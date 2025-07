Letos vas v Miškolcu čaka kino raj s fantastičnim programom

Mednarodni filmski festival CineFest Miškolc je leta 2024 praznoval svoj 20. rojstni dan – in po jubilejnem letu se zgodba nadaljuje tudi letos. Med 5. in 13. septembrom bo Miškolc ponovno poln filmskih ustvarjalcev, navdušenih gledalcev in kino vzdušja, letos pa bodo predvajani filmi z najprestižnejših svetovnih festivalov.

Oskarjevski filmi v Miškolcu

V zadnjih letih je CineFest postal prava predsoba oskarjevskih filmov, saj je zagotovil madžarsko premiero več del.

Občinstvo si je na festivalu prvič ogledalo film Ubogi ljudje, ki je kasneje osvojil štiri oskarje – med njimi je bila tudi nagrada za najboljšo igralko, ki jo je osvojila Emma Stone. Petkratni oskarjevec Anora je prav tako debitiral v Miškolcu, njegov režiser Sean Baker pa je madžarsko mesto obiskal tudi leta 2021.

Pester program na Cinefestu

CineFest ni le projekcije: letos bodo na voljo tudi razstave, konference in okrogle mize. Eden najbolj posebnih programov festivala leta 2025 je koncert CineFest Paradiso – Zimzeleni Morricone, ki ga organizirajo skupaj s Simfoničnim orkestrom Miškolc, na katerem bodo predstavljene najbolj znane filmske partiture legendarnega skladatelja. Poleg tega bo na programu tudi film Giuseppeja Tornatoreja o Morriconejevem življenju.

Hiša umetnosti – prvotno znana kot kino Uránia – letos praznuje 100. obletnico. Ob tej priložnosti je bil v program dodan program CineFest Apollo, ki obeležuje zgodovino miškolškega filma.

Organizatorji nenehno obiskujejo evropske in čezmorske festivale, da bi v Miškolc pripeljali najbolj vznemirljiva dela.

Na Facebooku in spletni strani festivala se nenehno objavljajo sveže informacije o teh celovečernih in dokumentarnih filmih ter tekmovalnem programu z deli mladih talentov.