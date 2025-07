6 namestitev, prijaznih psom, kjer se lahko sprostite s svojimi hišnimi ljubljenčki v slikovitem okolju

Mnogi lastniki so bili neprijetno presenečeni, ko so želeli rezervirati namestitev za svoje dogodivščine s svojim psom. A zagotovo naslednjih 6 namestitev, prijaznih psom, ne bo nikogar razočaralo: tukaj so naši štirinožni prijatelji prav tako dobrodošli kot mi!

Gostilna Orfűi Gomba Vendégház

Le 20 km od Pécs naletimo na pravo skrinjico z dragulji: Gomba Vendégház, ki se nahaja v Orfűju, v najlepšem delu Mecseka, od koder je le streljaj stran obiskovalni center Cella Septichora, ki je del svetovne dediščine. Koča na robu gozda na 70 m² čaka naravoljubne lastnike in njihove pse.

7677 Orfű, Dollarár út 16/c

VarázsLakos Tanya

Zunanji masažni bazen, vaš mali gozd, namestitev, prijazna psom: kaj je to, če ne čarovnija? Gostje penziona VarázsLakos Tanya v Soltvadkertiju se lahko sprostijo, skriti pred radovednimi očmi, a nedaleč od jezera Vadkerti, kjer na tiste, ki iščejo aktivno sprostitev, čakajo vodni športi, možnosti za ribolov in razgledni stolp.

Soltvadkert, Büdöstó dűlő 58.

Fakopáncs Porta

Fakopáncs Porta se nahaja v Csernelyju, ob narodnem parku Bükk. Penzion je več kot le namestitev, prijazna do psov: hišni ljubljenčki niso le dovoljeni, ampak skoraj obvezni. Udobna namestitev za 4+1 osebo ima panoramsko pokrito teraso, okolica pa ponuja številne pohodniške poti.

3648 Csernely, Szabadság utca 4.

Penzion Csipke Porta

Biser Cserépfaluja, Csipke Porta, ugnezden ob vznožju gorovja Bükk, s svojim starinskim šarmom, zasebno kavarno in perutninsko farmo pričakuje tiste, ki hrepenijo po podeželski idili. Gostišče, zgrajeno iz lehnjaka, ponuja številne možnosti za siesto nedaleč od Egerja, v bližini zdravilišč, zgodovinskih znamenitosti in pohodniških poti.

3413 Cserépfalu, Kossuth utca 27.

Mókus Apartman

Apartma ob Donavi je odprl svoja vrata leta 2020, da bi privabil tiste, ki se želijo sprostiti v Ráckevéju. Namestitev, prijazna psom, pričakuje svoje obiskovalce s tremi spalnicami, dobro opremljeno kuhinjo in lastnim pomolom. Je odlična izbira za kajakaštvo, peko na žaru, ribolov in polnjenje baterij ob čivkanju ptic!

MátraTea Retreat House

Majhna hiša na robu gozda, kjer lahko sprostite svojo ustvarjalno energijo – MátraTea Retreat House, prijazna psom, je Meka za tiste, ki želijo ustvarjati. Tukaj, stran od mestnega hrupa, lahko sprostite telo in dušo, zahvaljujoč dejsi, igram samospoznavanja, opremi za jogo in zajtrkom, ki so sestavljeni iz dobrot proizvajalcev Baket Mátra.

3240 Parád, Wesselényi Miklós utca 7.