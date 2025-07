5 čudovitih evropskih destinacij, kamor lahko poleti 2025 poletite s poceni povratno vozovnico

Letos ne manjka poceni letov, če želite to poletje potovati po Evropi. Čeprav je večina ljudi verjetno že načrtovala svoje počitnice, je vedno prostor za spontano pustolovščino ali celo vikend pobeg. In za to sploh ne potrebujete norih vsot denarja – vsaj za samo potovanje.

Benetke

Če pametno izberete datume, lahko v Benetke potujete za 25.000 forintov tudi v glavni sezoni – in če se želite izogniti turističnemu odmetu (čeprav je to skoraj nemogoče), nas jeseni čakajo še cenejše možnosti zahvaljujoč Wizzairju.

Italijanska skrinjica z dragulji, znana tudi kot kraljica lagun, je sestavljena iz skupno 118 majhnih otokov, namesto avtomobilov pa domačine in turiste prevažajo gondole in vaporetti.

Zgodovinska in umetniška dediščina Benetk je neprimerljiva – vsakdo bi moral vsaj enkrat občudovati Doževo palačo, baziliko sv. Marka ali most Rialto. In sploh nismo omenili spektakularne gastronomije!

Sofija

Avgusta lahko z Ryanairom poletite tja in nazaj že za 20.000 forintov – ne le, da se splača obiskati Sofijo, ampak če je pomemben tudi prihranek denarja, so bolgarske cene precej ugodne tudi z madžarskega vidika.

V prestolnici se srečujejo različne religije, kulture in zgodovinska obdobja: drug ob drugem lahko vidimo starodavne rimske ruševine, spomenike iz komunistične dobe in nebotičnike; katoliške in pravoslavne cerkve, mošeje in sinagoge.

Posebnost Sofije je, da so po vsem mestu ogromni, skoraj kot gozd veliki parki, več kot dva tisoč metrov visoka gora Vitosa, ki se dviga ob njej, pa je odličen kraj za pohodništvo.

Atene

Še vedno je nekaj dni ali teden konec julija in v drugi polovici avgusta, ko si lahko z Wizzairjem uredite potovanje v Atene za 30.000 forintov – a tudi Solun je lahko dobra alternativa, če si želite malo Grčije.

Z nobenim od njiju ne bomo zgrešili, a neverjetno zgodovinsko bogastvo, ki nam pride na oči na vsakem koraku, ko se sprehajamo po ulicah grške prestolnice, govori v prid Atenam. Občudujemo Akropolo ali Partenon in takoj postane jasno, da smo v zibelki evropske kulture.

Seveda Atene niso vznemirljive le za ljubitelje kulture: moderne restavracije in kavarne se vrstijo med starodavnimi ruševinami, v bližini pa je tudi fantastična plaža.

Berlin

Do nemške prestolnice je mogoče priti tudi z letalom v samo uri in pol – prav tako z Wizzairjem. Za to pot niso značilne grozljive cene, a sredi avgusta lahko tja in nazaj letimo še ceneje kot običajno, za približno 25.000 forintov.

Berlin je mesto svobode, kjer lahko vsakdo najde svoj svet – pa naj gre za zgodovinska odkritja, sodobno umetnost ali nočno življenje.

Zagotovo bi obiskali Brandenburška vrata, Muzejski otok, enega od legendarnih dogodkov elektronske glasbe ali morda tekmo Uniona ali Herthe Berlin med nogometno sezono.

Katovice

Južna Poljska je že tako lahko dostopna destinacija z avtomobilom ali celo javnim prevozom, a glede cen je letenje verjetno najboljša možnost: povratna vozovnica v Katovice z Ryanairom v drugi polovici avgusta stane nekaj več kot 20.000 forintov.

Šlezijsko mesto, nekoč znano po rudarjenju premoga in težki industriji, se je danes razvilo v moderno kulturno in gospodarsko središče, hkrati pa ohranja spomine na svojo industrijsko dediščino. Odlična izbira, če iščete kraj stran od gnečenih turističnih središč.

Katovice so tudi pomembno prometno središče, zato so lahko dobra alternativa tudi, če želite raziskati na primer Krakov ali sosednjo Češko.