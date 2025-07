Čisto nova gostilna tihotapi podeželsko romantiko v srce Budimpešte

Somova paprika, skuta csusza in zlata galuska, vse postreženo s pastirsko modrostjo in začinjeno s pulijevskim navdušenjem: najnovejša budimpeštanska gostilna, Puli és Juhász, je odprla svoja vrata. V restavraciji, ki se nahaja na vogalu ulic Dob in Síp, ne le poskušajo na novo opredeliti tradicije, ampak jih želijo tudi ponovno živeti – s parečim loncem, pogrnjenim prtom in toplim, domačim spominom na babičino kuhinjo.

V Puli és Juhász vsak okus in predmet pripoveduje zgodbo – o obdobju, regiji, skupni preteklosti. Izbira imena ni naključna: puli – večno gibljiva, starodavna madžarska pasma, pravi črni vrtinec, ki posega v vse in vse opazuje – uteleša klovnovskega, gostoljubnega duha restavracije.

In pastir prinaša vse, kar poznajo madžarske stepe: spokojnost, modrost, tihi red in, če je potrebno, domačo pálinko. Skupaj tvorita par, zaradi katerega si celo meščani želijo biča!

Zvezde madžarske kuhinje na jedilniku

Vzdušje gostilne se ne odraža le na stenah, temveč tudi na krožnikih: pörc hrustlja, pörkölt se pari, túrós csusza diši. Tako kot v babičini kuhinji!

Jedilnik Puli in Juhásza vas pozdravlja s klasičnimi madžarskimi jedmi: hrustljavim tepertőjem iz krapa, polnjenim piščancem iz gödöllőja, budipeštanskim filejem, domačim štrudljem in seveda zlatimi cmoki. Poleg tega bodo na jedilniku svoje najljubše jedi našli tudi otroci in tisti, ki iščejo lažje jedi.

Sestavine za jedi so najokusnejši izdelki malih madžarskih proizvajalcev, da lahko dobro živimo z resnično kakovostno in pristno hrano.

Zgodovina namesto trendov

Gostilna Puli és Juhász – kot član madžarskega doživljajskega kompleksa Paprika House – je »najbolj drzen« skupni otrok podjetja Semsei Gastronomy, ki vključuje tudi priljubljeno družino restavracij VakVarjú in skupino Stifler.

Eden od ustanoviteljev podjetja, Semsei Rudolf, že desetletja predstavlja kakovostno, a neposredno gostoljubnost in si prizadeva, da tradicionalna madžarska kuhinja nima le preteklosti, ampak tudi sedanjost.

»Ne sledimo trendom, ampak služimo zgodovini. Puli és Juhász je kraj, kjer se ljudje ne le najedli do sitega, ampak se tudi počutijo malo domače. Puli je v nas – smo igrivi, a zvesti madžarski kuhinji,« pravi Semsei Rudolf, lastnik podjetja Semsei Gastronomy.

Restavracija je del novega madžarskega gastronomskega središča, ki nastaja v središču mesta, v katerem sta tudi novovalovni Budapest Bites lángosó in Paprika Revue House, ki se bo odprl konec poletja. Hkrati Puli és Juhász predstavlja že dobro znani svet: sifon sode z Velike nižine, girlanda paprike iz Fajsa, glineni vrč iz Mezőtúra, puli iz Hortobágyja – avtentična oprema, zasnovana s 100-odstotno madžarsko dušo.

Za impresivno notranjost sta poskrbeli notranji oblikovalki Nikolett Oláh in Anita Felhő, za oblačila natakarjev pa je poskrbela teta Edit iz Meske.

Puli és Juhász vsak dan od poldneva do 23. ure sprejema tiste, ki si želijo ne le odličnih okusov, temveč tudi domačega vzdušja s kuhajočim loncem, svežim kruhom in gostoljubnostjo čardáša.

Več informacij: puliesjuhasz.hu