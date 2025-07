Lidl poskrbi, da bo obisk festivala nepozaben z ekskluzivnimi kuponi in posebnimi aktivnostmi

Poletje pomeni festivalski čas, na katerega se Lidl Madžarska – kot smo že vajeni v zadnjih letih – tudi letos pripravlja s posebnimi aktivnostmi. (x)

Na festivalu Campus, ki bo potekal v Debrecenu med 16. in 20. julijem, bo veriga veleblagovnic obiskovalce festivala znova pričakala z izleti, edinstvenimi ponudbami in akcijami.

Za osvežitev obiskovalcev zabave bodo ponovno na voljo cone za sprostitev, na voljo pa bo tudi široka ponudba FesztMarketa in posebnih jedi z žara, ki so neločljivo povezane s poletjem. Med festivalom bodo na voljo tudi številna darila, igre, popusti in kuponi za zainteresirane, ki bodo lahko celo videli, zakaj je delo v Lidlu Madžarska dobro.

Prijazne do denarnice, edinstvene promocije in nagrade

Veriga supermarketov je letos pripravila tudi izbor FesztMarketa, posebej prilagojen potrebam obiskovalcev festivala, 350 artiklov, ki so na voljo obiskovalcem festivala, pa bo na voljo po običajnih cenah v trgovinah.

Raznolika izbira vključuje 30 vrst sveže zelenjave in sadja, lokalno pečene jedi, sveže pečene pekovske izdelke, že pripravljene jedi, rastlinske in veganske sestavine, prigrizke in brezalkoholne pijače, na voljo pa bo tudi tradicionalni in kot novost veganski žar meni, ki ga bodo za stranke brezplačno pripravili na žar terasi.

Lidl se zaveda tudi, da bo med festivalom ustvaril čim manj odpadkov, zato na FesztMarketu postavlja selektivne zbiralnike odpadkov. Posebno pozornost posveča tudi zmanjševanju količine odpadne hrane, zato preostalo zelenjavo, sadje in pekovske izdelke donira madžarski banki hrane.

Dodatni popusti in ekskluzivne ponudbe z Lidl Plus

Aplikacije Lidl Plus, ki obljublja različne popuste, kupone in promocije tudi v vsakdanjem življenju, med festivalom ne gre pozabiti, saj bodo tudi letos v aplikaciji na voljo posebni kuponi, dodatni popusti in ekskluzivne ponudbe.

Tisti, ki bodo prenesli aplikacijo in označili trenutni FesztMarket kot svojo najljubšo trgovino, bodo poleg dodatnih popustov iz kolesa sreče, ki se bo zavrtelo po nakupih, prejeli tudi darilo.

Nagrada za tiste, ki se na festival odpravijo v stilu

Za tiste, ki se med dogodkom ne želijo odpovedati svoji elegantni festivalski izkušnji, je dobra novica, da si vsak komplet, ki je okrašen z barvami in logotipom trgovske verige – pa naj bo to majica, kapa ali nogavice – zasluži nagrado! Predstavite svoj komplet na FesztMarketu za ekskluzivni kupon Lidl Plus, nato pa lahko svojo festivalsko obleko ovekovečite tudi s pomočjo ogledal za fotografiranje selfijev.

Na srečo bo po zaslugi trgovine z darili na voljo tudi možnost nakupa izdelkov na kraju samem, tisti, ki bodo na FesztMarketu porabili več kot 1500 HUF, pa bodo lahko izbirali med najbolj kul dodatki ob plačilu računa.

Sproščujoče polnjenje baterij in igriva sprostitev

Tako kot v prejšnjih letih je za Lidl še posebej pomembno, da utrujenim udeležencem zabave zagotovi udoben prostor. Za pravilno sprostitev v Lidlovih conah za sprostitev čakajo vreče za sedenje, ležalniki in polnilne postaje za telefone.

Poleg tistih, ki se pasivno sproščajo, Lidl seveda ne pozabi na tiste, ki se želijo sprostiti aktivno, in to res! Dve izobraževalni igri vam bosta pomagali spoznati, kako je delati v verigi veleblagovnic, ogledali pa si boste lahko tudi privlačne ugodnosti, ki jih ponuja podjetje. Tisti, ki preizkusijo obe igri, so lahko bogatejši s praktičnimi Lidlovimi darili.

In če imate še kakšna vprašanja o zaposlitvenih možnostih, jih boste imeli vsak dan med 16. in 19. uro priložnost zastaviti Lidlovim zaposlenim.