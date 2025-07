5 sanjskih restavracij z vrtovi, ki v Budimpešto prinašajo francosko vzdušje

Ni vam treba iti vse do francoske prestolnice, če želite doživeti pristen pariški življenjski slog! Naslednjih 5 budimpeštanskih draguljev vas čaka s prijetnimi vrtovi, da boste lahko ob njihovih elegantnih francoskih jedeh doživeli pariško eleganco. Dober tek!

Pavillon de Paris

Ena najbolj romantičnih restavracij v Budimpešti ponuja pristne francoske in mednarodne jedi na čudovitem vrtu od pomladi do jeseni. V Pavillon de Paris ni bilo ničesar prepuščeno naključju: sestavine za prve prihajajo neposredno iz Francije, tako da lahko resnično okusite francoski življenjski slog in okuse. Popolno vzdušje paviljona, skritega v zelenem pasu, dopolnjujejo rustikalni grajski zidovi, medtem ko orjaške lipe in zimzelene rastline zagotavljajo osvežitev.

1011 Budimpešta, Fő utca 20.

Vrtovi Jardinette Kertvendéglő

Ogromni kostanji, domače pecivo, sončen vrt in jedi, pripravljene s srcem in dušo: Vrti Jardinette Kertvendéglő je najboljši razlog za obisk Bude! Čudovit vrt s starodavnimi drevesi ponuja popolno okolje za prijateljske pogovore, družinske dogodke ali poslovna kosila – v budimski oazi pa vas čakajo celo posebni programi. Na primer 30. julija na dogodku z naslovom »Swing, rum in Pariz«, kjer bo poleg francoskih rumov in nebeških jedi boemski jazz poživil čudoviti vrt Jardinette.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Csók Bisztró

Elegantna vila madžarske umetnosti in poslovanja ni vredna ogleda le, če hrepenite po sodobnih umetniških dobrotah. Tukaj boste našli tudi igriv, a privlačen bistro Csók, katerega terasa z drevesi je idealen kraj za lahek poletni oddih. Rezidenca Andrássy út ponuja tako priljubljene zajtrke kot vznemirljive možnosti za kosilo, v Csóku pa je slaščičarski meni zagotovo vrhunec. Rogljički z malinovo in pistacijevo kremo, eklerji z lešnikovimi pralinami, makroni in edinstven rolada s rogljički pričarajo francosko vzdušje v bistroju, ki se nahaja ob Patina bulvarju.

1062 Budimpešta, Andrássy út 112.

Anyám szent

Zajtrkovalna restavracija v središču mesta ne daje velikega poudarka le francoskemu načinu življenja, temveč tudi varstvu okolja. Poleg francoskih in mednarodnih dobrot Anyám szent ponuja tudi različne veganske prigrizke, saj se gobji in špinačni Quiche Lorraine odlično poda k pudingu iz kokosovega jogurta in chia semen! Na jedilniku so tudi angleški zajtrk, jajčni in klobasni lecsó ter babka. Če si želite le kave, je dobra izbira tudi restavracija za brunch na ulici Wesselényi: priporočamo njihov skriti vrt na zadnji strani in hrustljav rogljiček.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 25.

Aranypinty

Čeprav nima vrta, ima majhen butični zajtrkovalnik v palačnem okrožju Aranypinty prijeten kotiček za sedenje. Sproščate se pod elegantnimi senčniki in vam ni treba niti zapreti oči, da bi se počutili kot v Parizu; preprosto naročite sendvič z rogljičkom na žaru, ocvrtimi jajci in vsemi dobrotami ter latte macchiato! In če želite, da bo vaš brunch še boljši, lahko v Aranypintyju k zajtrku srkate tudi surov šampanjec Louise François. V primeru slabega vremena izberite notranjost čudežne dežele s francosko notranjostjo!

1088 Budimpešta, Puskin utca 22.