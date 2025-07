7 znamenitosti in programov, ki jih to poletje ne smete zamuditi v očarljivem Zsámbéku

Očarljivo, šarmantno mesto Zsámbék se nahaja le streljaj od Budimpešte. Poleg tega vas bo aglomeracijsko mesto, ki ga neguje Zsámbéška kotlina, pričakalo s številnimi programi in zanimivostmi, ki jih čakajo, da jih odkrijete.

IX. Zsámbéški blues piknik (25.–27. julij 2025)

Zsámbéški blues piknik bo potekal že devetič med 25. in 27. julijem. Festival, ki bo potekal na morda eni najlepših lokacij v državi, ob ruševinah cerkve v Zsámbéku, bo ljubitelje bluesa navdušil z glasbenimi dobrotami. Poleg koncertov je seveda med vikendom na voljo še veliko drugih programskih možnosti, od razstav, predstavitev knjig, vodenih sprehodov in ročnih del do filmskih projekcij.

Ruševine cerkve Premontrei

Obisk ruševin cerkve Premontrei, ki velja za znamenitost naselja, je skoraj neizogiben program med izletom v Zsámbék. Je eden najlepših spomenikov srednjeveške madžarske arhitekture, zgrajen v prvi polovici 13. stoletja in je v zadnjih 800 letih doživel več preobrazb, dokler ga ni delno uničil hud potres. Njegovi veličastni zidovi in okraski, ki so se ohranili za potomce, še danes ponujajo veličasten prizor.

2072 Zsámbék, ulica Corvin János

Slaščičarna Fészek

Po ogledu znamenitosti Zsámbéka ali po ogledu okolice se splača na kratko ustaviti v slaščičarni Fészek na trgu Szent István. Z rezino dunajske smetane, rezino retro punča, bratislavskim listom ali grižljajem kakavovega polža, skodelico kave in osvežilno limonado lahko uživate v udobju terase in gostoljubnosti vasi.

2072 Zsámbék, Szent István tér 2.

Ljudska hiša Szent Vendel

Najstarejša stavba v vasi se skriva med romantičnimi ulicami in ljubkimi hišami Zsámbéka. V sobah ljudske hiše Szent Vendel, ki danes deluje kot švabska podeželska hiša, si lahko ogledate najlepša dela švabske ljudske umetnosti, lahko pa tudi okusite preteklo življenje v Zsámbéku. Poleg čiste sobe in kuhinje s tradicionalnim dimnikom si v podeželski hiši lahko ogledate tudi tematsko razstavo z naslovom Szekrénymesék.

2072 Zsámbék, Bicskei utca 12.

Poletno gledališče Zsámbék (do 28. septembra 2025)

Zsámbék ima dolgo zgodovino poletnega gledališča, senčno dvorišče gradu Zichy, zgrajenega na ruševinah srednjeveškega gradu, že desetletja zasedajo ljubitelji gledališča – pravzaprav letos na velikega igralca čaka tudi cerkev v ruševinah! Poletno gledališče Zsámbék se na vikende do 28. septembra pripravlja ne le s slikovitim okoljem, temveč tudi z visokokakovostnimi produkcijami.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3. (Grad Zichy)

Muzej svetilk

Muzej svetilk v Zsámbéku, rezultat vztrajnega zbirateljskega dela Ferenca Borusa, se lahko pohvali z nekaj uspehi. Muzejska zbirka, ki se nahaja v kmečki hiši iz 19. stoletja na ulici Magyar 18, obsega približno 1000 svetilk in svetil. Ta izjemna lokacija, ki še vedno velja za edini muzej svetilk v državi, je bila leta 1995 celo vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov.

2072 Zsámbék, Magyar Street 18.

Zárdakert

Če iščete malo miru in tišine, ne bi mogli najti boljšega kraja kot Zárdakert, ki je odprt za obiskovalce. Vrt, ki je pod spomeniškim varstvom, s svojimi starodavnimi drevesi, jezerom, ki ga napaja Turški vodnjak, potmi in vrtovi privablja tiste, ki se želijo sprostiti in napolniti z energijo. Vrt je – seveda ne po naključju – tudi prizorišče številnih kulturnih dogodkov, saj obljublja edinstveno, naravno vzdušje.

2072 Zsámbék, Akademia Street 1.