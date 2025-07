Dober tzatziki ni kumarična solata – tukaj je pristen grški recept

Sezona kumar je v polnem teku, kar je odlična priložnost za pripravo ene najljubših grških predjedi – popolne za pomakanje – iz svežih, okusnih sestavin. Res je, da v tzatzikiju, pripravljenem po klasičnem receptu, veliko bolj prevladuje česen.

Kot pisec teh vrstic moram najprej priznati svojo osebno vpletenost: ker sem rojen v napol grški družini, mi je dober tzatziki zagotovo pri srcu – in v tem sem vsaj tako dober kot v pripravi lecsó na madžarski strani. Vsaj tako si to predstavljam.

Moja stara starša sta na Madžarsko prišla kot otroka, kar je povzročilo precej fuzijsko družinsko kuhinjo. Klasični meni za kosilo za obisk sorodnikov je izgledal takole: ocvrto meso, »veliki krompir« (tj. ocvrt krompir), grška solata – in seveda nepogrešljivi tzatziki.

Torej, z dz – čeprav se je iz nekega razloga tukaj ukoreninila transkripcija tz, glasujem za originalno izgovorjavo. Pa čeprav samo zato, ker je bil »tzatziki«, ki sem ga poskusila v madžarskih restavracijah, četudi je bil okusen, večinoma le malo podoben predjedi, ki sem jo poznala – veliko več skupnega je imel s sicer odlično madžarsko kumarično solato.

A tudi ko sem si ogledala sicer odlične kuharske portale, sem bila šokirana, ko sem videla, da nekateri madžarski recepti pravijo, da se v tzatzikiju ne splača uporabljati preveč česna – oprostite, lahko ga celo izpustimo. Za vsak slučaj sem preverila v gastrobibliji z naslovom Grška kuhinja – o čem takem ni nobene omembe.

Tzatziki, kot ga je učila moja babica

Kot bom razložila v nadaljevanju, se nekatere sestavine in razmerja lahko razlikujejo od regije do regije in od hiše do hiše – v vsakem primeru bi tekmovanje v pripravi tzatzikija začela z relativno klasično različico. Sestavine so naslednje:

500 g grškega jogurta*

1 kačja kumara

3 stroki česna

pol decilitra ekstra deviškega olivnega olja

1 žlica limoninega soka

sol po okusu

*Da, grški jogurt. Moja babica ga je pravzaprav vedno raje delala s kislo smetano – češ da jogurt, ki je na voljo v madžarskih trgovinah, komajda spominja na “pravega”; potem je to boljša izbira. In verjetno je bilo tako dolgo časa. Dandanes so izdelki, imenovani grški jogurt, precej podobni grškemu jogurtu – v vsakem primeru, morda iz navade, če ga imam doma, kombiniram oboje: dve tretjini jogurta, eno tretjino kisle smetane (12 % vsebnost maščobe).

Mimogrede, če so sestavine kakovostne in ne pretiravate, je težko narediti veliko napako – tzatziki je izjemno preprosta jed. Kumaro olupite, jo drobno naribajte, solite, pustite stati in jo nato dobro ožemite; nato naribajte česen, vse skupaj premešajte in postavite v hladilnik za vsaj eno uro. To je to.

Seveda ne dodajajte soli, ampak razen tega je v redu, če vam česa zmanjka – jaz ne varčujem z limono in olivnim oljem, moji bratje ne varčujejo s česnom.

Kolikor hiš, toliko tzatzikijev

Nenazadnje še nekaj besed o možnih poganjkih. Prisegam na najmanjše ribežno sredstvo, obstajajo pa tudi taki, ki so bolj radodarni s kumarami, in med grškimi počitnicami sem celo naletel na tzatziki, pri katerem je bil nadev drobno narezana kumara.

Namesto limone lahko tzatziki okisate in poživite z belim vinskim kisom ali balzamičnim kisom – slednji končnemu rezultatu doda tudi globlji barvni ton. Nekateri recepti namesto limone v bistvu priporočajo ta dva.

Neobvezne sestavine, značilne za določene regije, vključujejo sveže liste mete in koper – z njimi lahko eksperimentirate, tako kot se svet ne bo podrl, če v jed vmešate malo popra. Ali pa če končni rezultat okrasite z nekaj listi bazilike.