025, 21:00)

Hanna Cseri, ki je že znana iz sveta gledališča in je kot režiserka in skladateljica že prejela nagrade, v svoji glasbi predstavlja tipične teme in probleme mlade odraslosti z neprimerljivim humorjem in samoironijo. Na koncertu bodo zagotovo uspešnice, kot so Akinek én sok vagyok, Mayer Zolika ali Zsiráfhá, poslušali pa bomo lahko tudi pesmi z njenega najnovejšega albuma Hirtelen mélyül.

boebeck // Beremend, kövácsműhely (31. julij 2025, 17:00)

Boebeck, ki igra melanholičen indie pop in poje v angleščini, ne bi bila odveč na nobenem zahodnem glasbenem festivalu – ni naključje, da je med drugim nastopila v Bilbau, Hamburgu in Liverpoolu. Pevka je svoj prvi celovečerni album posnela marca 2023, zdaj z bendom, njihov najnovejši EP pa nosi naslov evil under the sun – zagotovo bomo imeli srečo, da ga bomo imeli v kovačnici Beremend.

Hakumba // Kisharsány, Szamárdelelő (31. julij 2025, 22:30)

Hakumba, s koreninami v Szentesu, je od leta 2019 sveža točka v budimpeštanskem undergroundu. Ko so začeli, so se gibali po liniji ska-punk-funk, danes pa eksperimentirajo predvsem v svetu afrobeata. Posebnost njihove zasedbe je petčlanska trobilna sekcija, ki s svojimi hektičnimi in kompleksnimi temami igra osrednjo vlogo na odru. In ritmična sekcija, ki jih podpira, bo zagotovo ganila tiste, ki jo potrebujejo – Hakumba vedno priredi nepozabno zabavo.

Besh o droM – Duckshell // Beremend, konjska dirkališče (2. avgust 2025, 19:30)

Srečanje dveh skupin, ki ju je težko uvrstiti v kategorijo, a na odru premikata ogromno energije. »Ljubljeni sproščujoči plesalci ljudskih plesov, najljubši mediatorji ljudske glasbe intelektualcev, zavidljivi rockerji ljudskih glasbenikov, najbolj predrzni obdelovalci informatorjev« – piše Besh o droM o sebi. »Večjezični sunshine-punk« – se opisuje Duckshell. In da bo vaša kavalkada popolna, bosta na odru kot gosta nastopila tudi János Másik in László Kollár-Klemencz.

Nepozabni pogovori v čudovitih pokrajinah

Preteklost, sedanjost in prihodnost odločitev o koncu življenja – Pogovor s Péterjem Karsaijem in dr. Frankom Evelynom // Vylyan Terasz (1. avgust 2025, 15:00)

Čeprav njegova pravna bitka ni prinesla takojšnjih rezultatov, sta bolezen in stališče Dániela Karsaija pomembno vplivala na domači javni diskurz, zato vprašanja, povezana z odločitvami o koncu življenja, na Madžarskem niso več tabu. Tema se ne nanaša le na pravne vidike, temveč odpira tudi temeljna vprašanja dostojanstva, samoodločbe in našega odnosa do trpljenja. Tibor Bérczes se pogovarja z mlajšim bratom Dániela Karsaija in glavnim odvetnikom v njegovi odvetniški pisarni.

Moritvene vrstice v kotlu – po stopinjah sodobnih madžarskih piscev kriminalk // Vylyan Terasz (1. avgust 2025, 16:30)

Zakaj nas privlači svet kriminala – vsaj na straneh knjig? Kriminalna fikcija ni le vse bolj priljubljen žanr na Madžarskem, ampak tudi vse bolj raznolik. Na festivalu Ördögkatlan bodo štirje ugledni avtorji, Zoltán D. Zajácz, Bence Hidas, Ágnes Mészöly in Dorka Mészáros, govorili o tem, kako preoblikujejo svet madžarske kriminalke. Kaj imajo skupnega: moč pripovedovanja zgodb, radovednost o zločinu in zločincu ter občutljivost za psihologijo likov.