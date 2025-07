6 mest s kombučo v Budimpešti, kjer boste morda celo srečali Timothéeja Chalameta

Ta mehurčkasta, rahlo kisla, pogosto sadna fermentirana čajna specialiteta je v javnosti eksplodirala kot prava “superhrana”. Osvežilna kombuča je polna koristnih bakterij, zato ima fantastičen učinek na zdravje – ni čudno, da se ji ne more upreti niti Timothée Chalamet, ki trenutno snema v Budimpešti! Pokažemo vam 6 krajev, kjer lahko poskusite čudovito pijačo, morda pa boste celo srečali zvezdnika filma Dune!

Búzakovász Kézműves Pékség

Poleg nebeškega divjega kruha iz kislega testa, obrtnega peciva in domačih dobrot Búzakovász Kézműves Pékség ponuja tudi kombučo v Budimpešti, zdaj na 12 lokacijah. Probiotični napitek je na voljo v štirih vznemirljivih okusih: limona, malina, ingver in kombuča z meto in kumaro vas čakajo v trgovinah Búzakovász Kézműves Pékség. Ne glede na to, ali gre za njihov hrustljav kruh s kislim testom ali eno od njihovih posebnih pekovskih dobrot, je kombuča zagotovo popolna osvežitev!

12 lokacij v Budimpešti

Vrt – Mazel Tov

Vrtni prostor mediteranskega gastronomskega raja je poletje začel s fantastičnimi inovacijami: ponudba bruncha v Mazel Tovu je od petka do ponedeljka obogatena z novimi, nebeškimi jedmi. In kaj bi lahko bilo boljšega kot kozarec osvežilne kombuče, ki se poda k dobro napolnjenemu kruhu s kislim testom, bananinemu francoskemu toastu ali domači granoli v oazi v središču mesta!

1073 Budimpešta, Akácfa utca 47.

Arquitecto Pitpit

Zvezdniške jedi španske kuhinje lahko celo poplaknete s kombučo, če se odpravite v Arquitecto Pitpit. Edinstveno restavracijo je ekipa Padron oživila v enem najlepših mestnih vrtov, da bi mesto napolnila s španskimi okusi, aromami in vibracijami – in seveda z domačo kombučo!

1088 Budimpešta, Ötpacsirta utca 2.

STIKA

V STIKÁ že skoraj 10 let vedo, kako definirati zajtrk. Z njihovimi značilnimi jedmi v gastropubu v središču mesta zagotovo ne boste razočarani, še posebej, če naročite iz njihove domače kombuče. Peneča pijača je narejena v dveh okusih, bezeg in zeleni čaj, tako da se lahko vsi popolnoma osvežijo.

1072 Budimpešta, Dob utca 46/a

Elysian Bar Budimpešta

Elysian Bar je v sodelovanju z Zen Eatery odprl novo dimenzijo bruncha: ob vikendih lahko srkate njihov oolong čaj z jabolčno kombučo ob jedeh, kot so pašteta iz piščančjih jeter ali celo japonske matcha palačinke. Bar na ulici Akácfa utca ponuja vse to v prijaznem, a hkrati osupljivem okolju.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 38.

Steap Tea Kombucha

Steap Tea Kombucha je prišel, videl in osvojil: specialitete najbolj vroče madžarske znamke kombuche lahko zdaj najdete na pultih številnih budimpeštanskih restavracij. Kombuche te edinstvene znamke lahko izberete tudi kot osvežilno pijačo v trgovinah Mama’s Canteen, Salt Bakery, 4minutes Café in Budapest Bagel, med drugim.